ETV Bharat / state

ఫ్లీజ్​ ఈ టీచర్​ మాకొద్దు సార్​ - స్కూల్​కు వస్తారు కానీ పాఠాలు చెప్పరు!

ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు తమకు వద్దని విద్యార్థుల ధర్నా - స్కూల్​కు వచ్చిన సబ్జెక్ట్​ బోధించని టీచర్ - ఏమైనా అంటే బూతుల పురాణం

Students Protest Against Government Teacher
Students Protest Against Government Teacher (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Students Protest Against Government Teacher : టీచర్లు ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి వేరే స్కూల్​కు బదిలీపై వెళుతున్నప్పుడు వెళ్లొద్దని ఏడవడం చూస్తుంటాం. కానీ ఈ ఉపాధ్యాయుడి పనితీరు వల్ల స్వయంగా విద్యార్థినీ, విద్యార్థులు ఈ టీచర్​ మాకు వద్దంటూ పాఠశాల ముందు భైఠాయించి ఫ్లకార్డులు పట్టుకొని ధర్నా చేశారు. ఈ ఘటన మెదక్​ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం కన్నారం ఉన్నత పాఠశాల ముందు జరిగింది.

కన్నారం ఉన్నత పాఠశాలలో భౌతిక శాస్త్రం బోధించే శ్రీకాంత్​ ప్రతిరోజూ పాఠశాలకు వస్తున్నారు కానీ పాఠాలు మాత్రం చెప్పడం లేదని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకవేళ చెప్పినా అర్థం కాకుండా చెబుతున్నారన్నారు. ఒకవేళ అర్థం కావడం లేదని అడిగితే బూతులు మాట్లాడుతూ సబ్జెక్ట్​ చెప్పకుండా మధ్యలోనే లేచి వెళ్లిపోతున్నారని విద్యార్థులు చెప్పారు.

కొన్నిసార్లు పాఠాలు చెప్పకుండా సెల్​పోన్లు, యూట్యూబ్​ ఓపెన్​ చేసి జబర్దస్త్​ కామెడీ షోలు పెట్టుకొని పాఠశాలలో తిరగడం వల్ల ఇతర తరగతి గదులకు సౌండ్​ వచ్చి విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని విద్యార్థులు తెలిపారు. ఈ విషయమే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సదరు ఉపాధ్యాయుడికి చెప్పగా ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోండి అంటూ, ఎవరికి చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోండి అని బెదిరించారని తల్లిదండ్రులు వాపోయారు.

తనకు యూనియన్​ లీడర్​ షిప్​ ఉందని పొంతనలేని సమాధానం ఇచ్చారని తెలిపారు. పిల్లలను బూతు మాటలు తిట్టే ఫిజిక్స్​ టీచర్​ శ్రీకాంత్​ పాఠశాలకు వద్దని వేరే పాఠశాలకు బదిలీ చేయాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు డిమాండ్​ చేశారు. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించడంతో పాటు విద్యార్థులను తిడుతున్న టీచర్​పై జిల్లా కలెక్టర్​కు ఫిర్యాదు చేయాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీర్మానం చేశారు.

నాకు ఎలాంటి పని చెప్పొద్దు : ఇదే విషయమై పాఠశాల ప్రిన్సిపల్​ శేషాద్రిని వివరణ అడగ్గా, విద్యార్థులను అసభ్య మాటలు అనడం వాస్తవమేనని తెలిపారు. తాను యూనియన్​ లీడర్​, సీనియర్​ టీచర్​ను నాకు ఎలాంటి పని చెప్పొద్దంటూ జూనియర్​ ఉపాధ్యాయులతో పని చేయించుకోవాలని చూస్తున్నాడని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇతరులతో సమాచార హక్కు చట్టం కింద దరఖాస్తులు పెట్టిస్తూ టీచర్లను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడని ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అతనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదు చేశారని, ఈ విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల వద్దకు పంపిస్తానని వివరించారు. చిన్నారుల ధర్నా విషయం తెలిసిన పోలీసులు పాఠశాలకు వచ్చి వారికి నచ్చజెప్పడంతో వారు ఆందోళన విరమించారు.

6ఏళ్ల బాలికను అగరుబత్తితో కాల్చిన టీచర్​- కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు డిమాండ్!

'బూతులు తిడతాం, ఇష్టమొచ్చినట్లు కొడతాం - అంతా మా ఇష్టం'

TAGGED:

STUDENTS PROTEST
GOVT SCHOOL STUDENTS PROTEST
టీచర్​ వద్దని విద్యార్థులు ధర్నా
STUDENTS PROTEST AGAINST TEACHER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.