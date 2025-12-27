ETV Bharat / state

12 రాష్ట్రాల నుంచి 1900 మంది - ఆవిష్కరణలతో ఔరా అనిపిస్తున్న విద్యార్థులు

హ్యాకథాన్‌లో పాల్గొన్న 12 రాష్ట్రాల నుంచి 1900 మంది విద్యార్థులు - ట్రాఫిక్ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఏఐ ఆధారిత డ్రోన్‌ - వాటర్‌ ట్యాంక్​ నిండగానే దానికదే ఆఫ్‌ అయ్యేలా ఆవిష్కరణలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 3:08 PM IST

Students Innovations: ఒకరు తమ మేధాశక్తిని ఉపయోగిస్తే ఎన్నో ఆవిష్కరణలు పుట్టుకొస్తాయి. అదే నలుగురి ఆలోచనలు కలిస్తే సమాజానికి ఉపయోగపడే మరెన్నో ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అందుకు విజయవాడకు చెందిన పొట్టిశ్రీరాములు చలవాది మల్లికార్జునరావు ఇంజినీరింగ్ కళాశాల వేదికయ్యింది. కాలేజీ నిర్వహించిన జాతీయ హ్యాకథాన్‌కు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కళాశాలల నుంచి దాదాపు 1900 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. సమాజానికి, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ సంస్థలకు ఉపయోగపడే అనేక ప్రాజెక్టులు ఆవిష్కరించి ఔరా అనిపించుకుంటున్నారు.

విద్యార్థి దశ నుంచే ఆ దిశగా ఆలోచనలు: ఇంజినీరింగ్‌ విద్య అంటేనే సమాజానికి, మానవ గమనానికి ఉపయోగపడే ఆవిష్కరణలు చేయడం. విద్యార్థి దశ నుంచే ఆ దిశగా ఆలోచనలు చేస్తే భవిష్యత్‌ తరాలకు మేలు చేసే ఎన్నో ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి వస్తాయి. విజయవాడ పొట్టి శ్రీరాములు చలవాది మల్లికార్జునరావు ఇంజినీరింగ్ కళాశాల అలాంటి ప్రయత్నమే చేసింది. కాలేజీ నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి హ్యాకథాన్‌లో 12 రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు 1900 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. సమాజానికి ఉపయోగపడే వందలాది ప్రాజెక్టులు ప్రదర్శించారు.

ఔరా అనిపిస్తున్న విద్యార్థుల ఆవిష్కరణలు (ETV YUVA)

ప్రస్తుతం అందరినీ పట్టి పీడిస్తున్నది ట్రాఫిక్‌. ఉదయం లేచింది మొదలు ఆఫీసులు, స్కూళ్లు, కాలేజీలంటూ రోజంతా పరుగులు పెడుతూనే ఉంటాం. ఈ తరుణంలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ వల్ల గంటల తరబడి సమయం వృథా అవుతోంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఏఐ ఆధారిత డ్రోన్‌ రూపొందించారు కేబీఎన్‌ కళాశాల విద్యార్థులు. ఈ ప్రాజెక్టు ట్రాఫిక్‌ను రియల్‌టైమ్‌లో 30 కిలోమీటర్ల వరకు మానిటరింగ్‌ చేస్తుంది. అకస్మాతుగా జరిగిన ప్రమాదాలను గుర్తించడంతో పాటు ట్రాఫిక్‌ రద్దీని పసిగట్టి సమాచారం అందిస్తుంది. హెల్మెట్‌ ధరించని వెహికల్స్‌ను గుర్తించి ఆటోమేటిక్‌గా చలానా విధిస్తుంది.

జీఎస్‌ మాడ్యూల్‌, సెన్సర్‌లతో: గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాలు అనే తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లో వాటర్‌ ట్యాంకులు వినియోగిస్తున్నారు. అయితే పనిలో పడి వాటర్‌ ట్యాంక్‌ నిండిపోయినా కొన్నిసార్లు చూసుకోరు. దీంతో నీరు వృథా అవుతుంది. దీనికి పరిష్కారంగా ఏలూరుకు చెందిన రామచంద్ర ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీ విద్యార్థులు ఓ ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. ఇది జీఎస్‌ మాడ్యూల్‌, సెన్సర్‌లతో పని చేస్తుంది. వాటర్‌ నిండగానే దానికదే ఆఫ్‌ అవుతుంది. ట్యాంకులో నీరు ఎంత ఉంది, ఎవరు ఎంత నీరు వినియోగించారో మొబైల్‌కు మెసేజ్‌ రూపంలో పంపిస్తుంది.

ఒకప్పుడు కార్యాలయాల్లో ఉద్యోగులు, స్కూల్లో టీచర్లు రిజిస్టర్‌లో సైన్‌ చేసేవారు. అయితే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలన్నీ బయోమెట్రిక్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. అయితే నిర్ణీత సమయాల్లో మాత్రమే బయోమెట్రిక్‌ వెయ్యాల్సి ఉంటుంది. ట్రాఫిక్‌ వల్ల ఆలస్యం కావడమో మరో కారణంతోనో సమయానికి బయోమెట్రిక్‌ వేయలేకపోతే ఆరోజు హాజరు పడదు. దీనివల్ల ఉద్యోగి నష్టపోతాడు. దీనికి పరిష్కారంగా ఏఐ ఫేస్ రికగ్నేషన్ వ్యవస్థను మరో విద్యార్థి బృందం రూపొందించింది. ఈ ప్రాజెక్టు సీసీ కెమెరాల ద్వారా వ్యక్తిని నలుదిక్కులా క్యాప్చర్‌ చేసి అటెండెన్స్‌ ఇస్తుంది.

ఆటోమేటెడ్‌ ఎయిర్‌ క్రాఫ్ట్‌ మార్షలింగ్‌ సిస్టంతో: విమాన పార్కింగ్‌ సమయంలో ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు సరికొత్త సాంకేతికతతో ఓ ప్రాజెక్టును తమిళనాడుకు చెందిన విద్యార్థి బృందం తయారు చేసింది. పైలట్‌కు ఎదురుగా ఏమైనా ఉంటే హెచ్చరిక జారీ చేసేలా దీన్ని రూపొందించారు. దీంతో పార్కింగ్‌ సమయంలో ప్రమాదాలు జరగకుండా ఆటోమేటెడ్‌ ఎయిర్‌ క్రాఫ్ట్‌ మార్షలింగ్‌ సిస్టంతో నిర్ణీత స్థలంలో పార్కింగ్‌ చేసే వీలుంటుందంటున్నారు.

మెడికేర్ పేరుతో భీమవరానికి చెందిన కొంతమంది విద్యార్థులు మరో యాప్‌ను రూపొందించారు. ఒక రోగికి అవసరమైన సమాచారం మొత్తం ఒకే చోట లభించేలా దీన్ని తయారుచేశారు. వైద్య పరీక్షలు, ఔషధాలు, నిపుణులైన డాక్టర్లు ఈ యాప్​లో అందుబాటులో ఉంటారు. ఏ అనారోగ్య సమస్యకు ఏ డాక్టర్​ని సంప్రదించాలో ఇందులో పొందుపరిచారు.

భవిష్యత్‌లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో నిర్వహిస్తాం: విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీసేందుకు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌ డా. శరవణ కుమార్ చెబుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కళాశాలల నుంచి వేలాది మంది విద్యార్థులు భాగస్వామ్యం కావడం సంతోషంగా ఉందంటున్నారు. భవిష్యత్‌లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో నిర్వహిస్తామని ఆయన అన్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలతో పాటు ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో ప్రాజెక్టులను విద్యార్థులు ఆవిష్కరించారన్నారు. భవిష్యత్తులో వ్యాపార సంస్థలను సంప్రదించి, వారికి తమ ప్రాజెక్టులను వివరించి మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేలా కృషి చేస్తామని చెబుతున్నారు.

