కొత్త ప్రయోగాలకు సై అంటున్న విద్యార్థులు - పేటెంట్‌ లక్ష్యంగా అడుగులు

మేధో వికాసానికి ప్రధాన కేంద్ర బిందువులవుతున్న ఏపీలోని పలు వర్సిటీలు - మేధో సంపత్తి హక్కులే లక్ష్యంగా ప్రయోగశాలలు - సరికొత్త ఆవిష్కరణల దిశగా విద్యార్థుల కృషి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Several Universities Students Innovations in AP: తరగతి గదులంటే కేవలం బోధన, అభ్యాసానికే పరిమితం అన్నది ఒకప్పటి మాట. కానీ నేడు మేధో వికాసానికి అవే ప్రధానమైన కేంద్ర బిందువులవుతున్నాయి. మేధో సంపత్తి హక్కులే (పేటెంట్‌) లక్ష్యంగా ప్రయోగశాలలుగా రూపొందిస్తున్నాయి ఉమ్మడి గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లోని అనేక విద్యాలయాలు. ప్రజా ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా కొత్త ప్రయోగాలకు నేటి విద్యార్థులు సై అంటున్నారు. అమరావతిలోని విట్‌ ఏపీ, కేఎల్‌ యూనివర్సిటీ, ఎస్‌ఆర్‌ఎం, వీవీఐటీ, విజ్ఞాన్, ఆర్వీఆర్‌జేసీ, ఎన్‌ఆర్‌ఐఐటీ సహా వంటి అన్నిచోట్ల నూతన ఆలోచనలను కార్యరూపంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

అసలేమిటీ పేటెంట్: చట్టపరంగా లభించే మేధో హక్కు. ఆవిష్కరణను బహిరంగంగా ప్రచురించేందుకు, నిర్దిష్ట కాలపరిమితి వరకు ఆ మేధో ఉత్పత్తులను ఇతరులు తయారు చేయకుండా, ఉపయోగించకుండా, విక్రయించకుండా పరిరక్షించే పరిమిత హక్కు ఉంటుంది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ఆవిష్కర్తలను సృజనాత్మకత వైపు ప్రోత్సహించడం. తద్వారా చట్టపరమైన రక్షణ, మార్కెట్‌ ప్రయోజనం, ఆర్థిక అవకాశాలన్నీ లభిస్తాయి.

  • వీవీఐటీకి చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం రూపొందించిన గ్లాస్‌ హ్యాండిల్స్, లోహ రహిత పూలకుండీల తయారీకి పేటెంట్‌ దక్కింది. తక్కువ ఖర్చుతో, వేగంగా తయారు చేసేలా రూపొందించారు.
  • ఆర్వీఆర్‌ జేసీలో మూడు ఆవిష్కరణలకు పేటెంట్లు దాఖలు చేశారు. దివ్యాంగుల కోసం విష్ణు అనే విద్యార్థి ప్రోస్థెటిక్‌ హ్యాండ్​ను తయారుచేశారు. ఇప్పటికే కృత్రిమ చేతులు అందుబాటులో ఉన్నా ఈ పరికరం వైవిధ్యంగా ఉండేలా ప్రయత్నించాడు. విష్ణు చదువు పూర్తి చేసుకుని వెళ్లినా అతని బృందం అధ్యయనం కొనసాగిస్తోంది.
  • అద్దకం పరిశ్రమలో నీటిని పునర్వినియోగించడంతో నీటి కొరతను ఎలా అధిగమించవచ్చో ఇక్కడి విద్యార్థులు పరిశోధించారు. వాడిన నీటిని శుద్ధి చేసి వినియోగించేలా పోర్టబుల్‌ ఎప్లియంట్‌ ట్రీట్‌మెంట్‌ ప్లాంట్‌ను తీర్చిదిద్దారు. ఇది పేటెంట్‌ పరిశీలనలో ఉంది.
  • ఘనశ్యామ్‌ ఐవీ ఫ్లూయిడ్‌ మానిటరింగ్‌ డివైజ్‌ రూపొందించారు. క్యాన్సర్‌ వ్యాధి రోగులకు కీమో థెరపీ చేస్తున్న సమయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఈ డివైజ్‌ను ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్‌గా తయారు చేశారు. ప్రొడక్ట్, డిజైన్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌లకు పేటెంట్‌ కోసం దరఖాస్తు చేశారు.
ఉద్యోగాల్లో సైతం కీలకంగా: పట్టభద్రులకు ఉద్యోగాలు దొరకడం కష్టంగానే ఉంటోంది. వారి ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలను ప్రముఖ సంస్థలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నాయని ప్లేస్‌మెంట్‌ అధికారులు చెబుతున్నారు. తద్వారా విద్యార్థి మేధస్సును అంచనా వేస్తున్నాయి. పేటెంట్లు, పరిశోధనా పత్రాలు, ప్రచురణలు, ఇలా అన్నీ ఇందులో కీలకంగా మారాయి.

మరికొన్ని: ఒకప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు పాడైపోతే రిపేర్ చేయించుకుని వాడుకునేవారు. ఇప్పుడలా కాదు ఏవైనా పాడైపోతే పడేయడం, కొత్తవి కొనేయడమే. మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీలు మొదలు గృహోపకరణాలు, వైద్య పరికరాల వరకు ఇదే తీరుగా ఉంది. ఫలితంగానే దేశంలో ఇప్పటికే 30 లక్షల టన్నుల విషపూరిత ఈ-వ్యర్థాలు పర్యావరణానికి, ప్రజల ఆరోగ్యాలకు తీవ్ర సవాల్‌గా మారాయి. ఈ విధమైన పరిస్థితుల్లో బయోడీగ్రేడబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, సస్టైనబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే అంశంపై పరిశోధనలను ప్రారంభించాడు కర్నూలు ట్రిపుల్ ఐటీ పరిశోధక విద్యార్థి అయిన డోలా సందీప్.

అయితే ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరంలోనూ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్టు ఉంటుంది. దీనినే పీసీబీ బోర్టు అని అంటారు. సాధారణంగా వాటిని ప్లాస్టిక్ తోనే రూపొందిస్తారు. ఇది భూమిలో కరగదు. రీసైక్లింగ్‌ ప్రాసెస్‌ చేయలేము. ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలలో పీసీబీ బోర్డులే 70 శాతం వరకూ ఉంటాయని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీనిపై పరిశోధనలు నిర్వహించిన సందీప్ ప్లాస్టిక్ పీసీబీ బోర్డుల స్థానంలో బయోడీగ్రేడబుల్ పీసీబీ బోర్డుల తయారీని ప్రారంభించారు.

నాలుగు పేటెంట్ హక్కులు: ఈ అంశంపై మూడున్నరేళ్లు పనిచేసి కర్నూలు ట్రిపుల్ ఐటీలో పీహెచ్​డీ కూడా సాధించాడు. తను రూపొందించిన పర్యావరణహిత పీసీబీ బోర్డుల విషయాన్ని ఐ ట్రిపుల్ఈ (IEEE) క్లైమేట్ ఛేంజ్ జర్నల్ ఎడిటోరియల్ పేజీలో ప్రముఖంగా ప్రచురించారు. దీని ద్వారా అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు వచ్చింది. దీనికి సంబంధించి సందీప్‌వి ప్రధానంగా 3 పరిశోధన పత్రాలుండగా వాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది 4 పేటెంట్ హక్కులను ఇవ్వటం గమనార్హం.

అరటి తొక్క, కొబ్బరి పీచు మొదలైన వాటితోనే ఈ బయోడీగ్రేడబుల్ పీసీబీని తయారు చేశాడు సందీప్‌. అవి సాధారణ బోర్డుల్లాగానే విజయవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి. అతని ఆవిష్కరణపై అమెరికా, చైనా, స్పెయిన్‌లలో జరిగిన అంతర్జాతీయ సదస్సుల్లోనూ ప్రజెంట్ చేసి అందరి మన్ననలు పొందాడు సందీప్. సీఎస్ఐఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ గ్రాంట్ మంజూరు చేసింది. ఈ పీసీబీ బోర్డును రక్షణరంగంలో వినియోగిస్తే శత్రువులకు ఆధారాలు దొరక్కుండా ఉంటాయని విద్యాసంస్థల్లో ప్రయోగాల కోసం వినియోగించే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో వాడితే పర్యావరణానికి మేలు చేసినట్లవుతుందని చెబుతున్నాడు సందీప్.

