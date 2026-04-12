1000కి 997 మార్కులు సాధించిన విద్యార్థిని - స్టేట్​ టాపర్​గా నిలిచిన సాయి శ్రేష్ఠిత

రాష్ట్ర స్థాయి టాపర్‌గా నిలిచిన హనుమకొండ జిల్లా విద్యార్థిని - 1000 మార్కులకు గానూ 997 మార్కులు సాధించిన సాయి శ్రేష్ఠిత - అధ్యాపకులు, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహమే తన విజయానికి కారణమన్న స్టూడెంట్

Intermedaite State Topper From Hanamkonda
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 12, 2026 at 8:10 PM IST

Intermedaite State Topper From Hanamkonda : నేడు ఇంటర్మీడియట్​ ఫలితాలు విడుదలయ్యిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఫలితాలల్లో విద్యార్ధుల ప్రతిభ కనబరిచారు. ఈ ఫలితాల్లో ఓరుగల్లు విద్యార్థులు మరోసారి సత్తా చాటారు. హనుమకొండ జిల్లాకు చెందిన తీగల సాయి శ్రేష్ఠిత రాష్ట్ర స్థాయిలో టాపర్‌గా నిలిచింది. 1000 మార్కులకు గాను 997 మార్కులు సాధించి ఔరా అనిపించింది. ఎర్రగట్టు గుట్టలోని ఓ ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీలో చదువుకున్న ఈ విద్యార్థిని క్రమశిక్షణతో ప్రతిరోజూ సుమారు 15 గంటల పాటు పుస్తక పఠనం చేసినట్లు తెలిపింది. అధ్యాపకుల మార్గదర్శకత్వం, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహమే తన విజయానికి కారణమని పేర్కొంది. విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు స్వీట్లు పంపిణీ చేసి తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తల్లిదండ్రులు సహకారంతోనే : తాను ఇన్స్​పైర్ జూనియర్ కాలేజీలో ఎంపీసీ చదివానని సాయి శ్రేష్ఠిత తెలిపింది. తన తల్లిదండ్రులు, కళాశాల సహకారంతో బాగా చదివి ఇంటర్మీడియట్​లో మంచి మార్కులు సాధించానని పేర్కొంది. మెయిన్స్​లోనూ మంచి పర్సంటైల్​ వచ్చినట్లు తెలిపింది. ప్రస్తుతానికి ఐఐటీ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చెప్పింది. మంచి కళాశాలలో సీట్​ వస్తే బాగుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. భవిష్యత్తులో యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్​ అవుతానని పేర్కొంది.

"నేను ఓ జూనియర్ కాలేజీలో ఎంపీసీ చదివాను. మా తల్లిదండ్రులు, కళాశాల సహకారంతో బాగా చదివి ఇంటర్మీడియట్​లో మంచి మార్కులు సాధించాను. మెయిన్స్​లోనూ మంచి పర్సంటైల్​ వచ్చింది. ప్రస్తుతానికి ఐఐటీ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాను. మంచి కళాశాలలో సీట్​ వస్తే బాగుంటుంది. భవిష్యత్తులో యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్​ అవుతాను" - సాయి శ్రేష్ఠిత, విద్యార్థిని

"మా కుమార్తె నేటి ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో స్టేట్​ ఫస్ట్​ ర్యాంకు సాధించింది. తాను చిన్ననాటినుంచే కష్టపడి చదివేది. పదో తరగతిలో 9.5 సాధించి అసంతృప్తికి లోనైనా నేడు రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ ర్యాంకు సాధించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మొదటి సంవత్సరంలోనే 468 మార్కులు వచ్చాయి. రెండు సంవత్సరాలకు కలిపి 997 మర్కులు సాధించింది. రోజులో నిద్రకు 8 గంటలు మినహాయిస్తే మిగతా సమయం చదువుకే వెచ్చించేది" - విద్యార్థిని తండ్రి

