HPS : పేరుకు ప్రపంచ స్థాయి వసతులు - విద్యార్థులకు మాత్రం భద్రత కరవు!
హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో 40 మంది గిరిజన విద్యార్థులు ఉన్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల వసతి గృహాల్లో మెనూ ప్రకారం భోజనం అందక, సదుపాయాలు కరవై విద్యార్థులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
Published : October 5, 2026 at 8:11 AM IST
Tribal Students Facing Struggles in Hostels : ప్రతిష్ఠాత్మక పాఠశాలలో చదువుకోవాలన్న పేద గిరిజన విద్యార్థుల ఆశలు అడియాశలు అవుతున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏటా రూ.కోట్లు కేటాయిస్తున్నా అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం, ప్రైవేట్ నిర్వాహకుల నిర్వాకం విద్యార్థుల భద్రతకే ఎసరు తెస్తోంది. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ గిరిజన వసతి గృహాల్లో విద్యార్థులు పడుతున్న ఇబ్బందులపై ప్రత్యేక కథనం.
వసతి గృహాల్లో సదుపాయాలు కరవు
హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ అంటే అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు, ప్రపంచ స్థాయి విద్యా వసతులకు నిలయంగా చెప్పుకుంటారు. అయితే ఏటా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రతిభ చూపిన 20 మంది గిరిజన విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తున్నారు. వారికి హైదరాబాద్లోని రామంతాపూర్, బేగంపేట్ హెచ్పీఎస్లలో ప్రభుత్వం ప్రవేశం కల్పిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ రెండు శాఖల్లో దాదాపు 40 మందికి పైగా గిరిజన విద్యార్థులు ఉన్నారు. పేద విద్యార్థుల కలల సౌధంగా మారాల్సిన ఆ పథకం అధికారుల నిర్లక్ష్యం, ప్రైవేట్ ఏజెన్సీల దందా వల్ల వసతి గృహాల్లో సరైన సదుపాయాలు, రక్షణ లేక విద్యార్థులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. పదే పదే ఫిర్యాదులు చేస్తున్నా, అధికారుల నుంచి ఎలాంటి స్పందనా లేదని వాపోతున్నారు.
పర్యవేక్షణ పూర్తిగా కొరవడటంతో
ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ప్రకారం గిరిజన విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య, సురక్షితమైన వసతి కల్పించాల్సి ఉంది. అయితే రామంతాపూర్లోని ప్రైవేట్ హాస్టల్కు అధికారులు నిర్వహణ బాధ్యతలు అప్పగించి చేతులు దులుపుకున్నారు. పర్యవేక్షణ పూర్తిగా కొరవడటంతో నిర్వాహకులు విద్యార్థులకు అందాల్సిన సంక్షేమ ఫలాలను పక్కనబెట్టి తీవ్ర అలసత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు.
నిధుల కొరతతో బస్సు రద్దు
హాస్టల్లో మెనూ ప్రకారం భోజనం ఉండటం లేదని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. రోజూ నాణ్యత లేని వంటకాలు తింటున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హాస్టల్ నుంచి పాఠశాలకు వెళ్లేందుకు గతంలో బస్సు సౌకర్యం ఉండేదని, నిధుల కొరతతో ఆ బస్సును రద్దు చేశారని చెబుతున్నారు. ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రైవేట్ క్యాబ్లు, ర్యాపిడో సర్వీసులు వాడుతుండటం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. చిన్న పిల్లలు, పదో తరగతి విద్యార్థినులను గుర్తుతెలియని వాహనాల్లో పాఠశాలకు పంపిస్తుండటంపై తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"హాస్టల్లో మాకు సరైన వసతులు కల్పించడం లేదు. ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం స్కూల్కు 10 నిమిషాల ముందు వాహనంలో పంపుతున్నారు. రోజూ స్కూల్కు ఆలస్యంగా వెళుతున్నాం. స్నాక్స్ అప్పుడప్పుడు పెడతారు, మిగతా రోజుల్లో పెట్టరు. రోజూ ఉదయం పులిహోర ఉంటుంది లేదా ఏమీ ఉండదు. కేర్ టేకర్ ఒక్కరే ఉన్నారు. మెనూ ప్రకారం గుడ్లు, పాలు ఇవ్వడం లేదు" - విద్యార్థులు
బిల్లులు మంజూరు కాకపోవడంతో అవస్థలు
మరోవైపు ఆరు నెలలుగా బిల్లులు మంజూరు కాకపోవడంతో సిబ్బందికి జీతాలు చెల్లించలేని పరిస్థితి నెలకొందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. విద్యార్థులకు రవాణాతో పాటు మిగిలిన సమస్యలను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లామని పేర్కొన్నారు.
"గతేడాది అన్నింటినీ సక్రమంగా నిర్వహించాం. మాకు బిల్స్ రాలేదు. ఈ సంవత్సరం జూన్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా అందలేదు. అయినా సరే పిల్లలకు వేళకు భోజనం అందిస్తున్నాం. బస్సులకు బిల్లులు రాకపోవడంతో క్యాబ్స్లో పంపిస్తున్నాం. కేవలం కేర్ టేకర్, వాచ్మెన్, టీచర్ను మాత్రమే ఏర్పాటు చేశారు. వీళ్లతోనే అన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వం వేళకు నిధులు పంపితే హాస్టల్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించగలం" - శారదా దేవి, వసతి గృహం నిర్వాహకురాలు
ప్రభుత్వమే సొంతంగా నిర్వహించాలి
ఇదిలా ఉండగా ప్రైవేట్ ఏజెన్సీల చేతుల్లో గిరిజన విద్యార్థుల భవిష్యత్తు నాశనమవుతోందని, ప్రభుత్వమే సొంతంగా హాస్టల్ భవనాలను నిర్మించి నిర్వహించాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.
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