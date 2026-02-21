ETV Bharat / state

Agiripalli NRI Institute Students Build Solutions for Indian Army : సరిహద్దుల వద్ద గడ్డకట్టే చలిలోనూ నిరంతరం పహారా కాస్తూ, శత్రువుల నుంచి దేశాన్ని కాపాడుతున్నారు మన సైనికులు. వారి పరాక్రమానికి విద్యార్థి మేధస్సు తోడయితే? ఈ విద్యార్థులు అదే ప్రయత్నం చేశారు. డిఫెన్స్‌ కాంక్లేవ్స్‌లో భాగంగా జవాన్లకు ఉపయోగపడేలా పలు ఆవిష్కరణలు చేశారు ఆగిరిపల్లి ఎన్‌ఆర్‌ఐ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ స్టూడెంట్స్‌. ఆ ఆవిష్కరణలు విశేషాలేంటి అవి సైనికులకు ఎలా ఉపయోగపడనున్నాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

దేశమంతా సురక్షితంగా ఉండడానికి శత్రు భయం లేకుండా ప్రజలు కంటినిండా నిద్రపోవడానికి కారణం సరిహద్దుల వద్ద సైనికుల నిర్విరామ పోరాటమే. దేశం కోసం ప్రాణాలు పణంగా పెట్టే వారికి సాయపడేలా తమ ఆలోచనలకు పదును పెడుతూ వినూత్న ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నారు యువత. అసాధ్యమైన సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపుతున్నారు.

జవాన్ల ఆరోగ్య స్థితి తెలిసేలా 'సెంటినల్‌ ఎక్స్‌' - NRI కాలేజి విద్యార్థుల ఆవిష్కరణలు (ETV)

వీరంతా విజయవాడ ఆగిరిపల్లి ఎన్‌ఆర్‌ఐటీ కళాశాల విద్యార్థులు. నేర్చుకున్న పాఠాలను తరగతి గదికే పరిమితం కానీయకుండా సైనికుల కోసం ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కళాశాలలో నిర్వహించిన డిఫెన్స్‌ కాంక్లేవ్స్‌లో భాగంగా పలు ప్రాజెక్టులు రూపొందించారు. సైనికుల కోసం ప్రత్యేకంగా సెంటినల్‌ ఎక్స్‌, ఏక్యూబ్‌ నావ్‌, అనే యాప్‌లను డిజైన్‌ చేశారు.

సెంటినల్‌ ఎక్స్‌ యాప్‌ తయారీ: ప్రతికూల వాతావరణం, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ పహారా కాసే సైనికుడి ఆరోగ్య స్థితులు తెలుసుకునేందుకు సెంటినల్‌ ఎక్స్‌ యాప్‌ తయారు చేశారీ విద్యార్థినులు. ఇది సైనికుడి ఆరోగ్యాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ప్రమాదాలు ముందుగానే పసిగడుతుంది. ప్రిడిక్టివ్‌ సోల్జర్‌ హెల్త్‌ అండ్‌ బ్యాటిల్‌ఫీల్డ్‌ రిస్క్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ కోసం తీసుకుని వచ్చిన ఈ సాంకేతికతలో పైథాన్‌, రియాక్ట్‌ వంటి ప్రోగ్రామింగ్‌ లాంగ్వేజీలు ఉపయోగించారు.

సాధారణంగా జవాన్ల యూనిఫామ్‌లకు అమర్చిన సెన్సర్ల ద్వారా వారి కదలికలు పర్యవేక్షిస్తుంటారు. అయితే తమ ప్రాజెక్టు ద్వారా సెన్సర్లు వినియోగించి సైనికుడి ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకోవచ్చని తద్వారా తక్షణ సహాయం అందించే వీలుంటుందని అంటున్నారు. అంతేకాదు ఏ చికిత్స అవసరమో కూడా వైద్యులకు సూచిస్తుందని చెబుతున్నారు.

''సెన్సార్ డేటా ఉపయోగించి ప్రతి ఒక్క సైనికుడికి ఐడీ జనరేట్ చేస్తాం. సైనికుడి పేరు ప్రింట్ చేస్తే ఐడీ డైరెక్ట్​గా జనరేట్ అవుతుంది. అలాగే వారి ర్యాంకు, యూనిట్ వంటి వివరాలు కూడా నమోదు చేస్తాం. ఐడీ జనరేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ల ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏమిటి? మొదలైనవి ఎంపిక చేసి రిజిష్టర్​ చేస్తాం. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సెన్సార్లు సహాయంలో సైనికులకు తక్షణ సాయం అందించవచ్చు.'' - విద్యార్థులు

ప్రమాదకర జోన్లలోకి ఓడలు వెళ్లకుండా: కొన్నిసార్లు పరిసరాలు, అక్కడి వాతావరణ వివరాలు తెలియకపోవడం వల్ల గానీ, అప్రమత్తంగా లేకపోవడం వల్ల గానీ ఓడలు ప్రమాదకర జోన్లలోకి వెళ్లి దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా తమ యాప్‌ పనిచేస్తోందని చెబుతోందీ విద్యార్థి. రాడార్‌ల ద్వారా పరిసరాలు, అక్కడి వాతావరణ వివరాలు తెలుసుకొని ఓడలను ఏ దిశగా పంపాలనేది నిర్ణయిస్తుందంటోంది. అదెలాగో వివరిస్తోందీ విద్యార్థిని.

సరిహద్దుల్లో చొరబాట్లను అడ్డుకునేందుకు రెస్ట్రిక్టెడ్‌ ఏరియా సెక్యూరిటీ సిస్టమ్‌ రూపొందించాడు ఫణీంద్ర అనే మరో విద్యార్ధి. ఇందులో అమర్చిన థర్మల్ కెమెరాల ద్వారా అర్ధరాత్రి చీకట్లో కూడా అనుమతి లేని వ్యక్తులు ఎవరైనా సరిహద్దుల్లోకి వస్తే వెంటనే గుర్తించి సమాచారం అందిస్తుంది. ఇది 24 గంటలు పని చేస్తుంది. తమ మేధస్సుతో రక్షణ రంగానికి అవసరమైన అధునాతన పరిష్కారాలు చూపిస్తూ ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు ఈ విద్యార్థులు. సైనికుల భద్రత, యుద్ధరంగ వ్యూహాలలో సాంకేతికత ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తున్నారు.

