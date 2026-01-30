ETV Bharat / state

పనికిరాని వస్తువులకు ప్రాణం - ఆకట్టుకున్న ఈ-వేస్ట్ క్రాఫ్ట్స్ ఎక్స్‌పో 2026

విజయవాడ శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర సిద్ధార్థ మహిళా కళాశాలలో ఎక్స్‌పో - వ్యర్థాలతో వస్తువులను తయారు చేస్తున్న విద్యార్థినులు - ఎక్స్‌పోలో పాల్గొన్న 80 మంది విద్యార్థినులు - బ్యాటరీలు, సీడీలు ఉపయోగించి వస్తువుల తయారీ

Students Are Making Amazing Things With E-Waste
Students Are Making Amazing Things With E-Waste (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Students Are Making Amazing Things With E-Waste : సాధారణంగా ఈ-వేస్ట్​ని చాలా మంది చెత్తబుట్టల్లో వేసేస్తారు. మరికొంత మంది కేజీల లెక్కన కొద్ది మొత్తానికి అమ్మేస్తారు. ఈ విద్యార్థులు మాత్రం దానికి భిన్నం. ఈ-వ్యర్థాలతో అద్భుతమైన, ఎంతో అందమైన వస్తువులను తయారు చేశారు. ఇవి చూసిన వారెవరైనా, వీటికి ప్రాణం పోశారనుకునేలా తీర్చిదిద్దారు.

చెత్త బుట్టల్లో వేసేస్తే ఏమొస్తుంది గురూ, వాటిని సరైన పద్ధతిలో వినియోగిస్తే ఇంటిని ఎంతో ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చుంటున్నారు విద్యార్థులు. విజయవాడలోని శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర సిద్ధార్థ మహిళా కళాశాలలో నిర్వహించిన ఈ-వేస్ట్ క్రాఫ్ట్స్ ఎక్స్‌పో 2కె26 కార్యక్రమం ఆకట్టుకుంది. ఈ విశేషాలు మనమూ తెలుసుకుందాం.

పనికిరాని వస్తువులతో అందమైన రూపాలు - ఆకట్టుకున్న ఈ-వేస్ట్ క్రాఫ్ట్స్ ఎక్స్‌పో 2026 (ETV)

బ్యాటరీలు, సీడీలు, కంప్యూటర్ కీ బోర్డులు : ఈ సృష్టిలో పనికి రానిదంటూ ఏదీ ఉండదని నిరూపించారీ విద్యార్థినులు. ఆలోచనలకు పదును పెట్టాలే గానీ, సరికొత్త వస్తువులను ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా తయారు చేసుకోవచ్చంటున్నారు. వీటితో ఇంటిని ఎంతో అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చంటున్నారు. చివరికి మనం వాడి పడేసినా ఇయర్ ఫోన్ వైరు ముక్కతోనూ పుష్పాలను తయారు చేశారు. బ్యాటరీలు, సీడీలు, కంప్యూటర్ కీ బోర్డులు, గాజు సీసాలు, మదర్ బోర్డులు, వైర్లు వంటివి ఉపయోగించి ఎన్నో అందమైన వస్తువులను తయారు చేశారో చూడండీ.

సీతాకోక చిలుకల ఆకారంలో తయారు చేసిన ఈ బొమ్మలు రెండూ చూడండీ ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నాయో, ఈ వ్యర్థాలను ఉపయోగించే ఓ అద్భుతమైన సిటీని నిర్మించారీ విద్యార్థినులు. ఇళ్లు, పరిశ్రమలు, బయో గ్యాస్ తయారు చేసే కేంద్రం, పర్యాటకం ఇలా ఎన్నో రూపాలను అక్కడ అవిష్కృతం చేశారు. ఇదే వస్తువు బయట కొనుగోలు చేస్తే కనీసం మూడు వేల నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు ఉంటుంది. వీళ్లకి దీన్ని రూపొందించేందుకు కేవలం 500 రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు అయ్యింది. ఇంట్లో మరిన్ని ఈ వ్యర్థాలు ఉండే ఈ మాత్రం ఖర్చూ ఉండదని చెబుతున్నారు. రాగి వైర్లతో తయారు చేసిన చెట్టు, చేతి ఉంగరాలు ఎంతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ-వేస్ట్ తో తయారు చేసిన బుద్ధుడి చిత్రపటం చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది.

రేడియేషన్స్, విష వాయువులు : ప్రస్తుతం ఈ-వ్యర్థాల నిర్వాహణ ప్రభుత్వానికి సైతం సవాలుగా మారుతోంది. వీటి నిర్వాహణ పట్ల ప్రజలకు సరైన అవగాహన ఉండటం లేదు. కొన్ని రకాల ఈ-వ్యర్థాలు పాడైపోయిన తరువాత వివిధ రకాల రేడియేషన్స్, విష వాయువులను విడుదల చేస్తాయి. అయితే ఇటువంటి తరుణంలో వీటిని సరైన పద్ధతితో వినియోగిస్తే ఎన్నో అద్భుతాలు చేయవచ్చు. మార్కెట్లో అమ్మినా కొంత మొత్తంలో డబ్బులు వస్తాయి. ఇవి ఇతర వ్యర్థాలతో కలిసి చెత్త సేకరణ వాహనాల్లో పారవేస్తే ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. ఇతర వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలతో కలిసి సందర్భంలో వీటిని ఇతర జీవరాశులు, జంతువులు ఆరగిస్తే వాటికి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి.

"ప్రస్తుతం ఇళ్లు, కార్యాలయాలను అందంగా, ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఎక్కువ మంది ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. సుందరీకరణ సామగ్రి కొనుగోలు కోసం పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేస్తున్నారు. మధ్య తరగతి ప్రజలు విరివిగా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను వినియోగిస్తున్నారు. అటువంటి వారికి ఈ-వ్యర్థాలతో తయారు చేసిన ఈ వస్తువులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. తక్కువ ఖర్చుతో ఇంటిని ఎంతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుకునేందుకు దోహదం చేస్తాయి. ఎవరికైనా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసేందుకు బొకేలకు బదులు వీటిని అందించవచ్చు. పాడైపోయిన తరువాత సరైన పద్ధతిలో ఈ-వేస్ట్‌ని వినియోగించుకోవాలి". -విద్యార్థినులు

80 మంది విద్యార్థినులు, 45 ప్రాజెక్టులు : విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న నైపుణ్యాలను వెలికితీసేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని గత ఐదేళ్లుగా నిర్వహిస్తున్నట్లు కళాశాల అధ్యాపకులు తెలిపారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం కావడం వల్ల వారికి తెలియని అనేక విషయాలు ఇతరుల నుంచి తెలుసుకుంటారన్నారు. ఈ వ్యర్థాలతో ఇటువంటి ఆకృతులు తయారు చేయడం పట్ల పట్టు సాధిస్తే దాన్ని భవిష్యత్తులో విద్యార్థినులు ఉపాధి మార్గంగా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో 80 మంది విద్యార్థినులు భాగస్వామ్యమయ్యారని, 45 ప్రాజెక్టులు రూపొందించారని కళాశాల అధ్యాపకులు తెలిపారు.

STUDENTS MAKING THINGS WITH WASTE

