శిథిలావస్థకు పాఠశాల భవనం - రేకుల షెడ్డులో పాఠాలు వింటున్న చిన్నారులు
శిథిలావస్థకు చేరిన పాఠశాల భవనం - ఏ క్షణం కూలుతుందోనని విద్యార్థుల ఆందోళన - తాత్కాలికంగా చందాలు వేసుకుని నిర్వహిస్తున్న షెడ్లోనే పాఠాలు బోధన - తమకు తరగతి భవనాలను సమకూర్చాలంటున్న విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 6:14 PM IST
Dilapidated School Building in Alluri District: నూతన విద్యా సంవత్సరంలో బడికి పోదామని పాఠశాలకు వెళ్లిన ఆ పిల్లలకు శిథిలమై కారిపోతున్న పాత భవనం స్వాగతం పలుకుతుంటే, నిర్మించిన తాత్కాలిక షెడ్డు గాలి వానలకు ఎగిరిపోయిన మట్టి షెడ్డు ఆహ్వానం పలుకుతుంటే, పునాదిలో ఉన్న నిర్మాణం ఆ విద్యార్థులను వెక్కిరిస్తూ కనిపిస్తుంది ఈ పాఠశాల. ప్రస్తుతం ఈ దుస్థితి అల్లూరి జిల్లాలో ఓ ఎంపీపీ పాఠశాలలో దర్శనమిస్తుంది.
తాత్కాలిక షెడ్లో పాఠాలు బోధన: అల్లూరి జిల్లా మన్యంలోని పలు పాఠశాలల భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరడంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జిల్లాలోని పెదబయలు మండలం లకేయిపుట్టులో 30 ఏళ్ల కిందట నిర్మించిన ఎంపీపీ పాఠశాల శిథిలావస్థకు చేరుతుంది. గత మూడేళ్ల నుంచి నిరుపయోగంగా ఉండడంతో తాత్కాలిక షెడ్లో చందాలు వేసుకుని నిర్వహిస్తున్నారు. అది కూడా ఈదురు గాలులకు సగం రేకులు పోయాయి. అధికారులకు మొర పెట్టుకున్న రెండేళ్ల తర్వాత మంజూరైన భవన నిర్మాణం ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు. పునాదులు వేసి కాంట్రాక్టర్ రాకపోవడంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
తామంతా ఇక్కడే చదువుకున్నామని, ఎంతమందికి మొర పెట్టుకున్నా వినతి పత్రాలు సమర్పించడమే తప్ప పాఠశాల నిర్మాణానికి న్యాయం జరగడం లేదని వారు ఆవేదన చెందుతున్నారు. కాంట్రాక్టర్ను ప్రశ్నించేందుకు ఫోన్ చేస్తుంటే ఎత్తటం లేదని, కనిపిస్తే మాత్రం ఇదిగో అదిగో అంటూ దాట వేస్తున్నాడు అంటూ గ్రామస్థులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఈ సమస్యపై విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పందించాలని, మా సమస్యలను పరిష్కరించి పాఠశాలను నిర్మించాలని వారంతా కోరుతున్నారు.
"ఈ పాఠశాలను నిర్మించి దాదాపు 30 సంవత్సరాలు దాటుతుంది. దాంతో ఇది ప్రస్తుతం శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. దాంతో గ్రామస్థులమంతా చందాలు వేసుకుని మరీ స్కూల్ పక్కన ఆవరణలో రేకుల షెడ్డు వేశాం. ఆ తర్వాత అధికారులు ఇక్కడ పరిస్థితిని పరిశీలించి ప్రభుత్వానికి నిధుల కోసం విజ్ఞప్తి చేశారు. కానీ ఇంతవరకు ఈ స్కూల్కు సంబంధించి ఏ పనీ కూడా మొదలుకాలేదు. ప్రస్తుతం పాఠశాల పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. తొందరగా ఈ స్కూల్ను పునఃనిర్మిస్తారని మేమంతా ఆశిస్తున్నాం". -గ్రామస్థులు
వైఎస్సార్సీపీ నిర్లక్ష్యంతో: పాఠశాలలను నాడు-నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా సుందరంగా అభివృద్ధి చేసి తీర్చిదిద్దామని గొప్పలు చెప్పుకున్న గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చేసిన నిర్లక్ష్యం వల్ల విద్యార్థులు ప్రస్తుతం తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. అల్లూరి జిల్లాలో దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన పలు పాఠశాల భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరుకుని ప్రస్తుతం కూలిపోయే స్థితిలో ఉన్నాయి. వర్షాలకు పాఠశాల భవనాల గోడలు నానిపోయి పెచ్చులూడి పడుతున్నాయి. దీంతో పాఠశాలను తాత్కాలికంగా రేకుల షెడ్లలోనికి మార్చే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
"మా పాఠశాల భవనం శిథిలమైపోయింది. దీంతో పాఠశాలను రేకుల షెడ్డులో ఉపాధ్యాయులు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రభుత్వం స్పందించి మా పాఠశాలకు నూతన తరగతి గదులను నిర్మించాలని కోరుతున్నాం" - విద్యార్థులు
గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో నాడు-నేడులో కొత్తగా భవనాలు మంజూరు చేయాలని ఎన్నో మార్లు అధికారులు, పాలకులు దృష్టికి తీసుకెళ్లినా కనీసం పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదని గ్రామస్థులు, ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. పాఠశాల భవనాలు లేక విద్యార్థులు రేకుల షెడ్డుల్లో పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం దీనిపై దృష్టి సారించి పాఠశాలకు భవనాలను మంజూరు చేసి సమస్యను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించాలని గ్రామస్థులంతా ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నారు.
బిక్కుబిక్కుమంటూ పాఠాలు నేర్చుకుంటూ - మన్యంలో మొండిగోడలతో బడులు
శిథిలావస్థలో పాఠశాల భవనాలు - కొత్తవి నిర్మించాలని విద్యార్థుల మొర