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'కాలేజీ ప్లేస్​మెంట్ల గొప్పలు - విద్యార్థుల తిప్పలు' - తాజాగా ఐఐటీల కీలక నిర్ణయం

కటౌట్​లు పెట్టి మరీ వేతన ప్యాకేజీల ప్రకటనలు - అధిక జీతాల ప్రకటనపై ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇవ్వని ఏఐసీటీఈ, విశ్వవిద్యాలయాలు - 2017 నుంచి ఎన్​ఐఆర్​ఎఫ్​ ర్యాంకింగ్‌లో మధ్యస్థ జీతం పరిగణలోకి

కాలేజీ ప్లేస్​మెంట్​ ప్రకటనల సమస్య
ISSUES WITH COLLEGE PLACEMENTS ADDS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 8:01 PM IST

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Students Facing Issues With College Placements Advertisements : 'మా విద్యార్థికి క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్లలో రూ. 1 కోటి వార్షిక ప్యాకేజీ లభించింది. మా ముగ్గురు విద్యార్థులకు రూ. 1.5 కోట్ల ప్యాకేజీ' అంటూ అనేక ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలు ప్రకటిస్తుంటాయి. కానీ ఇలా అధిక ప్యాకేజీలంటూ వెల్లడించకూడదని కొన్ని ఐఐటీలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.

మధ్యస్థ జీతాలు మాత్రమే వెల్లడింపు : దేశవ్యాప్తంగా 23 ఐఐటీలు ఉన్నాయి. ఈ విద్యాసంస్థలు తన విద్యార్థుల భారీ వేతన ప్యాకేజీలను వెల్లడించటం వల్ల తక్కువ వేతనంతో ఎంపికైన వారు నిరాశ చెందుతున్నారని, మానసికంగా కుంగిపోతున్నారని ఐఐటీలు భావించాయి. మొదట్లో ఐఐటీ కాన్పూర్, బాంబేలు మధ్యస్థ జీతాన్ని మాత్రమే వెల్లడించే విధానాన్ని అమలు చేశాయి. ఐఐటీ ఢిల్లీ కూడా 2024 నుంచి ఆ నిర్ణయానికే కట్టుబడి ఉంటామని ప్రకటించింది. జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థ అయిన బిట్స్ పిలానీ గ్రూప్ కూడా అత్యధిక ప్యాకేజీని వెల్లడించకూడదని నిర్ణయించుకుంది. మేము కేవలం మధ్యస్థ వార్షిక జీతాన్ని మాత్రమే ప్రకటిస్తున్నాం, అది ప్రస్తుతం రూ.20 లక్షల నుంచి రూ. 22 లక్షల మధ్య ఉందని బిట్స్ వీసీ ఆచార్య వి.రామగోపాల్ రావు తెలిపారు.

అతిగా ప్రచారం చేయడం : అత్యధిక జీతాలను ప్రకటించవద్దని ఏఐసీటీఈ అలాగే విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి ఎటువంటి ఆదేశాలు లేవు. దీంతో అనేక ప్రైవేట్ కళాశాలలు వారికి నచ్చినట్టుగా ప్రకటిస్తున్నాయి. క్యాంపస్​ ప్లేస్​మెంట్లలో ఒకరిద్దరు విద్యార్థులు భారీ ప్యాకేజీతో ఎంపికైతే దానినే అతిగా ప్రచారం చేస్తున్నాయి. ఈ విషయంలో ఓ గ్రూపు విద్యాసంస్థ అయితే ఏకంగా భారీ కటౌట్లు పెట్టి అదే గరిష్ఠ ప్యాకేజీ అంటూ ప్రచారం చేస్తోంది. మరికొన్ని కాలేజీలు సంబంధిత వెబ్​సైట్లలో ప్రకటించుకుంటున్నాయి.

ఆయా కాలేజీల స్పందన ఇది : అడ్మిషన్ల సమయంలో చాలా మంది క్యాంపస్​ ప్లేస్​మెంట్లను మాత్రమే చూసి కాలేజీలో చేరుతున్నారని దీంతో పోటీ ఎక్కువగా ఉండటంతో పైవేట్ కళాశాలలు ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నాయని ఓ కళాశాల ప్లేస్​మెంట్​ అధికారి వ్యాఖ్యానించారు. వెబ్​సైట్​లో ఉంచిన ప్యాకేజీ వివరాలనే కేంద్రం ప్రకటించిన ఎన్​ఐఆర్​ఎఫ్​ ర్యాంకింగ్​కు పంపుతున్నామని మరో ప్రముఖ కళాశాల ప్లేస్‌మెంట్ డైరెక్టర్ అన్నారు.

మధ్యస్థమే ఉత్తమ విధానం : కళాశాలలు సాధారణంగా సగటు వార్షిక జీతాన్ని ప్రకటిస్తాయి. ఒక కళాశాలలో ఒకరికి సంవత్సరానికి రూ. 40 లక్షలు, మరొకరికి రూ. 10 లక్షల జీతం వస్తే, ఆ కళాశాలలో సగటు జీతం రూ. 25 లక్షలు. ఈ విధానంలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ 2017 నుంచి ఎన్​ఐఆర్​ఎఫ్​ ర్యాంకింగ్‌లో మధ్యస్థ జీతాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటోంది. ఉదాహరణకు, ఐదుగురు విద్యార్థులు వరుసగా రూ. 50 లక్షలు, రూ. 20 లక్షలు, రూ. 18 లక్షలు, రూ. 15 లక్షలు, రూ. 5 లక్షల జీతాలకు ఎంపికైతే, అప్పుడు మధ్యస్థ జీతం రూ. 18 లక్షలు అవుతుంది. అంటే, ఎంపికైన విద్యార్థులలో సగం మందికి రూ. 18 లక్షల కంటే ఎక్కువ జీతాలు ఉన్నాయని అర్థం. ఒకవేళ అది యావరేజ్​ పద్ధతి అయితే అది రూ. 21.60 లక్షలు అవుతుంది. అందుకే ఎన్​ఐఆర్​ఎఫ్​ ర్యాంకింగ్‌లో మధ్యగత జీతాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు.

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TAGGED:

COLLEGE PLACEMENTS ADVERTISEMENTS
CENTRAL GOVT ON PLACEMENTS ADDS
ACTION AGAINST PLACEMENTS ADDS
కాలేజీ ప్లేస్​మెంట్​ ప్రకటనల సమస్య
ISSUES WITH COLLEGE PLACEMENTS ADDS

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