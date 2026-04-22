సమాజానికి ఉపయోగపడే ఆవిష్కరణలు - సోలార్తో అదరగొడుతున్న విద్యార్థులు
సోలార్తో విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణలు - కిలో వాట్ సోలార్ ట్రీ రూపకల్పన - స్మార్ట్ హెల్మెట్, డిజిటల్ డిస్ప్లే స్క్రీన్ తయారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 5:05 PM IST
Students Making Innovative Inventions Using Solar Energy: పాఠ్య పుస్తకాలకే పరిమితం కావడం లేదు నేటి యువత. ప్రయోగాలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. వీటిలో సమాజానికి ఉపయోగపడే ఆవిష్కరణలూ ఉంటున్నాయి. విజయనగరానికి చెందిన మిరాకిల్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులూ ఇదే చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన పీఎం సూర్య ఘర్ పథకం స్ఫూర్తితో సోలార్ ట్రీ, స్మార్ట్ హెల్మెట్ తయారు చేశారు. మరి ఆ ప్రాజెక్టుల ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నేటి యువతరం ఆలోచనలు విభిన్నం. వాటిని ఆచరణలో పెడితేనే ప్రయోజనం. ఆ దిశగా అడుగులేస్తున్నారు విజయనగరంలోని మిరాకిల్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు. పీఎం సూర్య ఘర్ స్ఫూర్తిగా పలు వినూత్న ఆవిష్కరణలు చేశారు. సోలార్ని ఉపయోగించి కిలో వాట్ సోలార్ ట్రీ రూపొందించారు. దాని ద్వారా డిజిటల్ డిస్ప్లే స్క్రీన్, స్మార్ట్ లైటింగ్ వీధి దీపాలు వంటివి ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు అధునాతన సాంకేతికతను ఉపయోగించి స్మార్ట్ హెల్మెట్, ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ ఆటో తయారుచేశారు ఈ విద్యార్థులు.
ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ఈ విద్యార్థులు కళాశాల ఆవరణలో వినూత్నంగా సోలార్ ట్రీ ని తయారు చేశారు. కిలోవాట్ సోలార్ ట్రీ ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. దీన్ని ఉపయోగించి స్మార్ట్ లైటింగ్ వీధి దీపాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సోలార్ డిజిటల్ డిస్ప్లే బోర్డ్ ఆవిష్కరించి స్మార్ట్ఫోన్ నియంత్రణ ద్వారా స్క్రోలింగ్ టెక్స్ట్ ప్రదర్శిస్తున్నారు. అదే విధంగా పెట్రో ఉత్పత్తులతో నడిచే వాహనాల వినియోగంతో ఆర్థిక భారంతో పాటు, పర్యావరణానికి ముప్పు తప్పదు. ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా విద్యుతో నడిచే ఆటోను తయూరు చేశారు ఈ విద్యార్థులు.
రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యంగా స్మార్ట్ హెల్మెట్: తమలోని సాంకేతిక నైపుణ్యాలకు పదను పెట్టి యాజమాన్యం ప్రోత్సాహంతో ఎలక్ట్రికల్ హైబ్రిడ్ ఆటోను సిద్ధం చేశారు. దీనికి బీఎల్డీసీ మోటారు, ఆధునిక బ్యాటరీ సిస్టమ్ అమర్చారు. కేవలం నడపడమే కాదు, ఫాల్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఆటోకట్ ఆఫ్ ఛార్జర్, సెంట్రల్ లాకింగ్ సిస్టమ్, యాంటీ థెప్టింగ్ అలారం వంటివి అమర్చారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యంగా స్మార్ట్ హెల్మెట్ తయారు చేశారు. ఈఎస్పీ-32 కంట్రోలర్, ఐఆర్ సెన్సార్లతో రూపొందించిన ఈ హెల్మెట్ని ధరిస్తేనే వాహనం స్టార్ట్ అవుతుందని మద్యం సేవించి నడపాలని చూస్తే అలారం ద్వారా హెచ్చరిస్తుందని చెబుతున్నారు.
నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై విద్యార్ధులు ప్రావీణ్యం పొందేలా, వినూత్న ప్రాజెక్టులు రూపొందించేలా, కళాశాల తోడ్పాటు అందిస్తున్నట్లు అధ్యాపకులు, కెరీర్ గైడెన్స్ విభాగాధిపతులు చెబుతున్నారు. నేర్చుకున్న విజ్ఞానానికి సృజనాత్మకత జోడిస్తే విజయాలు వరిస్తాయని నిరూపిస్తున్నారు ఈ విద్యార్థులు. తమ ఆవిష్కరణలతో తోటి విద్యార్ధులకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నారు.
