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బాల మేధావులు భళా! : పాఠశాల ఎన్నిక కోసం ఏకంగా ఈవీఎం తయారీ

ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్‌ యంత్రాన్ని రూపొందించిన విద్యార్థులు - కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించి ఈ ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టిన చిన్నారులు - స్టూడెంట్స్​ లీడర్స్​ను ఎన్నుకునేందుకు ఈవీఎం సాయపడుతుందన్న విద్యార్థులు

Students Makes E voting Machine
Students Makes E voting Machine (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 2:50 PM IST

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Students Makes E voting Machine : ఆ విద్యార్థులు చదువుతున్నది కేవలం ఐదోతరగతే. కానీ వారి ఆలోచనలు మాత్రం ఐదు డిగ్రీలు చదివారేమో అన్నట్టుగా ఉన్నాయి. సాంకేతికతను సద్వినియోగం చేసుకుని కృత్రిమ మేధను తమ ఉపాధ్యాయుల్లో ఒకరిగా చేర్చుకుని ఏఐతో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్‌ యంత్రాన్ని రూపొందించారు. ఆ చిచ్చర పిడుగులు తయారుచేసిన ఆ యంత్రాన్ని చూస్తే ఎవర్రా వీళ్లు ఇంతా టాలెంటెడ్‌గా ఉన్నారు అని అనకమానరు. ఆ బాలమేధావులు సృష్టించిన ఓటింగ్‌ యంత్రాన్ని చూడాలంటే సికింద్రాబాద్‌లోని తిరుమలగిరి సెయింట్‌ జోసెఫ్‌ పాఠశాలకు మనమూ వెళ్లాల్సిందే.

పాఠశాల ఎన్నిక కోసం ఓటింగ్ యంత్రం : పాఠశాలలో విద్యాబోధనతో పాటు ప్రపంచంతో పోటీపడే విధంగా నూతన సంస్కరణలను నేర్చుకుంటున్నారీ విద్యార్థులు. ఐదో తరగతి చదువుతున్న ఈ బాలల బృందం వినూత్నంగా పాఠశాల మంత్రివర్గ ఎన్నికల కోసం ఎలక్ట్రానిక్ ఓట్ంగ్‌ యంత్రాన్ని తయారుచేశారు. సికింద్రాబాద్‌ తిరుమలగిరి సెయింట్‌ జోసెఫ్‌ పాఠశాల విద్యార్థులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతికతను వినియోగించుకుని ఈ ఓటింగ్‌ మెషీన్‌ను రూపొందించారు.

రానున్న పోటీ ప్రపంచానికి మేధావులను తయారుచేసేలా నిర్మాణాత్మక కార్యకలాపాలకు శ్రీకారం చుట్టారీ చిన్నారులు. ఎన్నికల ఓటింగ్ యంత్రాన్ని తయారుచేయడంతో పాటు తమ పాఠశాలలోని ఆరు నుంచి పదో తరగతి వరకు ఉన్నత విలువలతో కూడిన విద్యార్థి నాయకులను ఎన్నుకునేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడంపై విద్యార్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏఐ, రోబోటిక్స్​ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రమంలో మా పాఠశాల ఎన్నికల ఓటింగ్ కోసం ఈ ఈవీఎంను రూపొందించాం. విద్యార్థులమంతా గ్రూప్​గా ఏర్పడి దీనిని తయారు చేశాం. ఈ యంత్రంపై కొన్ని స్విచ్​లను అమర్చాం. వాటిపై అభ్యర్థుల పేర్లు ఉంటాయి. ఓటు వేసేందుకు లిమిట్​ స్విచ్​పై ప్రెస్​ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఓ బజర్​ మోగుతుంది. సంబంధిత డేటా ఇంటర్నెట్​ ద్వారా గూగుల్ షీట్లలో నిక్షిప్తమవుతుంది. మాకు ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించినందుకు పాఠశాల యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు"- విద్యార్థులు

హర్షం వ్యక్తం చేసిన పాఠశాల యాజమాన్యం : విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యాలతో మరోసారి ప్రతిభ కనబరిచారని పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు మైకేల్ డిసౌజా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కృత్రిమ మేధను ఈ ఓటింగ్‌ మెషీన్‌లో ఉపయోగించడం ఎంతో గర్వకారమని దీని ద్వారా విద్యార్థుల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు, బాధ్యత, ప్రజాస్వామ్య విలువలను మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. చిన్న వయసులోనే గొప్ప ఆవిష్కరణలు చేయడం పట్ల పాఠశాల ఉపాధ్యాయులతో పాటు పలువురు ఈ చిన్నారులను ప్రశంసిస్తున్నారు. అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతికతను సద్వినియోగం చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని సెయింట్‌ జోసెఫ్‌ స్కూల్‌ విద్యార్థులు నిరూపిస్తున్నారు.

"మా పాఠశాల విద్యార్థులు సొంతంగా ఈవీఎం యంత్రాలు తయారు చేసి స్కూల్ కేబినెట్ ఎన్నికలకు సిద్ధమవ్వడం నిజంగా గర్వకారణంగా ఉంది. విద్యార్థులు చేసిన ఈ వినూత్న ఆలోచన నాకు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. వారు రూపొందించిన ఈవీఎం యంత్రం ద్వారా తమ కేబినెట్ నాయకుడిని ఎన్నుకుని ప్రజాస్వామ్యం అనే భావనను అర్థం చేసుకున్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థుల ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని పెంపొందించడానికి కృషి చేస్తున్నాం"- మైకేల్ డిసౌజా, ప్రధానోపాధ్యాయుడు

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