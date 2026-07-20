పరీక్షల్లో అత్యధిక మార్కులు - అభ్యసన సామర్థ్యాల్లో వెనుకబాటు
CBSEతో పోలిస్తే AP బోర్డులో 95% కంటే ఎక్కువ మార్కులు - సాధించిన విద్యార్థుల సంఖ్య మూడు రెట్లు ఎక్కువ - పరీక్షల్లో అధిక మార్కులు అయినా అభ్యసన సామర్థ్యాల్లో వెనుకబాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 1:50 PM IST
Students Scored High Marks In SSC Than CBSE : 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల్లో విద్యార్థులు భారీ సంఖ్యలో అత్యధిక మార్కులు సాధిస్తున్నారు. ఉత్తీర్ణులైన వారిలో గణనీయమైన సంఖ్యలో విద్యార్థులు అత్యుత్తమ స్కోర్లు సాధించారు. ముఖ్యంగా CBSE బోర్డుతో పోలిస్తే AP SSC బోర్డు పరిధిలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన విద్యార్థుల నిష్పత్తి మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది. మార్చిలో జరిగిన పబ్లిక్ పరీక్షల గణాంకాల ప్రకారం AP SSC బోర్డు పరిధిలోని విద్యార్థులలో 7.92% మంది 95% (570 మార్కులు) కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేయగా, CBSEలో కేవలం 2.39% మంది మాత్రమే అలా సాధించారు.
అదేవిధంగా CBSEలో 9.57% మందితో పోలిస్తే, AP SSC విద్యార్థులలో 20.68% మంది 90% (540 మార్కులు) కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేశారు. AP SSC 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలకు మొత్తం 6,18,131 మంది విద్యార్థులు హాజరుకాగా, వారిలో 5,26,954 (85.25%) మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. దీనికి భిన్నంగా CBSE పరీక్షలకు 24,71,777 మంది విద్యార్థులు హాజరుకాగా 23,16,008 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు.
భాషా సబ్జెక్టులలో కూడా : ల్యాంగ్వేజ్ సబ్జెక్టులలో కూడా విద్యార్థులు పరిపూర్ణ స్కోర్లు (100కి 100) సాధిస్తున్నారు. తెలుగు సబ్జెక్టులో 1,98,835 మంది విద్యార్థులు పూర్తి మార్కులు సాధించారు. అదనంగా, 1,86,298 మంది విద్యార్థులు (30%) 91 నుంచి 100 మధ్య మార్కులు సాధించగా 1,16,779 మంది విద్యార్థులు (19%) 81 నుంచి 90 మధ్య మార్కులు సాధించారు. హిందీలో 1,11,443 మంది విద్యార్థులు (18.36%) 91 నుంచి 100 మధ్య మార్కులు సాధించగా 1,03,332 మంది విద్యార్థులు (17.02%) 81 నుంచి 90 మధ్య మార్కులు సాధించారు. ఇంగ్లీష్లో 45 మంది విద్యార్థులు 100కి 100 పరిపూర్ణ స్కోరును సాధించారు. మొత్తం 74,834 మంది విద్యార్థులు 91 నుంచి 99 మధ్య మార్కులు సాధించగా 1,63,102 మంది విద్యార్థులు 81 నుంచి 90 మధ్య మార్కులు సాధించారు.
అభ్యసన ఫలితాలలో పురోగతి లోపం : పదవ తరగతి పరీక్షలలో విద్యార్థులు అధిక మార్కులు సాధిస్తున్నప్పటికీ ASER వంటి సర్వేలు వారి వాస్తవ అభ్యసన సామర్థ్యాలు ఆందోళనకరమైన స్థాయిలో తక్కువగా ఉన్నాయని వెల్లడిస్తున్నాయి. గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఒక ప్రాథమిక సర్వే కూడా విద్యార్థులు అభ్యసన నైపుణ్యాలలో వెనుకబడి ఉన్నారని సూచించింది. అయినప్పటికీ పబ్లిక్ పరీక్షలలో అధిక మార్కులు సాధించే విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. భాషా సంబంధిత అంశాలలో చేతిరాత - భాషా పరమైన తప్పులను సరిచూడాల్సిన మూల్యాంకన ప్రక్రియ సక్రమంగా అమలు కావడం లేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి.
ప్రశ్నల ప్రమాణాలు సరిగా లేకపోవడం
"పబ్లిక్ పరీక్షలలోని ప్రశ్నలలో 70 శాతానికి పైగా నేరుగా మోడల్ పేపర్లు- ప్రీ-ఫైనల్ పరీక్షా పత్రాల నుంచే వస్తున్నాయి. ప్రశ్నల ప్రమాణాలు పదవ తరగతికి ఆశించే స్థాయికి అనుగుణంగా లేవు. అంతేకాకుండా మూల్యాంకన విధానంలో లోపాలు ఉన్నాయి. భాష లేదా విషయ పరిజ్ఞానానికి సంబంధించిన నిర్దిష్ట అంశాలకు ప్రత్యేకంగా మార్కులు కేటాయించినప్పటికీ, వాటిలో తప్పులు ఉన్నప్పుడు మార్కులు తగ్గించడం లేదు" — డాక్టర్ గుంటుపల్లి శ్రీనివాస్, సామాజిక కార్యకర్త
|సంవత్సరాల వారీగా పదో తరగతి ఫలితాలు
|సంవత్సరం
|590పైన మార్కులు
|550-589 మార్కులు
|500-549 మార్కులు
|1
|2023
|839
|43,782
|71,747
|2
|2024
|2,060
|63,985
|1,00,431
|3
|2025
|3,995
|70,232
|95,836
|4
|2026
|4,246
|82,413
|1,09,144
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