అమరావతిలో మాక్​ అసెంబ్లీ - నాయకుల్లా అదరగొట్టిన విద్యార్థులు

రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో మాక్‌ అసెంబ్లీ - 45 వేల పాఠశాలల్లో మాక్‌ అసెంబ్లీ ప్రత్యక్ష ప్రసారం

Students Mock Assembly in Amaravati
Students Mock Assembly in Amaravati (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 1:29 PM IST

Students Mock Assembly in Amaravati : రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతిలోని అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో విద్యార్థులతో మాక్‌ అసెంబ్లీ నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న విద్యార్థులు సభ జరుగుతున్నంతసేపు ప్రజాప్రతినిధుల్లా మారిపోయారు. సోషల్‌ మీడియా తదితర అంశాలపై ప్రసంగాలతో అదరగొట్టారు. అధికార, ప్రతిపక్ష నాయకుల్లా మారిపోయి మాటల తూటాలు పేల్చారు. నిజమైన అసెంబ్లీని తలపించేలా విద్యార్థులు వ్యవహరించడం హర్షణీయం.

రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సరికొత్త అధ్యాయనికి తెరలేపింది. రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతిలోని అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్‌లో నేడు విద్యార్థుల మాక్‌ అసెంబ్లీ నిర్వహించారు. దీనికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌, సహా పలువురు నేతలు హాజరయ్యారు. మాక్‌ అసెంబ్లీలో సీఎంగా మన్యం జిల్లాకు చెందిన ఎం. లీలా గౌతమ్‌, ప్రతిపక్ష నేతగా మన్యం జిల్లాకు చెందిన సౌమ్య, డిప్యూటీ సీఎంగా విశాఖ జిల్లాకు చెందిన కోడి యోగి, విద్యాశాఖ మంత్రిగా తిరుపతి జిల్లాకు చెందిన చిన్మయి, స్పీకర్‌గా కాకినాడ జిల్లాకు చెందిన స్వాతి వ్యవహరించారు. మాక్‌ అసెంబ్లీలో సామాజిక మాధ్యమాల నియంత్రణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ బిల్లులపై స్వల్పకాలిక చర్చ నిర్వహించారు.

అమరావతిలో మాక్​ అసెంబ్లీ - నాయకుల్లా అదరగొట్టిన విద్యార్థులు (ETV)

మాక్ అసెంబ్లీ ద్వారా విద్యార్థుల వాదోపవాదాలు: ప్రశ్నోత్తరాల్లో 10 ప్రశ్నలను సభ్యులు లేవనెత్తారు. వీటికి మంత్రులు సమాధానం ఇచ్చారు. శూన్య గంటలో 10 ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. విద్యార్థుల ఆన్‌లైన్‌ భద్రత, సామాజిక మాధ్యమాల నియంత్రణ, విద్యార్థి పర్యావరణ పరిరక్షణ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టి, వాటిపై స్వల్పకాలిక చర్చ నిర్వహించారు. ప్రతిపక్షం సభకు హాజరైతే అసెంబ్లీలో ఎంత అర్థవంతమైన చర్చ జరపవచ్చో విద్యార్థులు వివరించిన తీరు ఆకట్టుకుంది. సభా గౌరవాన్ని కాపాడుతూ ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రశ్నిస్తే ప్రజలకు ఎలాంటి మేలు జరుగుతుందో మాక్ అసెంబ్లీ ద్వారా విద్యార్థుల వాదోపవాదాలు ఆలోచింపచేశాయి. ప్రజా ప్రతినిధులుగా తాము ఏమాత్రం తీసుపోమంటూ పాఠశాలల విద్యార్థులు నిర్వహించిన మాక్ అసెంబ్లీ మన్ననలు పొందుతుంది.

రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడితే తొలి శాసనసభ ఎలా జరుగుతుంది? ప్రొటెం స్పీకర్ నుంచి స్పీకర్ ఏ విధంగా బాధ్యతలు తీసుకుంటారు? ప్రశ్నోత్తరాల్లో అసలు ప్రశ్నలకు అనుబంధంగా సప్లిమెంటరీ ప్రశ్నలు సంధించే అవకాశాన్ని సభ్యులు ఏ విధంగా వినియోగించుకుంటారు? ఆస సమయంలో తమకు అవకాశం దక్కకపోతే శూన్యగంటను ఎలా వాడుకోవచ్చు? ఇలా అసెంబ్లీ వ్యవహారాలపై విద్యార్థులు నిర్వహించిన మాక్ అసెంబ్లీ అసలు ప్రజాప్రతినిధుల్నే ఔరా అనిపించిందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతిలోని అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్‌లో విద్యార్థుల మాక్‌ అసెంబ్లీ అసలు శాసనసభ తీరుకు ఏమాత్రం తీసిపోనట్లుగా సాగింది.

విద్యార్థులు ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులు: రాజకీయ విమర్శలు ఉండాలి కానీ అవి నిర్మాణాత్మకంగా సాగాలని విద్యార్థులు తమ ప్రదర్శన ద్వారా చాటారు. ప్రభుత్వ లోటుపాట్లు ఎత్తి చూపే సరైన వేదిక అసెంబ్లీ మాత్రమే అనే రీతిలో విద్యార్థులు ఒకరికొక్కరు పోటీపడినట్లుగా తమ తమ పాత్రలు నిర్వర్తించారు. ప్రతిపక్ష సభ్యులు స్పీకర్ పోడియం వరకూ వెళ్లి గొడవ చేయటం, మార్షల్స్ గొడవ చేసే సభ్యులను బలవంతంగా బయటకు తీసుకెళ్లటం వంటి దృశ్యాలు నవ్వులు పూయించాయి. విద్యార్థుల ఆన్‌లైన్‌ భద్రత, సామాజిక మాధ్యమాల నియంత్రణ, విద్యార్థి పర్యావరణ పరిరక్షణ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టి, వాటిపై స్వల్పకాలిక చర్చ నిర్వహించారు.

రేపు 'మాక్ అసెంబ్లీ' - మంగళగిరి విద్యార్థిని అభినందించిన మంత్రి లోకేశ్

అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్న తీరుపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించేలా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 45 వేల పాఠశాలల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరిగేలా విద్యాశాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. అసెంబ్లీలో బిల్లులు ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు ఓటింగ్ జరిగిన శైలి, బిల్లుల ఆమోదం వంటి అన్ని ప్రక్రియలను విద్యార్థులు ఏమాత్రం తడబాటు లేకుండా సమర్థంగా నిర్వర్తించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, మంత్రులు లోకేష్, కేశవ్, అనిత, రామానాయుడు, డోలా వీరాంజనేయ స్వామి, సంధ్యారాణి, సవిత తదితరులు హాజరయ్యారు.

గిరిజన సంస్కృతి, కళలకు ప్రోత్సాహం - ఏపీలో 'ఉద్భవ్-2025' సంబరం

