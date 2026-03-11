ETV Bharat / state

విద్యార్థుల పెంపకంలో విభిన్న జాతుల మొక్కలు - బొటానికల్‌ గార్డెన్‌లో ప్రత్యేక చర్యలు

బొటానికల్‌ గార్డెన్‌లో విభిన్న రకాల చెట్లను పెంచుతున్న డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులు - అంతరించిపోతున్న వృక్ష జాతులను కాపాడేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు - మొక్కలు పెంచేందుకు చరక నెట్‌హౌజ్‌, వాండా ఆర్కిడేరియం, కాక్టస్‌ హౌజ్

CHARAKA NET HOUSE
BOTANICAL GARDEN IN BRR DEGREE COLLEGE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 10:11 PM IST

Botanical Garden in BRR Degree College Jadcherla : ఎడారి మొక్కలు, అంతరించిపోతున్న అరుదైన జాతి మొక్కలు చూడాలంటే ఎక్కడెక్కడికో వెళ్లి అన్వేషించాల్సిన పరిస్థితి. అలా వెతికినా అన్నిరకాల చెట్లు ఒకేచోట కనిపించడం చాలా అరుదు. అలాంటి గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా జడ్చర్లలోని బీఆర్​ఆర్​ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల. చరక నెట్ హౌస్, వాండా ఆర్కిడేరియం, కాక్టస్‌ హౌజ్, భిన్న రకాల మొక్కలు ఇక్కడ చూడముచ్చటగా దర్శనమిస్తున్నాయి.

తెలంగాణ నైసర్గిక ఆకృతిలో : మహబూబ్​నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలోని బీఆర్​ఆర్​ ప్రభుత్వ డిగ్రీ అండ్‌ పీజీ కళాశాలలో బొటానికల్ గార్డెన్ కొత్త సొబగులతో రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఐదెకరాల విస్తీర్ణంలో తెలంగాణ నైసర్గిక ఆకృతిలో వివిధ రకాల మొక్కలు, చెట్లు, పెంచుతుండడం దీని అసలు ప్రత్యేకత. అరుదైన వృక్షజాతులు, అంతరించిపోతున్న ఔషధ మొక్కలు ఇలా 852 రకాల మొక్కలను ఇక్కడ విద్యార్థుల సహకారంతో పెంచుతున్నారు.

విద్యార్థుల పెంపకంలో విభిన్న జాతుల మొక్కలు - బొటానికల్‌ గార్డెన్‌లో ప్రత్యేక చర్యలు (ETV Bharat)

ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలన్నదే బొటానికల్‌ గార్డెన్ లక్ష్యం : బొటానికల్ గార్డెన్‌లో చరక నెట్ హౌజ్, కాక్టస్‌ హౌజ్‌, వాండా ఆర్కిడేరియం ఏర్పాటు చేసి అరుదైన జాతి మొక్కలను జాగ్రత్తగా రక్షిస్తున్నారు. సీతా అశోక, పసుపు పూలు, నిమ్మగడ్డి, కందూరు, కాశీ క్షేత్రాల్లో మాత్రమే కనిపించే కదంబ వృక్ష మొక్కలను చరక నెట్ హౌజ్‌లో పెంచుతున్నారు. ప్రతి ఇంట్లో ఔషధ మొక్కలు ఉండేలా ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలన్నదే బొటానికల్‌ గార్డెన్ లక్ష్యం అని కళాశాల అధ్యాపకులు చెబుతున్నారు.

"ఈ కళాశాలలో బొటానికల్ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసి 6 సంవత్సరాలు అవుతోంది. ఇక్కడ 852 వివిధ రకాలైన అనేక అరుదైన మొక్కలు ఉన్నాయి. ఈ మొక్కలను డా. సదాశివయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో అనేక ప్రాంతాల నుంచి సేకరించి, సంచరించి ఇక్కడ నిక్షిప్తం చేయడం జరిగింది" -జి. సుకన్య, ప్రిన్సిపల్, బీఆర్ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, జడ్చర్ల

మొక్కలకు పునరుజ్జీవం పోసేందుకు : చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపించే మొక్కల్ని సైతం ఈ బొటానికల్ గార్డెన్​లో పెంచుతున్నారు. వీటి పెరుగుదలకు వాతావరణం చాలా అనుకూలంగా ఉండాలి. అందుకు తగ్గట్టుగానే తగిన ఊష్ణోగ్రత, తేమ శాతాన్ని అందించి వాటిని మంచి నాణ్యతతో కాపాడుతున్నారు. హిల్దాగార్డియా, పాపిల్ ఫోలియా లాంటి అంతరించిపోతున్న జాతులకు సంబంధించిన మొక్కలకు పునరుజ్జీవం పోసేందుకు ఇక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థులు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా మరో 12వేల ఔషద మొక్కలను విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే ప్రాజెక్టు కోసం పెంచుతున్నారు.

"ఔషధ మొక్కలను మాత్రమే ఈ నెట్​ హౌజ్​లో పెంచుతూ సుమారుగా 25 వేల మొక్కల్నీ పెంచి ప్రజలందరికీ ఉచితంగా ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం. మహిళలకు సంబంధించిన గైనిక్​ సమస్యలను తీర్చే అత్యధ్బుతమైన సీతా, అశోక మొక్కలను వేల సంఖ్యలో పెంచుతున్నాం. వీటికి తోడుగా కాక్టస్​ హౌజ్​ ఏర్పాటు చేశాం. ఇందులో దాదాపు 155 రకాల హిరారీ మొక్కల్నీ దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మరీ ముఖ్యంగా ఒడిశాలోని రీజినల్ ప్లాంట్ రిసోర్స్ సెంటర్​ భువనేశ్వర్​ నుంచి ఎక్కువగా సేకరించాం​" -సదాశివయ్య, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, వృక్షశాస్త్రం

ప్రయోగ ఫలితాలపై రైతులకు అవగాహన : మొక్కల సంరక్షణకు ఎలాంటి వాతావరణం అవసరం. వాటి ఎదుగుదలకు ఏ రకమైన ఎరువులు వినియోగించాలనే అంశాలపై విద్యార్థులు పరిశోధనలు చేసి వాటిని ఉచితంగా రైతులకు పంపిణీ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. వారి ప్రయోగ ఫలితాలపై రైతులకు విస్త్రృతంగా అవగాహన కల్పించనున్నారు.

