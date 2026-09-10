స్కూల్కు సెలవు కోసం - తోటి విద్యార్థిని చంపేందుకు యత్నం
స్కూల్కు సెలవు కోసం ఓ విద్యార్థిని తోటి విద్యార్థులే చంపేసేందుకు యత్నించారు. తప్పించుకున్న ఆ విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుల దృష్టికి విషయాన్ని తీసుకెళ్లడంతో వారిద్దరికీ టీసీలు పంపించేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 1:00 PM IST
Annamayya District Gurukula School Incident : స్కూల్లో తోటి విద్యార్థి చనిపోతే పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటిస్తారని భావించారు. అంతటితో ఆగకుండా సెలవు కోసం తోటి విద్యార్థిని చంపేందుకు ప్రయత్నించిన ఇద్దరు విద్యార్థులకు సంబంధించిన ఘటన ఇది. అన్నమయ్య జిల్లాలోని కంభంవారిపల్లి మండలం గ్యారంపల్లెలోని గురుకుల పాఠశాలలో ఇద్దరు బాలురు 8వ తరగతి చదువుతూ వసతి గృహంలోనే ఉంటున్నారు. వారం కిత్రం అర్ధరాత్రి వేళ వారు తమ గదిలోనే ఉన్న మరో విద్యార్థి ముఖంపై దిండుతో అదిమి, గొంతు నొక్కి చంపేందుకు యత్నించారు.
తప్పించుకుని బయటపడిన బాధిత విద్యార్థి : బాధిత విద్యార్థి వారి నుంచి తప్పించుకుని బయటపడగా, ఈ విషయాన్ని ఉపాధ్యాయులు గోప్యంగా ఉంచారు. తర్వాత విషయం తెలిసి ఎంఈవో రెడ్డిబాషా బుధవారం పాఠశాలకు వచ్చి విచారణ చేపట్టారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులను పిలిచి మాట్లాడారు. రెండేళ్ల క్రితం ఇదే పాఠశాలలో ఒక విద్యార్థి చనిపోగా అప్పట్లో పాఠశాలకు సెలవు ఇచ్చారని, అందుకే సెలవు కోసం విద్యార్థిని చంపాలనుకున్నారని ఎంఈవో పేర్కొన్నారు. సదరు ఇద్దరు విద్యార్థులకూ టీసీలు ఇచ్చి పంపేశామని, విషయాన్ని ఉన్నతాధికారులకు నివేదించామని చెప్పారు.
తల్లిదండ్రులదే బాధ్యత : పిల్లల విషయంలో మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు అత్యంత కీలకమైనవి. ఈ కాలంలోనే వారి మేధో వికాసం, శారీరక ఎదుగుదల, సమగ్రమైన దృఢమైన వికాసానికి పునాది పడుతుంది. సరైన ఆరోగ్య సంరక్షణ, రక్షణ, పోషకాహారం లభించినప్పుడు పిల్లలలో నేర్చుకునే సామర్థ్యం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది. మానసిక స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించే సామర్థ్యాన్ని అలవర్చడంలో తల్లిదండ్రులదే అత్యంత కీలకమైన బాధ్యత అని ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన 'యునిసెఫ్' పేర్కొంది.
మొదటి ఐదేళ్లు చాలా కీలకం : తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు మధ్య సరైన సంబంధాలు, పర్యవేక్షణ, అనుబంధం లేకపోవడం వల్ల పిల్లలలో ప్రవర్తనాపరమైన, భావోద్వేగ సమస్యలు పెరిగి, అవి మెదడు అభివృద్ధిపై ప్రభావం చూపుతాయి. తల్లిదండ్రులు పంచుకునే ప్రతి కౌగిలి, ముద్దు, చేతితో తినిపించే ప్రతి ముద్ద, ఆట, పాట, నాణ్యమైన సమయం పిల్లల మానసిక, శారీరక అభివృద్ధికి దోహదపడతాయి.
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