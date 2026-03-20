గోదావరిలో ఐదుగురు విద్యార్థులు గల్లంతు - 3 మృతదేహాలు లభ్యం

ఎటపాక మండలం పురుషోత్తపట్నం రేవు వద్ద విద్యార్థులు గల్లంతు - అమరావతి ఎస్‌ఆర్‌ఎం ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులుగా గుర్తింపు - గోదావరి నదిలో స్నానం చేసేందుకు దిగిన ఏడుగురు విద్యార్థులు

5 Students Missing in Godavari
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 3:08 PM IST

5 Students Missing in Godavari: పోలవరం జిల్లా గోదావరి నదిలో స్నానానికి దిగిన ఏడుగురు విద్యార్థుల్లో ఐదుగురు యువకులు గల్లంతయ్యారు. ఇద్దరు విద్యార్థులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఎటపాక మండలం పురుషోత్తపట్నం రేవు వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతుండగా ముగ్గురు నవదీప్, శ్రీకర్, అభిరామ్‌ మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. మరో ఇద్దరు సతీష్, తేజజ్ఞ కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది.

గల్లంతైన వారి వివరాలు: వీరంతా అమరావతిలోని ఎస్‌ఆర్‌ఎం ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో చదువుతున్నట్లు సమాచారం. గల్లంతైన వారు గోక తేజ (ఉయ్యూరు), నవదీప్ (ఉయ్యూరు), పాశం సతీష్ కుమార్ (మదనపల్లి), చారుగుండ్ల శ్రీకర్ (భద్రాచలం), పొడిచేటి అభిరామ్ (భద్రాచలం) గా గుర్తించారు. వీరంతా ఇంజినీరింగ్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నారు. నది లోతు తెలియకపోవడంతో ప్రమాదవశాత్తూ వారిలో ఐదుగురు యువకులు గల్లంతు కాగా మిగిలిన ఇద్దరు ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. గమనించిన స్థానికులు, గజ ఈతగాళ్లు వారికోసం బోట్లపై వెళ్లి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

ఏడుగురిలో ఐదుగురు ఆంధ్రాకు చెందినవారే: ఉగాది పండుగ సెలవుల సందర్భంగా వారంతా భద్రాచలం వెళ్లారు. గోదావరిలో స్నానం చేస్తూ లోతు తెలియక రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురు యువకులు భద్రాచలానికి చెందిన ఇద్దరు యువకులు గల్లంతయ్యారు. రాష్ట్రానికి చెందిన మరో ఇద్దరు యువకులు క్షేమంగా బయటపడ్డారు.

