"ప్రభుత్వ బడుల" వైపు విద్యార్థుల మొగ్గు - నాణ్యమైన విద్య, ఉచిత సదుపాయాలతో పెరుగుతున్న ప్రవేశాలు
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల సంఖ్య పెంచేందుకు ఉపాధ్యాయుల ఇంటింటి ప్రచారం - ప్రచారంతో మంచి ఫలితం - బొద్దాం జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో 80 మంది కొత్త విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 7:25 AM IST
Students Interest Towards Government Schools : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. కొత్త ఉపాధ్యాయుల నియామకం, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, నాణ్యమైన విద్య అందించడం వంటి చర్యలు ప్రభుత్వ బడులపై తల్లిదండ్రుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఉచిత పాఠ్యపుస్తకాలు, యూనిఫాంలు, మధ్యాహ్న భోజనం వంటి సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉండటంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల వైపు ఆకర్షణ పెరుగుతోంది.
ఇంటింటి ప్రచారంతో మారిన తల్లిదండ్రుల ఆలోచన : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల సంఖ్య పెంచేందుకు ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేకంగా ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ బడుల్లో లభిస్తున్న సదుపాయాలు, విద్యా ప్రమాణాలు, పదో తరగతి ఫలితాల్లో సాధించిన విజయాలను వివరిస్తూ తల్లిదండ్రులను చైతన్యపరుస్తున్నారు. ఈ ప్రచారం ఫలితంగా ప్రైవేటు పాఠశాలల కంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలే మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయమనే అభిప్రాయం చాలా మంది తల్లిదండ్రుల్లో ఏర్పడుతోంది.
బొద్దాం జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో 80 మంది కొత్త విద్యార్థులు : విజయనగరం జిల్లా రాజాం మండలం బొద్దాం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఈ ఏడాది ఉత్తమ ఫలితాలు నమోదవడంతో మండలంలోని పలు ప్రైవేటు పాఠశాలల నుంచి 80 మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరారు. బుధవారం ఒకేసారి పాఠశాలకు వచ్చిన ఈ విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక స్వాగతం పలికారు. బ్యాండు మేళాల నడుమ పూలు జల్లుతూ విద్యార్థులను ఆహ్వానించడం విశేషంగా నిలిచింది. ఈ ఆత్మీయ స్వాగతం విద్యార్థుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
విద్యార్థులకు లభిస్తున్న ప్రధాన ప్రయోజనాలు : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరిన విద్యార్థులకు పలు కీలక ప్రయోజనాలు అందుతున్నాయి. ఉచిత పాఠ్యపుస్తకాలతో పాటు ఉచిత స్కూల్ యూనిఫాంలు, పోషకాహారంతో కూడిన మధ్యాహ్న భోజనం, శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయుల ద్వారా నాణ్యమైన బోధన, మెరుగైన తరగతి గదులు, మౌలిక వసతులు, విద్యార్థుల ప్రతిభాభివృద్ధికి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు,తక్కువ ఆర్థిక భారం, అధిక విద్యా అవకాశాలు. ఈ సదుపాయాలు విద్యార్థుల చదువుపై ఆసక్తిని పెంచడంతో పాటు తల్లిదండ్రుల ఆర్థిక భారాన్ని కూడా తగ్గిస్తున్నాయి.
ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై పెరుగుతున్న నమ్మకం : ప్రైవేటు పాఠశాలలతో పోలిస్తే ప్రభుత్వ బడుల్లో మెరుగైన విద్యతో పాటు ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉచితంగా లభిస్తున్నాయని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. గత మూడు నెలలుగా ఉపాధ్యాయులు చేపట్టిన విస్తృత ప్రచారం వల్లే ఈ ఏడాది ప్రవేశాలు భారీగా పెరిగాయని పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు గురుమూర్తి తెలిపారు. విద్యార్థుల్లో చదువుపై భయాన్ని తొలగించి, ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై మరింత నమ్మకం కల్పించేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీంతో ప్రభుత్వ బడులు మరోసారి విద్యార్థుల తొలి ఎంపికగా మారుతున్నాయని విద్యావర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
"గత మూడు నెలలుగా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులందరూ కలిసి ఇంటింటికి వెళ్లి, తల్లిదండ్రులను కలిసి, విద్యార్థలను పాఠశాలలో చేర్పించడానికి ప్రోత్సహించడంతో ప్రస్తుతం 80 కొత్త అడ్మిషన్లు వచ్చాయి. రానున్న రోజుల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై మరింత దృష్టి పెట్టడం వలన మరిన్ని అడ్మిషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలా ప్రతి పాఠశాలలో జరిగితే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కూడా విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. వేసవి సెలవుల్లో కూడా ఉపాధ్యాయులు ట్యూషన్లు చెప్పడం వల్ల తల్లిదండ్రుల్లో నమ్మకం పెరిగి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తమ పిల్లలను చేర్పించడానికి ఆసక్తి చూపించారు. " - గురుమూర్తి, పాఠశాల హెచ్ఎమ్
ప్రభుత్వ బడిలో కలెక్టర్ కుమారుడి విద్యాభ్యాసం