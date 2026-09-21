ఈ పాఠశాలలో పురుగుల అన్నం తినేవారు మాత్రమే చదువగలరు!
సంగారెడ్డి జిల్లాలోని దెగుల్వాడి పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం తిని విద్యార్థులు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. దీనిపై వంట చేసే సిబ్బందిని అడగగా తమకు ఇచ్చిన బియ్యాన్నే వాడుతున్నామని చెబుతున్నారు. వాటిలో పురుగులు ఉంటున్నాయని చెప్పారు.
Published : September 21, 2026 at 5:24 PM IST
Students Fall Ill Due To Rice Problem : ఆ ఊర్లో చాలా మంది నిరుపేదలు. ఇందులో చాలా వరకు నిరక్షరాస్యులే. తమకు చిన్నతనంలో చదువుకోవాలని ఉన్నా ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల అది కుదరకపోవడంతో వారికి వచ్చిన పని చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. తమ పిల్లలు అలా కాకుడదని ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్యా కనీసం ప్రభుత్వ పాఠశాలలకైనా పంపించాలని బలంగా నిర్ణయించుకున్నారు. చదువుకుంటే జీవితాలు బాగుపడతాయని భావించిన వీరు తమ పిల్లలను బడి బాట పట్టించారు. అంతా సాఫీగానే సాగుతుందని భావించారు. కానీ కొన్ని రోజులకు పిల్లలు అనారోగ్యానికి గురవడంతో కలత చెందారు. ఆరా తీస్తే పాఠశాలలో పెట్టే భోజనం, నీరు వల్లే అనారోగ్యానికి గురవుతున్నట్లు తెలిసింది.
ఏ మాత్రం స్పందన లేదు
సంగారెడ్డి జిల్లా కంగ్టి మండలంలోని దెగుల్వాడి గ్రామ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులు పురుగులు పట్టిన అన్నం తినడంతో అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. పురుగులు పట్టిన బియ్యంతో వంట చేయడం వల్లే విద్యార్థులు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని గ్రహించిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓ విద్యార్థి తండ్రి మాట్లాడుతూ ఈ కారణంతోనే తన కుమార్తెను పాఠశాలకు పంపించడం మానేసినట్లు తెలిపారు. పురుగులు పట్టిన బియ్యం పట్ల పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల నుంచి ఏ మాత్రం స్పందన లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడ చదువుకునే పిల్లలు నిరుపేద కుటుంబాలకు చెందిన వారని ఈ కారణం చేత ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదని చెబుతున్నారు.
విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఆవేదన
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మెరుగైన విద్య, భోజన సౌకర్యాలు ఉంటాయని పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పిస్తే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయని దెగుల్వాడి పాఠశాల విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై స్కూల్లో వంట చేసే వారిని వివరాలు అడగగా తాము ఏం చేయాలని, ఎన్ని సార్లు చెప్పినా పురుగులు పట్టిన బియ్యమే తెస్తున్నారని వివరించారు. వీటితో తాము పురుగులను బియ్యంలో నుంచి వేరు చేయలేకపోతున్నట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలి
ఇలా వంట చేసి పిల్లలకు పెట్టడం చాలా కష్టంగా ఉందని వారు తెలిపారు. ఆ ప్రాంత మండల విద్యాధికారి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన లేకపోవడం వల్లే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. వారు ప్రైవేటు పాఠశాలలపైనే ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ఏ మాత్రం పర్యవేక్షణ లేదని వాపోతున్నారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులపై చర్య తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికైనా డీఈవో స్పందించి ఈ పాఠశాలకు నాణ్యమైన బియ్యంతోపాటు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని బలోపేతం చేయాలని కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఉదయం అల్పహార పథకాన్ని తీసుకురావాలని చూస్తుంటే వీరు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఇలా చేస్తే ఎలా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
"ఇక్కడ పిల్లలకు పురుగులు పట్టిన బియ్యం వండుతున్నారు. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారని వంట మనుషులను అడిగితే మాకు ఇచ్చిన బియ్యాన్నే వంట చేయడం తప్ప మేం చేయగలం అని చెబుతున్నారు. ఇక్కడ పిల్లలకు సరైన సదుపాయాలు లేవు, మంచినీరు లేదు. భోజనం సరిగ్గా లేదు. దీంతో పిల్లలు తరచూ అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పరిస్థితి మాత్రం మారడం లేదు. దీంతో నా కూతురును స్కూలుకి పంపించడమే మానేశాను. ఇప్పటికైనా ఈ సమస్యపై అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలి" -ఓ విద్యార్థి తండ్రి
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