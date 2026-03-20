'ఎంజాయ్ చేద్దామంటే డబ్బుల్లేవ్ మరి' - జల్సాల కోసం చైన్ స్నాచింగ్ చేస్తున్న విద్యార్థులు
లగ్జరీ లైఫ్నకు అలవాటుపడి నేరాలబాట పట్టిన కళాశాల విద్యార్థులు - కళ్లల్లో కారం కొట్టి చైన్ స్నాచింగ్లు - అమ్మిన సొమ్ముతో అద్దె కార్లలో తిరుగుతూ ఎంజాయ్ - పట్టుకున్న పోలీసులు
Published : March 20, 2026 at 4:12 PM IST
College Students Chain Snatching : బ్రాండెడ్ దుస్తులు వేసుకోవడం, ఖరీదైన కార్లలో తిరగడం, గర్ల్ఫ్రెండ్ అడిగిందల్లా కొనివ్వడం, ఇక పబ్లు, పార్టీలు. ఇదే నేటికాలం యువకుల జీవనశైలిగా మారింది. వ్యవసాయం, కూలీపనులు చేసుకునే మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వీళ్లకు ఇంత ఆడంబర జీవనానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఖరీదైన గాడ్జెట్స్ ఎలా కొనుగోలు చేస్తున్నారు? రోజు మార్చి రోజూ మద్యం తాగేందుకు డబ్బులు ఎక్కడివి? అలాగని ఖర్చుల కోసం కష్టపడి పనిచేయరు. మరి వీరి జల్సాలకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయన్న సందేహం వేయక మానదు.
వారంతా కళాశాల విద్యార్థులే. వసతి గృహంలో ఏర్పడిన పరిచయంతో ఒక్కటయ్యారు. తల్లిదండ్రులు కష్టపడి డబ్బులు కట్టి, చదువుకోమని పంపిస్తే బలాదూర్గా తిరుగుతూ జల్సాలకు అలవాటుపడ్డారు. అద్దె కార్లలో షికార్లు చేస్తూ చిన్న యాక్సిడెంట్ చేశారు. పాడైపోయిన కారుకు డబ్బులు కట్టేందుకు మరి వారు ఏం చేశారు? జల్సాలకు కావల్సిన డబ్బుల కోసం ఎలాంటి పనికి పాల్పడ్డారు? కాలేజీకి వెళ్లాల్సిన విద్యార్థులు పోలీసుస్టేషన్ మెట్లు ఎందుకు ఎక్కారో తెలుసుకుందాం.
పోలీసులు షాక్ : జల్సాలకు అలవాటుపడి చోరీలకు పాల్పడుతున్న ఐదుగురు యువకుల ముఠాను కరీంనగర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అయితే వీరంతా కళాశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులేనని తెలిసి పోలీసులే ఆశ్చర్యపోయారు. ఇంత చిన్న వయసులోనే నేరాలబాట పట్టడం చూసి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సినీఫక్కీలో వారు చేసిన నేరం చూసి అవాక్కయ్యారు.
"వీళ్లు పక్కాగా ప్లాన్ ప్రకారం చైన్ స్నాచింగ్ చేస్తున్నారు. సాధారణంగా రోడ్డుపై వెళ్లేవారి ఆభరణాలు కనిపిస్తే ఆకస్మికంగా వచ్చి, కొట్టేసి వెళ్లిపోతారు. కానీ, మేము ఈ నిందితుల్లో గుర్తించేందంటే వీరు ఒకరినే టార్గెట్ చేసి, రెక్కీ నిర్వహించి దోపిడీలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించాం. వీళ్లు ఒక కారును అద్దెకు తీసుకుంటారు. కారంపొడి తీసుకుని వారి టార్గెట్ పీపుల్ కళ్లల్లో కారం కొడుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల బాధితులు ఏమీ చూడలేకపోతున్నారు. దాంతో సులభంగా వీరు ఆభరణాలతో ఉడాయిస్తున్నారు" - గౌస్ ఆలం, కరీంనగర్ సీపీ
కళ్లల్లో కారం కొట్టి : గన్నేరువరం మండలం గుండ్లపల్లికి చెందిన తమ్మనవేని కొమురయ్య ఆర్ఎమ్పీగా పనిచేస్తున్నాడు. ఎప్పటిలాగే క్లినిక్ మూసివేసి బైక్పై ఇంటికి వెళ్తున్న సమయంలో తిమ్మాపూరు మండలం నేదునూరు శివారులో ఐదుగురు యువకులు అతణ్ని అడ్డగించారు. అతడి కళ్లల్లో కారం కొట్టి మెడలో ఉన్న 10 తులాల బంగారు గొలుసు లాక్కెళ్లడం స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో ఈ కేసును సీరియస్గా తీసుకున్న పోలీసులు వాహన తనిఖీలు చేపట్టగా నిందితులు దొరికిపోయారు.
"దర్యాప్తులో భాగంగా విద్యార్థులైన యువకులు ఎందుకిలా చేస్తున్నారని తెలుకున్నాం. వారు లగ్జరీ లైఫ్, కార్లలో తిరిగి ఎంజాయ్ చేసేందుకు అలవాటుపడ్డారు. అందరూ 19 నుంచి 20 ఏళ్లలోపు వారే. వీరి కుటుంబాలకు ఆర్థిక స్థోమత లేకపోవడంతో ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు, గురువుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం కూడా దీనికి కారణం కావచ్చు. వీరికి కౌన్సెలింగ్ ఇస్తాం. పేరెంట్స్, టీచర్స్ వారి పిల్లలు, విద్యార్థులపై నిరంతరం నిఘా ఉంచాలి. 8 నెలలుగా దాదాపు 55 హాస్టళ్లలో వీటిపై అవగాహన కూడా కల్పిస్తున్నాం" - గౌస్ ఆలం, కరీంనగర్ సీపీ
'ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్ ఇస్తాం' : తల్లిదండ్రులు, కళాశాల యాజమాన్యం పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్లే విద్యార్థులు తప్పుదోవపడుతున్నారని పోలీసులు హెచ్చరించారు. ఇకపై వసతి గృహాలపై ప్రత్యేక నిఘా పెడతామని కరీంనగర్ సీపీ సూచించారు. పిల్లల ప్రవర్తనలో మార్పులు వచ్చినా, స్థోమతకు మించి జల్సాలకు పాల్పడుతున్నా అప్రమత్తం అవ్వాలి. వారికి నచ్చజెప్పినా మాట వినకపోతే తక్షణం పోలీసులను ఆశ్రయించాలని సూచించారు. తాము ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్ ద్వారా వారిని సరిదిద్దుతామన్నారు.
రీల్స్ నచ్చి ప్రేమ వివాహం - యూట్యూబర్ను హత్య చేసిన భర్త