ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా సులభంగా చేరుకునేలా - డ్రోన్తో ఎయిర్ అంబులెన్స్
సరికొత్త డ్రోన్ని రూపొందించిన ఎస్ఆర్ఎం విద్యార్థులు - రవాణా సేవలను వినియోగించుకునేలా డ్రోన్ తయారీ - అత్యవసర సమయంలో వ్యక్తిని మోసుకెళ్లేలా డ్రోన్ తయారీ - అత్యాధునిక సాంకేతికతతో డాక్సీ డ్రోన్ రూపకల్పన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 1:47 PM IST
Drone Based Air Ambulance : డ్రోన్ల సాంకేతికతతో విద్యార్థుల కలలకు రెక్కలొస్తున్నాయి. ఈ రంగంలో పరిశోధనలు చేసేందుకు యువతరం ముందుకొస్తున్నారు. అదే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు అమరావతి ఎస్ఆర్ఎం వర్సిటీ విద్యార్థులు. అత్యవసర సమయాల్లో మనిషిని ఓ చోటు నుంచి మరోచోటుకి తీసుకెళ్లేలా వినూత్న ఆవిష్కరణ చేశారు. ట్రాఫిక్ని దాటుకొని నిమిషాల్లో గమ్యస్థానాన్ని చేర్చే సరికొత్త డ్రోన్ని రూపొందించారు. రవాణా సేవలకు వినియోగించుకునేలా తీర్చిదిద్దిన ఈ ఎయిర్ అంబులెన్స్ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సాంకేతికతకు నేటి యువతరం సరికొత్త రెక్కలు తొడుగుతోంది. కేవలం ఫొటోలు, వీడియోలు, వ్యవసాయ రంగానికే పరిమితమైన డ్రోన్ల సాంకేతికత. ప్రస్తుతం ప్రయాణికులను మోసుకెళ్లే స్థాయికి ఎదిగింది. అత్యవసర సమయాల్లో ప్రాణాలు కాపాడేందుకు గంటల ప్రయాణాన్ని నిమిషాల్లో ముగించేలా సరికొత్త ఆవిష్కరణ చేశారు అమరావతి ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా నామమాత్రపు ఖర్చుతో ఎయిర్ టాక్సీ సేవలు అందిస్తున్నారు. ఆ ఆవిష్కరణ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అత్యాధునిక సాంకేతికతతో డ్రోన్ రూపకల్పన: మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతికతను ప్రజల వద్దకు చేర్చి, వారి జీవితాలను మరింత సులభతరం చేసేందుకు యువ పరిశోధకులు ముందడుగు వేస్తున్నారు. అదే దిశగా ఆలోచన చేశారు ఈ విద్యార్థులు. అత్యవసర సమయంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా మనిషిని, అత్యవసర మందులను సులభంగా, వేగంగా గమ్యస్థానానికి చేర్చేలా వినూత్న ఆవిష్కరణ చేశారు. రవాణా సేవలను సులువుగా వినియోగించుకునేలా అత్యాధునిక సాంకేతికతో సరికొత్త డ్రోన్ని తయారుచేశారు.
ఎయిర్ టాక్సీ సేవలు: వీరంతా అమరావతి ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు. ఈసీఈ బ్రాంచ్కి చెందిన మణికంఠ మారుమూల ప్రాంత ప్రజలకు అత్యవసర సమయంలో ఉపయోగపడేలా ఏదైనా చేయాలని అనుకున్నాడు. ఆ ఆలోచనను కేవలం కాలేజీ ప్రాజెక్ట్గానే ఉంచకుండా భవిష్యత్లో మరింత విస్తరించాలనే లక్ష్యంతో స్కై వర్క్స్ అనే స్టార్టప్ ప్రారంభించాడు. అతడి ఆలోచనకు మరికొంత మంది తోడయ్యారు. ఆ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలోనే పరిశోధనలు చేసి ఎయిర్ టాక్సీ సేవలు అందించే లక్ష్యంతో వినూత్న డ్రోన్ను రూపొందించారు.
70 కిలోల బరువును మోసుకెళ్లేలా తయారీ: ఈ డ్రోన్కు డాక్సీ అనే పేరు పెట్టారు. అత్యవసర సమయంలో మనుషులు, మందులను ఒక చోటు నుంచి మరోచోటికి సురక్షితంగా, వేగంగా తరలించేందుకు ఉపయోగపడేలా దీన్ని తయారు చేశారు. 70 కిలోల బరువు ఉండే వ్యక్తిని, వస్తువులను ఇది సులువుగా మోసుకెళ్లగలదు. ఇందులో త్రీడీ ప్రింటింగ్ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన పరికరాలను వాడారు. అంతేకాదు దీనికి 16 మోటార్లు అమర్చారు. ఏదైనా సాంకేతిక లోపం వల్ల కొన్ని మోటార్లు పనిచేయకపోయినా, మిగిలిన వాటి సహాయంతో డ్రోన్ సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యేలా తయారుచేశామంటున్నాడీ విద్యార్థి.
డ్రోన్ పైకి ఎగిరేలా డిజైన్: ఈ ఆవిష్కరణకు ఊపిరి పోశారు ఈసీఈ విద్యార్థి మణికంఠ నేతృత్వంలోని విద్యార్థులు. తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ సమస్యల నుంచి తప్పించుకుని, ఓ చోట నుంచి మరోచోటికి వేగంగా వెళ్లడంతో పాటు తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించేలా చేయడమే ప్రధాన ఉద్దేశంగా ఈ డాక్సీని తయారుచేశారు. వర్సిటీలోని సెంటర్ ఫర్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ పర్యవేక్షణలో కాలేజీలోని త్రీడీ ప్రింటింగ్ ల్యాబ్లో దీన్ని సిద్ధం చేశారు. 16 మోటార్లకు 16 ప్రొపెలర్లు అమర్చి మోటార్ ఆన్ చెయ్యగానే రెక్కలు తిరిగి డ్రోన్ పైకి ఎగిరేలా దీన్ని డిజైన్ చేశారు.
మరో 4 దశల ప్రయోగాలు తర్వాత అందుబాటులోకి: ఈ డ్రోన్కు అత్యాధునిక జీపీఎస్ నెట్వర్కింగ్, వీడియో కెమెరాలను అనుసంధానించారు. గమ్యస్థానాన్ని నిర్దేశించడంతో పాటు మార్గమధ్యలో వచ్చే అడ్డంకులను కెమెరాల ద్వారా గుర్తించి రూట్ మార్చుకునేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇప్పటికే ల్యాబ్ స్థాయి ప్రయోగాలు పూర్తి చేసుకున్న డాక్సీ, క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలనలోనూ మంచి ఫలితాలు సాధించింది. మరో 4 దశల ప్రయోగాలు పూర్తి చేసి ఏడాదిలోగా దీన్ని అందుబాటులోకి తెస్తామని చెబుతున్నారు ఈ విద్యార్థులు. ఇంత క్లిష్టమైన ఈ ప్రయోగాన్ని విజయవంతం చేయడం పట్ల వర్సిటీ వీసీ సతీష్ కుమార్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా ఒకచోటు నుంచి మరో చోటుకి సురక్షితంగా, వేగంగా వెళ్లే విధంగా తక్కువ ఖర్చుతో ఈ డాక్సీని తయారుచేశాం. అత్యాధునిక జీపీఎస్ నెట్ వర్కింగ్, వీడియో కెమెరాలను డ్రోన్కు అనుసంధానించాం. ఇప్పటికే ల్యాబ్స్థాయి ప్రయోగాలు, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలు పూర్తయ్యాయి. మరో 4 దశల ప్రయోగాలు పూర్తిచేసి ఏడాదిలోగా దీన్ని అందుబాటులోకి తెస్తాం." - విద్యార్థులు
గతంలోనూ విజయవాడ వరదల సమయంలోనూ ఈ విద్యార్థులు డ్రోన్ల ద్వారా సేవలందించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. అదే స్ఫూర్తితో రూపొందిన ఈ డాక్సీ భవిష్యత్తులో అత్యవసర సమయాల్లో ఎయిర్ అంబులెన్స్గా మారి రోగులను వేగంగా ఆసుపత్రులకు చేర్చనుంది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని అవసరాలు తీర్చేలా ఈ డ్రోన్ సాంకేతికతను మరింత విస్తరింపజేస్తున్నట్లు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది విద్యార్థి బృందం.
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