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రాష్ట్రంలో ఇంకా ప్రారంభం కానీ డిగ్రీ కళాశాలలు - పూర్తికానీ కౌన్సెలింగ్‌​ ప్రక్రియ

డిగ్రీ ప్రవేశాలకు 4 నెలలుగా నిరీక్షణ - రెండు పర్యాయాలు వాయిదా పడిన సీట్ల కేటాయింపు- సెప్టెంబరు వచ్చినా మొదలుకాని తరగతులు

Students Need To Wait For Four Months For Degree Admissions
డిగ్రీ అడ్మిషన్ల కోసం నాలుగు నేలలు నిరీక్షణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 12:16 PM IST

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Students Need To Wait For Four Months For Degree Admissions : ఇంటర్మీడియట్‌ పబ్లిక్‌ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలై నాలుగు నెలలు గడిచినా ఇంతవరకు డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్‌ జరగలేదు. డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరాలనుకున్న విద్యార్థులు గత 140 రోజులుగా ఎదురుచూడాల్సి వస్తోంది. ఇంజినీరింగ్‌ కౌన్సెలింగ్‌ రెండు విడతలు పూర్తయి తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. కానీ డిగ్రీ ప్రవేశాల సీట్ల కేటాయింపును ఉన్నత విద్య కమిషనరేట్‌ తరచూ వాయిదా వేస్తోంది. కొన్ని ప్రైవేటు యాజమాన్యాలు కళాశాలలను ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకు మార్చుకునేందుకు అవకాశం కల్పించేందుకే ఈ జాప్యం చేస్తున్నట్లు విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. డిగ్రీలో అన్ని కోటాలు కలిపి ఏటా 1.79 లక్షల మంది వరకు ప్రవేశాలు పొందుతున్నారు.

సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాల లభ్యత తక్కువగా ఉండడం: బీఎస్సీ, బీకాం, బీసీఏ లాంటి కోర్సులతో ఉద్యోగాలు లభిస్తున్నందున వాటిల్లో చేరేందుకు విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రవేశాల ఆలస్యం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో సీట్ల భర్తీపైనా ప్రభావం చూపుతోంది. ఇంటర్మీడియట్‌ ఫలితాలకు డిగ్రీ ప్రవేశాలకు మధ్య ఉన్న విరామ సమయంలో ప్రైవేటు యాజమాన్యాలు విద్యార్థులను ఆకర్షిస్తున్నాయి.

తరచూ మారుస్తూ : ఇంటర్మీడియట్‌ పబ్లిక్‌ పరీక్షల ఫలితాలు ఏప్రిల్‌ 15న విడుదలయ్యాయి. డిగ్రీ ప్రవేశాలకు ఆగస్టు 4న ఉన్నత విద్య కమిషనరేట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. మొదట ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఆగస్టు 26న సీట్ల కేటాయింపు పూర్తి చేసి, 27 నుంచి తరగతులు ప్రారంభించాలి. కానీ సీట్ల కేటాయింపును ఈ నెల 2కు వాయిదా వేశారు. ఇప్పుడు తాజాగా ఏడో తేదీకి వాయిదా పడింది. మొదటి విడత ముగిసిన తర్వాత రెండో విడత, స్పాట్, యాజమాన్య కోటా సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఇవన్నీ పూర్తయ్యేందుకు మరో 10 రోజులకు పైగా సమయం పడుతుంది. సెప్టెంబరు మధ్యలో తరగతులు ప్రారంభమైతే విద్యా సంవత్సరం పూర్తయ్యేందుకు ఇబ్బందులు వస్తాయని యాజమాన్యాలు పేర్కొంటున్నాయి.

ప్రవేశాలు ఆలస్యం కాకుండా: సకాలంలో తరగతులు ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశంతో పది, ఇంటర్మీడియట్‌ పబ్లిక్‌ పరీక్షల ఫలితాలను వేగంగా ఇస్తున్నారు. ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రవేశాలు మాత్రం ముగియడం లేదు. మూడేళ్ల డిగ్రీలో చివరి ఏడాది మొత్తం అప్రెంటిస్‌షిప్‌ ఉండేలా కోర్సులను ఉన్నత విద్యా మండలి రూపొందించింది. వీటిని ఈ ఏడాది నుంచి అమలు చేసేందుకు ప్రతిపాదనలను ఉన్నత విద్య కమిషనరేట్‌కు పంపించగా తిరస్కరించింది. ఈ కోర్సుల కోసం కళాశాలల నుంచి అంగీకారం తీసుకుని, కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించేందుకు ఆలస్యమవుతుందంటూ ప్రతిపాదనలను పక్కన పెట్టేసింది. అటు అప్రెంటిస్‌షిప్‌ డిగ్రీలు ప్రవేశ పెట్టకపోగా ఇటు కౌన్సెలింగ్‌లోనూ జాప్యమే జరిగింది.

గత మూడేళ్లలో డిగ్రీ ప్రవేశాలు ఇలా
సంవత్సరంమొత్తంసీట్లు భర్తీ
2025-264,57,3771,79,926
2024-254,55,5421,79,426
2023-244,44,7601,64,306
ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో
సంవత్సరంమొత్తంసీట్లు భర్తీ
2025-2664,12033,935
2024-2561,22034,792
2023-2451,90028,802

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STUDENTS WAIT FOR DEGREE ADMISSIONS
DEGREE ADMISSIONS COUNSELLING
డిగ్రీ అడ్మిషన్ల కోసం నాలుగు నేలలు
FOUR MONTHS FOR DEGREE ADMISSIONS

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