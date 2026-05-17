వినరో ఓరన్నా 'ప్రభుత్వ బడి' కథ - విద్యార్థుల బుర్రకథకు ఫిదా అయిన మంత్రి లోకేశ్
ప్రభుత్వ బడుల ప్రత్యేకతలపై విద్యార్థుల బుర్రకథ - పిల్లలకు బుర్రకథ నేర్పిన ఉపాధ్యాయుడు సూర్యప్రకాశరావు - విద్యార్థుల బుర్రకథకు ఫిదా అయిన మంత్రి లోకేశ్ - ఎక్స్, ఇన్స్టా వేదికగా అభినందనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 7:55 PM IST
Students Burrakatha performance on Govt Schools in Vizianagaram District: బుర్రకథ ఇది తెలుగువాళ్లందరికీ సుపరిచితమే. సాధారణంగా పురాణగాథలు, చారిత్రక అంశాలపై బుర్రకథలు చెబుతారు. జనాన్ని రంజిపచేస్తారు. కానీ ఆ విద్యార్థులు సర్కార్ బడిలోని సౌకర్యాలు, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాల గురించి వివరించారు. మంత్రి లోకేశ్తో శభాష్ అనిపించుకున్నారు. ఇంతకీ ఎవరా విద్యార్థులు? వాళ్లకు ఈ బుర్రకథ ఎవరు నేర్పించారు? అనే అంశాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అభినందనలు తెలిపిన లోకేశ్: చూశారుగా ఈ విద్యార్థులను ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రత్యేకతల గురించి ఎంత చక్కగా వివరిస్తున్నారో ఈ ముగ్గురు. ఈ పిల్లలు విజయగరం జిల్లా చీపురుపల్లి మండలం కరకాం ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థులు. సర్కార్ బడిలో వారు చదువుకోవడమే కాకుండా ఇంకో పదిమందిని చేర్చాలని ఈ ప్రదర్శన చేశారు. ఈ ముగ్గురికి స్కూల్లోని ఉపాధ్యాయుడు సూర్యప్రకాశరావు ప్రత్యేకంగా బుర్రకథపై శిక్షణ ఇచ్చి ప్రదర్శన చేయించారు. మంత్రి లోకేశ్ ఇటీవల తన ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాల్లో ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులను అభినందించారు. దీంతో విద్యార్థుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ధన్యవాదాలు అంటూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు: ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో బుర్రకథకు క్రేజ్ ఎక్కువ. ఇప్పటికీ ఎంతోమంది ఆసక్తిగా వీటిని తిలకిస్తుంటారు. అందుకే ప్రభుత్వ బడుల ప్రత్యేకతలు వివరించేందుకు ఈ మార్గం ఎంచుకున్నట్లు ఉపాధ్యాయుడు సూర్యప్రకాశరావు తెలిపారు. ప్రైవేటు స్కూల్స్కు ధీటుగా ఈ పాఠశాలలో చదువు చెబుతున్నారని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయులపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి సామాజిక అంశాలపైనా పిల్లలను భాగస్వామ్యం చేయడంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మాకు బుర్రకథను ఉపాధ్యాయులు సూర్యప్రకాశరావు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇచ్చి ప్రదర్శన చేయించారు. మేం ప్రదర్శించిన బుర్రకథ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ దృష్టికి వెళ్లడం మాకెంతో ఆనందానిచ్చింది. అదే విధంగా మా ప్రదర్శనను గ్రామస్థులు, ఉపాధ్యాయులు, మా తోటి విద్యార్థులంతా మెచ్చుకోవడం మా అందరికీ ఎంతో సంతోషంగా ఉంది."- విద్యార్థులు
"నాకున్న యూట్యూబ్ ఛానల్, అదే విధంగా ఇన్స్టాగ్రాం ద్వారా మా విద్యార్థులు చేసిన బుర్రకథను పోస్టు చేయడం జరిగింది. అయితే నేనే కాకుండా కొన్ని వందల మంది ఈ బుర్రకథ వీడియోను రీపోస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత ఇది వైరల్గా మారి చివరకు ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ దృష్టికి వెళ్లింది. మా పాఠశాల విద్యార్థులు చేసిన బుర్రకథ ప్రదర్శనను లోకేశ్ అభినందించడం అనేది మాకొచ్చిన ఒక అత్యుత్తమమైన అవార్డుగా మేమంతా భావిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ఉపాధ్యాయులందరినీ సైతం ఈ సందర్బంగా మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం మా పాఠశాలకు ఎంతో గర్వకారణం. ప్రైవేటు స్కూళ్లకు చదువుకోవడానికి వెళ్లే విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా మా పాఠశాల ఫలితాలను చూసి ఇక్కడ చదివేందుకు ఎంతో ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. దీనిపట్ల మాకెంతో సంతృప్తిగా ఉంది."-సూర్యప్రకాశ రావు, ఉపాధ్యాయుడు
"తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు సైతం ప్రభుత్వ పాఠశాలల పట్ల మొగ్గుచూపుతున్నారు. దాంతో ఈ విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థుల సంఖ్య సైతం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ బుర్రకథ ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో భవిష్యత్తులో మరెన్నో గొప్ప కార్యక్రమాలు చేయాలని భావిస్తున్నాం."-హిమ కల్యాణి, ఉపాధ్యాయురాలు
