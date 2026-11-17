కేజీబీవీ విద్యార్థినులకు అస్వస్థత - 40 మందికి కడుపునొప్పి, వాంతులు
Students Fall Ill at KGBV: కలుషిత ఆహారం తిని కేజీబీవీ విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కాగా వారిని చికిత్స నిమిత్తం ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. బాధిత విద్యార్థినులను ఎమ్మెల్యే కాల్వ శ్రీనివాసులు పరామర్శించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 3:46 PM IST
అనంతపురం జిల్లా గుమ్మగట్ట కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయంలో విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. తెల్లవారుజామున సుమారు 40 మంది విద్యార్థినులకు కడుపునొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు కావడంతో ఆందోళన నెలకొంది. గుమ్మగట్ట కేజీబీవీలో 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు మొత్తం 279 మంది విద్యార్థినులు ఉండగా, ఈరోజు 263 మంది హాజరయ్యారు. తెల్లవారుజామున 5 గంటల సమయంలో సుమారు 40 మంది విద్యార్థినులు కడుపునొప్పి, వాంతులతో అస్వస్థతకు గురయ్యారు.
సమాచారం అందిన వెంటనే గుమ్మగట్ట పీహెచ్సీ నుంచి వైద్య బృందం పాఠశాలకు చేరుకుని చికిత్స అందించారు. అస్వస్థతకు గురైన వారిలో కొంతమంది విద్యార్థినులను మెరుగైన చికిత్స కోసం గుమ్మగట్ట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించారు. మిగిలిన విద్యార్థినులకు పాఠశాల ప్రాంగణంలోనే చికిత్స అందిస్తూ ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఎవరికీ తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు లేవని వైద్యులు తెలిపారు.
ఈ ఘటనకు గల కారణాలపై జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి విచారణకు ఆదేశించారు. ఆహార పదార్థాల తయారీ, నాణ్యత, నిల్వ, వడ్డింపు తదితర అంశాలపై విచారణ చేపట్టారు. జీసీడీవో, ఎంఈవో, ఏపీసీలు పాఠశాలకు చేరుకుని పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. డీఎం&హెచ్వో కూడా వైద్యులతో మాట్లాడి పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. విచారణలో బాధ్యులుగా తేలిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యాశాఖ తెలిపింది. విద్యార్థినుల ఆరోగ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
విద్యార్థినులను పరామర్శించిన ఎమ్మెల్యే : విషయం తెలుసుకున్న అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ కాల్వ శ్రీనివాసులు కేజీబీవీని, గుమ్మగట్ట ప్రభుత్వ వైద్యశాలను సందర్శించారు. ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతున్న బాధిత విద్యార్థినులను పరామర్శించారు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు. విద్యార్థులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఎమ్మెల్యే వైద్యులను ఆదేశించారు. ఆహార కలుషితంపై ప్రభుత్వం సమగ్ర విచారణ జరుపుతుందని తెలిపారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఎంతో నమ్మకంతో కేజీబీవీలో చదివిస్తున్నారని కానీ ఇలా జరగడం చాలా బాధాకరమని అన్నారు. విద్యార్థులకు ఎలాంటి ప్రాణాపాయం లేదని వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులపై చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు.
ఈ ఘటనపై వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. రాత్రి భోజనం తిన్న తర్వాత 40 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కొంతమంది విద్యార్థులను గుమ్మగట్ట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించి చికిత్స అందించగా, మిగిలిన విద్యార్థులకు వసతిగృహంలోనే అవసరమైన వైద్యసేవలు అందిస్తున్నారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని మంత్రికి అధికారులు వివరించారు. పాఠశాలలో ప్రత్యేక వైద్యశిబిరం నిర్వహించాలని అధికారులకు మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులకు మంత్రి సత్యకుమార్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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