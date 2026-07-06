'కంటికి కునుకే కరువై అనారోగ్యాలకు చేరువై' - కొంపముంచుతున్న స్క్రీన్ టైం
అర్ధరాత్రైతే గానీ నిద్రపోనీ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు - ఒత్తిడి పేరుతో సమయం పాటించకుండా ఫోన్, కంప్యూటర్ వాడకం - 8 గంటలు నిద్రపోని వారిలో తగ్గుతున్న శారీరక సామర్థ్యం
Published : July 6, 2026 at 1:23 PM IST
Insomnia Problem : ప్రస్తుత రోజుల్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వేధిస్తున్న సమస్య 'నిద్రలేమి'. సరిపడ నిద్రలేక స్కూల్, కాలేజీ, ఆఫీస్లలో కునుకుపాట్లకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇటీవల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరిగిన పరిశోధనల ప్రకారం 8 గంటల కంటే తక్కువగా నిద్రపోతున్న వారిలో శారీరక సామర్థ్యం తగ్గిపోతున్నట్లుగా గుర్తించారు. విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారాలు, కుటుంబపరమైన, ఇతర సమస్యలతో ఒత్తిడికి గురవుతున్నవారు నిద్రకు దూరమవుతున్నారు. అనారోగ్యానికి చేరువవుతున్నారు. దీనికి తోడు చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు మొబైల్ ఫోన్ వినియోగం పెరిగిపోయింది. సోషల్ మీడియా, రీల్స్లో చూడడంలో నిమగ్నమై నిద్రపోవడం మర్చిపోతున్నారు. పగలు, రాత్రి లేకుండా సెల్ఫోన్ను చూస్తూనే ఉంటున్నారు.
కనురెప్పలు వాల్చేది అర్ధరాత్రి ఒకటి తర్వాతే : ఇటీవల ఉన్నత విద్యనభ్యసించే 250 మంది విద్యార్థులు నిద్ర అలవాట్లను అంతర్జాతీయ మానసిక వైద్య నిపుణుల బృందం రెండు నెలల పాటు పరిశీలించింది. 90 శాతం మంది కనురెప్పలు వాల్చేది అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట తర్వాతేనని తేలింది. విద్యార్థులు మొబైల్కు రాత్రి వేళల్లో అతుక్కోవడం గమనించారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోనూ నిద్రలేమి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతుందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.
మీకు హాయిగా నిద్రపోవాలంటే ఇవి చేయండి :
- మీ బెడ్రూంలో టీవీ, ఫోన్, ల్యాప్టాప్ వినియోగించకూడదు.
- మొబైల్ను అవసరం కోసం వాడాలి తప్ప అనవసరంగా వాడకూడదు.
- ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఒకరోజు ఏదైనా కారణం వల్ల నిద్ర ఆలస్యమైతే మరుసటి రోజు ఎప్పటిలా సమయానికి నిద్రపోవాలి. దీనివల్ల మెదడులో ఉత్పత్తయ్యే మెలటోనిన్ సమతుల్య స్థాయిలో ఉంటుంది.
- వ్యాయామం, వేళకు ఆహారం తినడం, యోగా, ధ్యానం చేయడం మంచిది. రూంలో గాలి, వెలుతురు రెండు సమంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- రాత్రిల్లో అధిక ఆహారం తినడం, మద్యం తాగడం వంటివి చేయకూడదు.
- సాయంత్రం 5 తర్వాత టీ, కాఫీ తాగకపోవడమే మంచిది.
- మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత గంటల కొద్దీ రాత్రి వేళల్లో నిద్ర రాకుండా చేస్తుంది.
సెల్ఫోన్లో ఎక్కువ సమయం గడిపేవారు నిద్రలేమి తప్పక ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా ఫోన్లో గేమ్స్ ఎక్కువగా ఆడటం, సోషల్ మీడియా చూడటంతో పిల్లలు డిప్రెషన్లోకి వెళ్తారు. ఎవరైనా సెల్ఫోన్కు రాత్రి సమయంలో దూరంగా ఉండటం మంచిది - డాక్టర్ భవానిసాగర్, మండల వైద్యాధికారి, నాంపల్లి
|రోజుకు ఎంత నిద్ర అవసరమంటే
|వయస్సు
|రోజూ నిద్ర (గంటల్లో)
|1-3
|12-15
|3-5
|11-13
|5-12
|9-11
|12-15
|10
|పెద్దలు
|7-8
నిద్రలేమికి 10 కారణాలు ఇవే.. ఈ చిట్కాలు పాటించి హాయిగా పడుకోండి!
ఫోన్ అధికంగా వాడుతున్నారా? - స్క్రీన్ టైమ్ అంతకుమించితే నిద్రలేమి సమస్యలు