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ఫీజుల ఖరారులో జాప్యం - ఇంజినీరింగ్‌ కౌన్సెలింగ్‌కు విద్యార్థుల ఎదురుచూపులు

పాతవే కొనసాగాలన్న దానిపై సందిగ్ధం - ఏపీఎఫ్‌ఆర్‌ఎంసీ ఛైర్మన్, కార్యదర్శి, సభ్యులు నియమితులైతే ఫీజుల ఖరారుకు నోటిఫికేషన్‌ వెలువడే అవకాశం

Delay In Finalizing Fees
Delay In Finalizing Fees (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 7:22 AM IST

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Delay In Finalizing Fees : రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే అన్ని ప్రవేశ పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. ఫలితాలు కూడా ఇప్పటికే వెల్లడయ్యాయి. అయితే ఇంజినీరింగ్‌, ఫార్మసీ, డిగ్రీ తదితర వృత్తిపర కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్‌ ప్రారంభానికి అవసరమైన ఫీజుల ఖరారుపై ప్రభుత్వం ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో అయోమయం నెలకొంది. ఫీజులు ఖరారు కాకపోవడంతో ప్రవేశాల షెడ్యూల్‌ ప్రకటించడంలోనూ ఆలస్యం జరుగుతోంది.

పొరుగు రాష్ట్రం తెలంగాణలో ఇంజినీరింగ్‌ ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్‌ ఇప్పటికే ప్రారంభమై మొదటి విడత ఈ నెల 10వ తేదీలోపు పూర్తికానుంది. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మాత్రం ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడకపోవడంతో అభ్యర్థులు ఎదురుచూపులు చూస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్‌, డీమ్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయాలు తమ ప్రవేశ ప్రక్రియలను దాదాపు పూర్తిచేసుకోగా, అనేక ప్రైవేట్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలు కూడా యాజమాన్య కోటా సీట్ల భర్తీకి ముందస్తు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నాయి.

ఫీజుల నిర్ణయమే కీలకం : ప్రైవేట్‌ విద్యాసంస్థల్లో కన్వీనర్‌ కోటా, యాజమాన్య కోటా సీట్ల ఫీజులను ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. ప్రభుత్వం ఖరారు చేసే కన్వీనర్‌ కోటా ఫీజును ఆధారంగా చేసుకుని యాజమాన్య కోటా సీట్లకు గరిష్ఠంగా మూడు రెట్లు వరకు వసూలు చేసుకునే వెసులుబాటు కళాశాలలకు ఉంది. అందువల్ల ప్రభుత్వ నిర్ణయం వెలువడే వరకు యాజమాన్య కోటా ఫీజులపైనా స్పష్టత లేకుండా పోయింది.

ఉన్నత విద్యాసంస్థల ఫీజులను నిర్ణయించే బాధ్యత ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఫీజు నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ కమిటీ(ఏపీఎఫ్‌ఆర్‌ఎంసీ)దే. అయితే ఈ కమిటీకి ఇప్పటివరకు ఛైర్మన్‌తో పాటు సభ్యులను ప్రభుత్వం నియమించలేదు. సభ్యుల ఎంపిక కోసం సెర్చ్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. దీంతో ఫీజుల ఖరారు ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదు.

మూడేళ్ల ఫీజుల గడువు ముగింపు : ఉన్నత విద్యాసంస్థలకు సాధారణంగా ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కొత్త ఫీజులను నిర్ణయిస్తారు. గతంలో ఖరారు చేసిన ఫీజుల గడువు 2025–26 విద్యాసంవత్సరంతో ముగిసింది. 2026–27 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే కొత్త ఫీజులను నిర్ణయించాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.

కొత్త ఫీజులను నిర్ణయించేందుకు సమయం సరిపోకపోతే గత విద్యాసంవత్సరంలో అమలులో ఉన్న ఫీజులనే కొనసాగిస్తూ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఉత్తర్వులు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే అలాంటి నిర్ణయంపై ఇప్పటివరకు స్పష్టత ఇవ్వలేదు. పాత ఫీజులే అమలులో ఉంటాయా? లేక కొత్తగా పెంపు ఉంటుందా? అనే అంశంపై విద్యార్థులు, కళాశాలల యాజమాన్యాల్లో అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది.

ఫీజు పెంపు కోరుతున్న యాజమాన్యాలు : గత ఫీజుల నిర్ణయంపై ప్రైవేట్‌ కళాశాలలు కోర్టును ఆశ్రయించడంతో ప్రభుత్వం 2025 డిసెంబర్‌ 24న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆ ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలకు కనీస వార్షిక ఫీజును రూ.40 వేలుగా నిర్ణయించారు. అయితే పెరిగిన నిర్వహణ వ్యయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి కనీస ఫీజును రూ.60 వేలుగా నిర్ణయించాలని కళాశాలల యాజమాన్యాలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి.

ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఇంకా వెలువడకపోయినా కొన్ని ప్రైవేట్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలు యాజమాన్య కోటా సీట్ల భర్తీకి ముందుగానే ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నాయి. గత ఏడాది కన్వీనర్‌ కోటా ఫీజు కంటే సుమారు 20 శాతం అధికంగా ఉంటుందని అంచనా వేసి, దానికి మూడు రెట్లు వరకు ఫీజులు వసూలు చేసే విధంగా విద్యార్థులతో ఒప్పందాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వం తుది ఫీజులను ప్రకటించిన తర్వాతే యాజమాన్య కోటా సీట్లకు ఎంత మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉంటుందనే విషయంపై పూర్తి స్పష్టత రానుంది.

మూడునెలలైనా నియామకాలు పూర్తి కాలేదు : ఏపీఎఫ్‌ఆర్‌ఎంసీ ఏర్పాటుకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 10న రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. అయితే దాదాపు మూడు నెలలు గడుస్తున్నప్పటికీ ఛైర్మన్‌, కార్యదర్శి, సభ్యుల నియామకాలు పూర్తి కాలేదు. ఈ నియామకాలు పూర్తైన తర్వాతే కమిటీ కళాశాలల ఆదాయ-వ్యయాలను పరిశీలించి కొత్త ఫీజులను నిర్ణయించే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.

ప్రవేశ పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన వేలాది మంది విద్యార్థులు కౌన్సెలింగ్‌ షెడ్యూల్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఫీజుల ఖరారులో జాప్యం కొనసాగితే కౌన్సెలింగ్‌, సీట్ల కేటాయింపు, తరగతుల ప్రారంభం తదితర ప్రక్రియలన్నీ ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉందని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫీజులపై ప్రభుత్వం త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుని కౌన్సెలింగ్‌ షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించాలని వారు కోరుతున్నారు.

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DELAY IN FINALIZING FEES
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ఫీజుల ఖరారులో జాప్యం
DELAY IN FINALIZING FEES

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