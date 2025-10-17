ఫ్లీజ్ ఈ టీచర్ మాకొద్దు సార్ - స్కూల్కు వస్తారు కానీ పాఠాలు చెప్పరు!
Published : October 17, 2025 at 1:35 PM IST
Students Protest Against Government Teacher : టీచర్లు ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి వేరే స్కూల్కు బదిలీపై వెళుతున్నప్పుడు వెళ్లొద్దని ఏడవడం చూస్తుంటాం. కానీ ఈ ఉపాధ్యాయుడి పనితీరు వల్ల స్వయంగా విద్యార్థినీ, విద్యార్థులు ఈ టీచర్ మాకు వద్దంటూ పాఠశాల ముందు భైఠాయించి ఫ్లకార్డులు పట్టుకొని ధర్నా చేశారు. ఈ ఘటన మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం కన్నారం ఉన్నత పాఠశాల ముందు జరిగింది.
కన్నారం ఉన్నత పాఠశాలలో భౌతిక శాస్త్రం బోధించే శ్రీకాంత్ ప్రతిరోజూ పాఠశాలకు వస్తున్నారు కానీ పాఠాలు మాత్రం చెప్పడం లేదని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకవేళ చెప్పినా అర్థం కాకుండా చెబుతున్నారన్నారు. ఒకవేళ అర్థం కావడం లేదని అడిగితే బూతులు మాట్లాడుతూ సబ్జెక్ట్ చెప్పకుండా మధ్యలోనే లేచి వెళ్లిపోతున్నారని విద్యార్థులు చెప్పారు.
కొన్నిసార్లు పాఠాలు చెప్పకుండా సెల్పోన్లు, యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి జబర్దస్త్ కామెడీ షోలు పెట్టుకొని పాఠశాలలో తిరగడం వల్ల ఇతర తరగతి గదులకు సౌండ్ వచ్చి విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని విద్యార్థులు తెలిపారు. ఈ విషయమే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సదరు ఉపాధ్యాయుడికి చెప్పగా ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోండి అంటూ, ఎవరికి చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోండి అని బెదిరించారని తల్లిదండ్రులు వాపోయారు.
తనకు యూనియన్ లీడర్ షిప్ ఉందని పొంతనలేని సమాధానం ఇచ్చారని తెలిపారు. పిల్లలను బూతు మాటలు తిట్టే ఫిజిక్స్ టీచర్ శ్రీకాంత్ పాఠశాలకు వద్దని వేరే పాఠశాలకు బదిలీ చేయాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేశారు. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించడంతో పాటు విద్యార్థులను తిడుతున్న టీచర్పై జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేయాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీర్మానం చేశారు.
నాకు ఎలాంటి పని చెప్పొద్దు : ఇదే విషయమై పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ శేషాద్రిని వివరణ అడగ్గా, విద్యార్థులను అసభ్య మాటలు అనడం వాస్తవమేనని తెలిపారు. తాను యూనియన్ లీడర్, సీనియర్ టీచర్ను నాకు ఎలాంటి పని చెప్పొద్దంటూ జూనియర్ ఉపాధ్యాయులతో పని చేయించుకోవాలని చూస్తున్నాడని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇతరులతో సమాచార హక్కు చట్టం కింద దరఖాస్తులు పెట్టిస్తూ టీచర్లను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడని ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అతనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదు చేశారని, ఈ విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల వద్దకు పంపిస్తానని వివరించారు. చిన్నారుల ధర్నా విషయం తెలిసిన పోలీసులు పాఠశాలకు వచ్చి వారికి నచ్చజెప్పడంతో వారు ఆందోళన విరమించారు.
