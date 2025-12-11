ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు ఇంగ్లిష్లో అదరగొడతారు
ఆంగ్లంలో అనర్గళంగా మాట్లాడుతున్న కస్తూర్బా పాఠశాల విద్యార్థులు - బాలలకు ఆంగ్లభాషలో మెళకువలపై తర్ఫీదునిచ్చిన ఉపాధ్యాయుని బుర్రలత - 100 రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్తో విద్యార్థుల్లో ఆంగ్ల భాషా నైపుణ్యాల పెంపు
Published : December 11, 2025 at 1:07 PM IST
Govt school Students Excelling in English : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు బడులపై ఆసక్తికి ఆంగ్ల మాధ్యమం చదువులూ ఓ ముఖ్య కారణమే కారణమే. అందుకే, వాటికి దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న చిన్నారులకు ఇంగ్లిష్ వచ్చేలా చేయాలనుకున్నారు ఉపాధ్యాయురాలు సీఆర్టీ బుర్రలత. పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయం విద్యార్థినులు ఆంగ్ల భాషలో అనర్గళంగా మాట్లాడేవిధంగా చేయగలిగారు. తాను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఏవిధంగా సాధించారు? అనేదానిపై బుర్రలత మనోగతం ఆమె మాటల్లోనే.
"ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ముందుండాలంటే మాతృభాషపై మమకారంతోపాటు ఇంగ్లిష్ భాషపై పట్టు తప్పనిసరి. 2018లో నేనీ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయునిగా చేరినప్పుడు విద్యార్థినులు ఆంగ్ల భాషలో మాట్లాడేందుకు విద్యార్థులు సిగ్గు పడేవారు. భయంతో కాస్త వెనుకంజ వేసేవారు. ఈ విషయాన్ని గమనించి వాళ్లకి ఆంగ్లం ప్రాముఖ్యతను, భాషపై ఆసక్తిని కల్పించేందుకు వినూత్నంగా ఆలోచించాను.
ఇందుకోసం 100 రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్, పర్సనల్ డిక్షనరీలు, లఘు చిత్రాలు, తదితర అంశాలను సిద్ధం చేసి వాటిని ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేశా. దీంతో విద్యార్థినులకు ఆంగ్ల భాషపై మరింత ఆసక్తి పెరిగి చదవడం, మాట్లాడటం, రాయడంలో (ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ స్కిల్స్) విజయవంతమయ్యారు. అంతేకాదు, మారుమూల ప్రాంతంలోని మా కేజీబీవీ విద్యార్థినులకు ఏకంగా రాష్ట్రపతికి రాఖీ కట్టే అవకాశం వచ్చిందంటే ఆంగ్లభాషపై పట్టు సాధించడమే కారణమనుకుంటున్నా. ఇది నా జీవితంలోనే అతి పెద్ద అవకాశం.
మాది పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని ప్రాంతం. మా నాన్న సింగరేణి కార్మికుడిగా పనిచేసేవారు. అక్కడే పదోతరగతి వరకూ చదువుకున్నాను. ఇంటర్ హైదరాబాద్లో, డిగ్రీ అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుంచి పూర్తి చేశాను. పెద్దపల్లిలో బీఈడీ అయ్యాక ఎంఏ ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్టులో బంగారు పతకం సాధించా. ఆంగ్లం అంటే విద్యార్థినులకు భయం పోగొట్టేందుకు గాను సరికొత్త బోధనా పద్ధతులద్వారా వారికి చేరువయ్యాను. ఈ కృషి గాను ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలిగా ఎన్నో అవార్డులూ, రివార్డులూ, సత్కారాలు అందుకున్నా. ఇటీవలే తెలంగాణ రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యాశాఖ(స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్) ప్రశంసాపత్రాన్నీ అందించింది. అదెలాగంటే?
వినడం, మాట్లాడటం, చదవడం, రాయడం లాంటి స్కిల్స్పై 100 రోజుల ప్రణాళికను సిద్ధం చేసి రోజుకో టాపిక్ను విద్యార్థులకు ఇచ్చాను. స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు, వ్యక్తిత్వ నిపుణులు, ఇతర అంశాలపై రోజుకో విద్యార్థిని ‘జస్ట్ ఎ మినిట్’ తరహాలో విద్యార్థులతో మాట్లాడటం, పాఠ్యాంశాలను స్కిట్లుగా, స్పీకింగ్ స్కిల్స్, రాత నైపుణ్యాలను ప్రోత్సహిస్తూ నేర్పించాను.
ప్రతి విద్యార్థి ఇంగ్లిష్లో రాణించాలంటే ఒకాబులరి ముఖ్యం. తరగతిలోని ప్రతి పాఠంలోని అర్థాలు, నానార్థాలు, వ్యతిరేక పదాలతో ప్రతిఒక్కరూ సెల్ఫ్ డిక్షనరీని తయారుచేసుకున్నారు. విద్యార్థుల్లో స్టేజ్ ఫియర్ పోగొట్టేందుకు ప్రార్థన సమయంలో ఏదో ఒక అంశంపై విద్యార్థునులు మాట్లాడాలన్న రూల్ పెట్టా. అంతేకాదు, ఆంగ్ల భాషలో మరింత అభివృద్ధిని సాధించేందుకు ‘ఇన్స్పైర్-ఎడ్యుకేట్-ఎంపవర్’ అనే లఘు చిత్రాన్నీ(షార్ట్ ఫిల్మ్) రూపొందించాం. ఎల్టా(ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ అసోసియేషన్)తో పాటు మరెన్నో సంస్థలు నిర్వహించిన పలు పోటీల్లో మా విద్యార్థినులు రాష్ట్రస్థాయిలో సత్తా చాటి పలు బహుమతులు అందుకున్నారు. ఇవి పాఠశాల గౌరవాన్ని మరింత ఇనుమడింప చేశాయి. ఏ గురువుకైనా ఇంతకు మించిన సంతృప్తి ఏముంటుంది"- బుర్రలత, సీఆర్టీ