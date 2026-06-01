ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏఐ తరగతులు - డిగ్రీ, పాలిటెక్నిక్​ విద్యార్థులే ట్రైనర్లు

6-10 తరగతుల విద్యార్థులకు కృత్రిమమేధ, డిజిటల్​ అక్షరాస్యత - డిగ్రీ, పాలిటెక్నిక్‌ విద్యార్థులే మాస్టర్​ ట్రైనర్లుగా - సాంకేతిక నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు ప్రభుత్వం నూతన విధానం

Government Schools Taught Artificial Intelligence (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 1, 2026 at 1:56 PM IST

Government Schools Taught Artificial Intelligence : ఈ విద్య సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 6 నుంచి పదో తరగతి విద్యార్థులకు కృత్రిమమేధ, డిజిటల్​ అక్షరాస్యత, కోడింగ్​లను నేర్పించనున్నారు. 159 డిగ్రీ కళాశాలల ఐదో సెమిస్టర్​, 59 పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలల విద్యార్థులు వీరికి మార్గదర్శకులుగా వ్యవహరించనున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్​, కార్పొరేట్​ సంస్థల నుంచి మాస్టర్​ ట్రైనర్లను ఎంపిక చేశారు. ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలోని 9 వేల పాఠశాలల్లో ప్రారంభం కానుంది. జేఎన్​టీయూ ప్రొఫెసర్​ కామాక్షి ప్రసాద్​ ప్రణాళికలను, శిక్షణ వ్యూహాలను రూపొందించారు.

ఇప్పటి నుంచే సాంకేతిక నైపుణ్యాలు :

  • ప్రాథమిక స్థాయి నుంచే విద్యార్థులకు సాంకేతిక నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నూతన విధానాన్ని రూపొందించింది.
  • ఆరో తరగతి విద్యార్థులకు మొబైల్​తో పరిచయం, గేమ్స్​ ఆడడం వంటి వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఏఐ, డిజిటల్​ అక్షరాస్యతను పరిచయం చేయనున్నారు.
  • విద్యార్థుల ఆలోచనల తీరును గమనించనున్నారు.
  • తరగతి గదుల్లో అధ్యాపకులు పర్యవేక్షించనున్నారు.
  • కంప్యూటర్​ ల్యాబ్​లు, ఐ ప్యాడ్​లను ఇచ్చి వారికి ఇష్టమైన ప్రోగ్రామ్​లను చేయించనున్నారు.
  • రెండు వారాలకోసారి అభ్యసన సామర్థ్యాలను తెలుసుకొని మార్పులు, చేర్పులు చేస్తారు.

పలు అంశాలపై వివరణ : కోడింగ్​ను సులువుగా ఆకళింపు చేసుకునేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను రూపొందించారు. ఐటీ నిపుణుల సహకారంతో కొన్ని సాఫ్ట్​వేర్​లను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని కంప్యూటర్లకు ఇవ్వనున్నారు. ఈ సాయంతో విద్యార్థులు సొంతంగా కోడింగ్​ చేసేలా శిక్షణ ఇస్తారు. అలాగే అందులో కోడింగ్​ అంటే ఏంటి? ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు? అనే అంశాల గురించి వారి స్థాయికి తగిన విధంగా వివరించనున్నారు.

''సర్కారు బడుల్లో విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. కార్పొరేట్​ స్కూళ్లకు దీటుగా ఏఐ పాఠాలు, డిజిటల్​ లెర్నింగ్​ వంటివి నేర్చుకోవడం ద్వారా పదో తరగతికి వచ్చేసరికి సాంకేతిక నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం పాటు ఇంగ్లిష్​లో సులువుగా మాట్లాడనున్నారు. మాస్టర్​ ట్రైనర్స్​, సాంకేతిక నిపుణులతో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయనున్నాం'' - డాక్టర్​ కేవీ రావు, రిజిస్ట్రార్​, జేఎన్​టీయూ

సీబీఎస్​ఈలో నాలుగేళ్ల క్రితమే ఏఐ పాఠాలు : ఈ ఏడాది విద్యా సంవత్సరంలో ఒకటి నుంచి తొమ్మిదో తరగతి వరకు గణితంలో ఒక పాఠంగా ఏఐని చేర్చేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. 1-5 తరగతుల వరకు 2-3 పేజీల్లో, ఆరు నుంచి 9వ తరగతి వరకు 4-5 పేజీల్లో ఏఐ పాఠ్యాంశం ఉండనుంది. దీనికి సంబంధించి పాఠశాల విద్యాశాఖలోని ఓ అదనపు సంచాలకుడు, ఎస్​సీఈఆర్​టీ సబ్జెక్టు నిపుణులతో ఏఐ పాఠ్యాంశాలను రూపొందిస్తున్నారు. కానీ అది సిద్ధమయ్యేందుకు 15-20 రోజులు పట్టవచ్చని భావిస్తున్నారు. కంప్యూటర్​, ఏఐ సంబంధించి బెసిక్​ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ వినియోగిస్తున్నారు? అనే దానిపై కొన్ని ఉదాహరణలు చేర్చనున్నారు. సీబీఎస్​ఈలో అయితే దాదాపు నాలుగేళ్ల క్రితమే ఆరో తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఏఐ పాఠాలు చేర్చారు.

రెండు, మూడేళ్లల్లో మరింత వేగవంతం : ఏఐకి సంబంధించి వచ్చే రెండు మూడేళ్లలో విద్యార్థులు, టీచర్లు సమన్వయం చేసుకునేలా వేగంగా చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు కోటి మంది టీచర్లకు ఏఐ టెక్నాలజీ విద్యపై దిశానిర్దేశం చేయడంలో సవాలు ఎదురుకానుంది. అన్ని తరగతులకు సంబంధించి ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్​ చేయడానికి సీబీఎస్​ఈ ఒక ప్రేమ్​ వర్క్​ను అభివృద్ధి చేస్తోందని కేంద్ర స్కూల్​ ఎడ్యుకేషన్​ కార్యదర్శి సంజయ్​ కుమార్​ తెలిపారు. ఉపాధ్యాయులు పాఠ్యాంశాల ప్రణాళికను రూపొందించడానికి, ఏఐ టూల్స్​ ఉపయోగించడానికి ఇప్పటికే ఒక పైలట్​ ప్రాజెక్ట్​ చేపట్టినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 18,000 సీబీఎస్​ఈ పాఠశాలు ఆరో తరగతి నుంచి ఏఐని బోధిస్తున్నాయి. ప్రాథమికంగా ఏఐని అర్థం చేసుకోవడానికి 15 గంటల మాడ్యూల్​తో బోధిస్తున్నారు. అలాగే 9 నుంచి 12 తరగతి వరకు విద్యార్థులకు ఇది ఒక ఆప్షనల్​ సబ్జెక్టుగా ఉంది.

