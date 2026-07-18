బీటెక్ కౌన్సెలింగ్ పోర్టల్లోకి అదనపు సీట్లు - విద్యార్థుల్లో ఆందోళన
తెలంగాణలో బీటెక్ నూతన సీట్లపై విద్యార్థుల్లో ఆందోళన - ప్రతి సంవత్సరం అదనపు సీట్లను చివరి నిమిషంలో ఖరారు - ఏ కాలేజీలో ఏ కోర్సు అదనంగా వచ్చింది? ఏ బ్రాంచిలో సీట్లు పెరిగాయి?
Published : July 18, 2026 at 6:54 PM IST
B-Tech New Seats in Telangana : రాష్ట్రంలో బీటెక్ నూతన సీట్లపై అటు విద్యార్థులు, ఇటు కాలేజీల యాజమాన్యాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు విద్యాశాఖ అధికారులు నేరుగా ఎప్సెట్ ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్ వెబ్సైట్లో పెట్టనున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం అదనపు సీట్లను చివరి నిమిషంలో ఖరారు చేస్తుండటంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో అయోమయం నెలకొంటోంది. నూతనంగా సీట్లకు అనుమతి ఇస్తున్న విద్యాశాఖ ఏ కాలేజీలో ఏ కోర్సు అదనంగా వచ్చింది? ఏ బ్రాంచిలో సీట్లు పెరిగాయన్న వివరాలు ఇవ్వకుండా ఇప్పటికే ఉన్న సీట్లకు కలిపి కౌన్సెలింగ్లో చేరుస్తున్నారు. దానివల్ల విద్యార్థులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
నిబంధనల ఉల్లంఘన - దారితీసిన పరిస్థితులు : -
- జీవో లేకపోవడం : నిబంధనల ప్రకారం కొత్త సీట్లు మంజూరైనప్పుడు ప్రభుత్వం, కళాశాలల వారీగా స్పష్టమైన జీవో జారీ చేయాలి. కానీ విద్యాశాఖ ఎటువంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వకుండానే నేరుగా సీట్లను కౌన్సెలింగ్ పోర్టల్లో చేరుస్తోంది.
- సమాచార లోపం : ఏ కళాశాలలో ఏ కోర్సు అదనంగా వచ్చింది? ఏ బ్రాంచిలో సీట్లు పెరిగాయి? అనే వివరాలను విడిగా ప్రకటించడం లేదు.
- వెబ్ ఆప్షన్ల గందరగోళం : పాత సీట్లకు కొత్త సీట్లను కలిపి ఒకేసారి వెబ్సైట్లో పెడుతుండటంతో, విద్యార్థులు ఏ కళాశాలను ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఎంచుకోవాలో తెలియక తికమకపడుతున్నారు.
వర్సిటీల తనిఖీలు - ప్రస్తుత అప్డేట్ : -
- అత్యవసర తనిఖీలు : విద్యాశాఖ ఆదేశాల మేరకు జేఎన్టీయూహెచ్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం శుక్రవారం అత్యవసరంగా కళాశాలల్లో తనిఖీలు చేపట్టాయి. ఓయూ పరిధిలోని ఆరు కళాశాలలకు మూడు బృందాలు వెళ్లగా, జేఎన్టీయూహెచ్ పరిధిలో కొన్ని ఎంపిక చేసిన కళాశాలల్లో మాత్రమే తనిఖీలు జరిగాయి.
- 90 శాతం సీట్లకు ఆమోదం : గత ఏప్రిల్, మే నెలల్లో జరిగిన సాధారణ తనిఖీల వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, కేవలం లోపాలున్న కళాశాలలకే కొత్త బృందాలను పంపినట్లు జేఎన్టీయూహెచ్ వీసీ ఆచార్య టి.కిషన్కుమార్రెడ్డి తెలిపారు. దాదాపు 90 శాతం అదనపు సీట్లకు వర్సిటీలు ఆమోదం తెలిపాయి.
- కౌన్సెలింగ్లోకి సీట్లు : వర్సిటీలు తమ తనిఖీల నివేదికలను ఇప్పటికే ఎప్సెట్ ప్రవేశాల కార్యాలయానికి పంపించాయి. అధికారులు ఈ సీట్లను శనివారం కౌన్సెలింగ్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.
విద్యార్థులు ఏం చేయాలంటే? : -
వెబ్సైట్ను నిరంతరం గమనించాలి : కొత్త సీట్లు శనివారం కౌన్సెలింగ్ పోర్టల్లో అప్డేట్ అవుతున్నందున, విద్యార్థులు TG EAPCET Official Website ను నిరంతరం తనిఖీ చేయాలి.
ఆప్షన్ల పునఃపరిశీలన : టాప్ కాలేజీల్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా ఐటీ అనుబంధ కోర్సుల్లో సీట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి విద్యార్థులు తమ వెబ్ ఆప్షన్లను మరోసారి సరిచూసుకుని, అవసరమైతే ప్రాధాన్యత క్రమాన్ని మార్చుకోవాలి.
కళాశాలల సీట్ మ్యాట్రిక్స్ : కౌన్సెలింగ్ వెబ్సైట్లో లభించే తాజా 'సీట్ మ్యాట్రిక్స్' పీడీఎఫ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, గత విడతతో పోల్చుకుంటే ఏ కాలేజీలో సీట్లు పెరిగాయో గమనించడం మంచిది.
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