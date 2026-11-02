'ఒక్కసారి తీసుకుంటే ఏం కాదులే' - ఫ్రెండ్స్ ప్రోత్సాహంతో మొదలై - చివరికి గంజాయి విక్రేతలుగా మారి!
Ganja Selling By Students in Hyderabad: ఒక్కసారి తాగితే ఏమీ కాదని స్నేహితులు ప్రోత్సహించడంతో గంజాయి మొదలవుతోందని ఈగల్ అధికారులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో మాదకద్రవ్యాల వాడకంపై నిత్యం ఫిర్యాదులొస్తున్నట్లు తెలిపారు.
Published : November 2, 2026 at 12:24 PM IST
'మా పిల్లలు సిటీలో బుద్దిగా చుదువుకుంటున్నారు' అని తల్లిదండ్రులు అనుకుంటున్నారు. వారి భవిష్యత్తును ఊహించుకుని మురిసిపోతున్నారు. అయితే హైదరాబాద్లో పలు విద్యాలయాల్లోని విద్యార్థులు మాత్రం మత్తు పదార్థాలకు బానిసలవుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు వీరిపై పెట్టుకున్న ఆశలను అడియాశలు చేస్తున్నారు.
సిగరెట్తో మొదలవుతున్న చెడు అలవాటు
హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతాల్లో మాదక ద్రవ్యాల వాడకంపై హెచ్ఎన్యూ, ఈగల్ ఫోర్స్ టోల్-ఫ్రీ నంబర్లకు రోజూ 10 నుంచి 15 ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. వీటిలో ఎక్కువ మంది యువకులు, విద్యార్థులే కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సరదా కోసం సిగరెట్లతో మొదలైన చెడు అలవాటు ఇప్పుడు మద్యం, గంజాయికి వ్యాపిస్తోంది.
ఒక్కసారి తీసుకుంటే ఏమీ కాదని
గంజాయిని ఒక్కసారి తీసుకుంటే ఏమీ కాదని స్నేహితులు ప్రోత్సహించడంతో దగ్గరవుతున్న యువకులు, క్రమంగా దానికి బానిసలవుతున్నారని ఈగల్ ఫోర్స్ డైరెక్టర్ సందీప్ శాండిల్య ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నగర పోలీసులు 'ఆపరేషన్ కవచ్' పేరుతో పలు ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించారు. అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని డ్రగ్ టెస్టులు నిర్వహించారు. ఈ ఏడాది పరీక్షించిన 2000 మందిలో 1,400 మంది మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్నట్లు తేలింది. ఇకపై దొరికితే కఠినంగా వ్యవహరించాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు.
తనిఖీలు, డ్రగ్ టెస్టులు
డ్రగ్స్పై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు పోలీస్ యంత్రాంగం సిద్ధమైంది. డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ దొరికిన విద్యార్థులను పునరావాస కేంద్రాల్లో చేర్చడమే కాకుండా, డ్రగ్స్ సంబంధిత లింకులను ఛేదించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పబ్లు, ఫామ్హౌస్లలో తనిఖీలు నిర్వహించనున్నారు. పట్టుబడిన వారి వివరాలను స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు అప్పగించి, నిఘాలో ఉంచుతారు. ఎన్ఓసీలు జారీ చేసేటప్పుడు కూడా పోలీసులు వీటిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారని సమాచారం.
తోటి విద్యార్థులకూ విక్రయిస్తూ
నగరానికి చెందిన ఓ బీబీఏ విద్యార్థి బుద్ధిగా కాలేజీకి వెళ్తున్నాడని తల్లిదండ్రులు భావించారు. ఒకరోజు పోలీసుల నుంచి కాల్ రావడంతో ఒక్కసారిగా వారు షాకయ్యారు. ఏడాదిగా అతడు గంజాయి సేవించడమే కాకుండా దానిని ప్యాకెట్లు చేసి తన తోటి విద్యార్థులకూ అమ్ముతున్నాడని తెలిసి వణికిపోయారు. ఒక్కగానొక్క కుమారుడి జీవితం పాడవుతుందని విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు పోలీసులను వేడుకున్నారు. అనంతరం అతడిని డీ-అడిక్షన్ సెంటర్లో చేర్పించి చికిత్స చేయిస్తున్నారు.
పోలీసుల అదుపులో 108 మంది విద్యార్థులు
- హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లో 24 మంది విద్యార్థులు గంజాయికి బానిసలైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. డ్రగ్స్ తీసుకుని బైక్ నడుపుతుండగా ముగ్గురు విద్యార్థులు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. వారిలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మరణించినట్లు విచారణలో తేలింది.
- చేవెళ్ల సమీపంలోని ఓ ఫామ్హౌస్పై పోలీసులు దాడి చేసి 108 మంది విద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా, నలుగురు విద్యార్థులు డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు తేలింది. వీరిలో చాలా మంది విద్యార్థులు హాస్టళ్లలో ఉంటున్న వారే కావడం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. వీరంతా కుటుంబసభ్యులకు దూరంగా ఉంటూ స్నేహితులు, వారాంతపు పార్టీలకు అలవాటు పడుతున్నారు.
- కళాశాలల్లో పని చేస్తున్న కొందరు సిబ్బంది డబ్బుకు ఆశపడి విద్యార్థులకు గంజాయి ప్యాకెట్లను విక్రయిస్తున్నారు. కళాశాల యాజమాన్యానికి పలుమార్లు నోటీసులు జారీ చేసినప్పటికీ, వారు నిర్లక్ష్యం చూపుతున్నారని ఓ పోలీసు అధికారి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
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