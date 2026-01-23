ETV Bharat / state

సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం - చదువుకునే సమయంలో ప్రేమాయణాలు, ప్రెగ్నెన్సీలు

సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగంతో దారితప్పుతున్న విద్యార్థులు - మైనర్‌ (15) వయస్సులోనే బాలికలు గర్భం దాల్చే పరిస్థితులు - ఇటీవల విరివిగా బాలికలు తల్లులుగా మారిపోతున్న ఘటనలు

By ETV Bharat Telangana Team

Social Media Effect on Children : సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగంతో అనుబంధాలు ఎక్కడికక్కడ చెదిరిపోతున్నాయి. ఆప్యాయతలు ఆవిరై పరిష్కరించలేని సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. పెద్దల అతినమ్మకం, నిర్లక్ష్యం ముదిరి మైనర్‌ (15) వయస్సులోనే బాలికలు గర్భం దాల్చే పరిస్థితులు దాపురిస్తున్న పరిస్థితులున్నాయి. చదువుకునే సమయంలో విచ్చలవిడిగా ప్రేమాయణాలు కొనసాగుతున్నాయి. అమ్మ ప్రేమను పూర్తిగా చవిచూడకుండానే బాలికలు ఏకంగా తల్లులుగా మారిపోతున్న ఘటనలు ఇటీవల విరివిగా చోటు చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

  • భద్రాచలం సబ్‌ డివిజన్‌ పరిధిలోని ఇద్దరు బాలికలు వేర్వేరు వ్యక్తులను ఇష్టపడ్డారు. ఆకర్షణకు లోనై యవ్వన ప్రాయంలోనే తెలిసి తెలియక తప్పటడుగులు వేసి గర్భం దాల్చారు. వీరిని భద్రాచలంలోని కేర్‌ హోమ్‌కు జిల్లా బాలల సంరక్షణ కమిటీ సిబ్బంది తరలించారు. అనంతరం కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించి బాధిత బాలికల తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.
  • కొత్తగూడెం సబ్‌ డివిజన్‌లో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలిక ప్రేమ పేరుతో యువకుడిని ప్రేమించింది. గర్భం దాల్చటంతో పెద్దలు గట్టిగానే మందలించారు. ప్రేమించిన వ్యక్తితోనే పెళ్లి కావాలంటూ ఆమె కన్నవారి గురించి ఆలోచించకుండా ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. జిల్లా బాలల సంరక్షణ కమిటీ అధికారుల కౌన్సెలింగ్‌తో బాలిక వాస్తవాలు తెలుసుకుని తేరుకుంది.

పిల్లల ముందు జాగ్రత్త : అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటున్నాం. అడిగినవి కొనిపెడుతున్నాం. అడగకపోయినా తామే తెలుసుకుని సమకూర్చుతున్నాం. గారాబం చూపిస్తున్నాం. ఇక అంతా ఓకే అనే భ్రమను తల్లిదండ్రులు కచ్చితంగా విడిచిపెట్టాల్సిందే. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, అనవసరమైన చర్చలు పిల్లల ముందు జరగకుండా వీలైనంత మేరకు జాగ్రత్త పడాలి. పిల్లల నడవడికకు తల్లిదండ్రుల ఆప్యాయతలే కేంద్ర బిందువులు అనే విషయాన్ని బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. అతి గారాబం, అతి నమ్మకంతో వదిలేయటం వల్ల లేత మనసుల్లో ప్రేమ గునపాలు దిగి పేరు, పరువు, ప్రతిష్టలే పోవడమే కాకుండా చాలా గుండెలు కుమిలిపోతున్నాయి.

అన్నింటినీ పంచుకునే స్వేచ్ఛనివ్వాలి : 12 ఏళ్ల నుంచే బాలికల్లో శారీరక మార్పులు అనేకం జరుగుతుంటాయి. అప్పటి నుంచే పిల్లల నడవడికను గమనిస్తూ బాగుండేలా చూసుకోవాలి. వ్యక్తిగత సమస్య నుంచి పాఠశాలలో జరిగే సంగతుల వరకు అన్నింటినీ తమతో పంచుకునే సాన్నిహిత్యాన్ని తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఏర్పర్చుకోవాలి. మంచీచెడుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని పిల్లల మనసులో నాటుకునేలా వ్యవహరించడం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వారికి భవిష్యత్తుపై ఆశలు పెంచాలి. బలహీనతలను స్పూర్తితో దూరం చేయాలి. సెల్‌ఫోన్‌ వినియోగంలోనూ తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి ఉండాలి.

మద్దతు ఇవ్వకపోవడం : యుక్త వయసు పిల్లలు తరచుగా జీవితంలో కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొందరు పేరెంట్స్ వారి టీనేజ్ చర్యల ఆధారంగా పిల్లల భవిష్యత్తును అంచనా వేస్తుండటంతో అది పిల్లల్లో అనవసరమైన ఆందోళన, ఒత్తిడికి దారితీయవచ్చు. కాబట్టి దానికి బదులుగా వారు ఎదుర్కొనే సవాళ్ల ద్వారా వారికి మార్గనిర్దేశం చేయడంపై దృష్టి పెడితే ఫలితాలు ఉంటాయి. నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకునే నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో వారికి సహాయపడుతూ తల్లిదండ్రులుగా మద్దతు ఇవ్వండి.

కమ్యూనికేషన్ కొరవడడం : చాలా మంది తల్లిదండ్రులు చేసే మరో పొరపాటు ఏంటంటే పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేస్తే వెంటనే కోపంతో ఊగిపోయి తిట్టడం, కొట్టడం లాంటివి చేస్తారు. అది కూడా టీనేజ్​ పిల్లలు పేరెంట్స్​పై అసహ్యం, కోపం, ద్వేషం పెంచుకోవడానికి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి అలాకాకుండా ఉండాలంటే ఇద్దరి మధ్య ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా అవసరం. ఇకపోతే సోషల్​ మీడియా ద్వారా అశ్లీల కంటెంట్​ బారిన పడి దారితప్పే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. వాటి పట్ల కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

