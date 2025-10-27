కూర నచ్చలేదని ఒకరు, తన తలరాత బాలేదని మరొకరు : చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆత్మహత్యలు
మారుతున్న జీవన శైలి - సమాజంలో జరిగే విషయాలతోనే ఆత్మహత్య వైపు యువత - ఎంతో విలువైన జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటూ తల్లిదండ్రులకు కన్నీళ్లను మిగిల్చుతున్న యువతరం
Published : October 27, 2025 at 2:06 PM IST
Students Deaths Due to Minor Reasons : కుటుంబ బంధాల్లో అంతరాలే పెను సమస్యగా మారుతున్నాయి. తమ సంతానం మదిలో ఏముందో కనుక్కోలేక, సమస్య వచ్చినప్పుడు కౌన్సెలింగ్ చేయలేక బంగారు భవిష్యత్తు కలిగిన పిల్లలను కొందరు తల్లిదండ్రులు దూరం చేసుకుంటున్నారు. కుటుంబ బంధాల్లో అంతరాలే పెద్ద సమస్యగా మారాయి. ప్రస్తుత సామాజిక పరిస్థితులు, మారుతున్న జీవన విధానాలు, చిన్నతనంలోనే వ్యసనాలపై ఆకర్షణలు, ఆలోచనా రాహిత్యం తదితర అంశాలు యువతను ఆత్మహత్యల వైపు ప్రేరేపిస్తున్నాయని మానసిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
చిన్న చిన్న కారణాలకు ఆత్మహత్యలు : ఆత్మహత్యలే పాపమని చెబుతున్నా, చిన్న చిన్న కారణాలకే లోకం వీడుతున్న వారు ఎంతో విలువైన తమ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు. తమ కళ్ల ముందే కష్టాల కడలిని దాటిన వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటే ఆత్మన్యూనతా భావం దగ్గరికి రాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆవేశంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు తీరని ఆవేదనకు కారణమవుతున్నాయి. ఆ క్షణం దాటి కాస్త ఆలోచిస్తే ఫలితం ఎంతో మెరుగ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
మహబూబాబాద్ జిల్లా బీరిశెట్టిగూడెం గ్రామానికి చెందిన వీణా-వాణి అవిభక్త కవలలు. రెండేళ్ల వయసు నుంచి పదేళ్లకు పైగా నీలోఫర్ ఆసుపత్రే వారి ఇల్లయింది. అనంతరం శిశువిహార్లో చేరి డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం సీఏ చదవాలన్న వారి ఆకాంక్షను చూసి ప్రతి ఒక్కరూ అబ్బురపడ్డారు. వారు పుట్టినప్పటి నుంచి అంతు లేని కష్టాన్ని సంకల్ప బలంతో ఎదుర్కొంటున్న తీరును ప్రశంసిస్తున్నారు.
పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యానని : కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండలం పెగడపల్లికి చెందిన గోపగోని అజయ్కుమార్ (26) హైదరాబాద్లో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశాడు. పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యానని మదనపడుతూనే వ్యవసాయం కోసం అప్పులు చేశాడు. ఆ తర్వాత పంట దిగుబడులు రాకపోవడంతో అప్పులు తీర్చే దారి లేదని, బీటెక్ పూర్తి చేయలేకపోయాననే బాధతో అక్టోబరు 4న పురుగుల మందు తాగి మూడు రోజుల అనంతరం చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.
శివా నా విధి ఇలా రాస్తావా : రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన రోహిత్ ఎంటెక్ పూర్తి చేసి బీఈడీ చదువుతున్నాడు. డాక్టర్ కావాలన్న తన కల నెరవేరలేదనే మనోవేదన అతడిని వెంటాడుతుండేది. తీవ్ర నైరాశ్యంలో శివుడి పేరిట లేఖ రాసి ఈ ఏడాది జులైలో బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. శివా నా విధిని ఇలా రాస్తావా? నీ సొంత కొడుకు కోసం కూడా ఇలాగే రాసి ఉండే వాడివా? అని సూసైడ్ నోట్లో పేర్కొన్నాడు.
మటన్లో కారం ఎక్కువైందని : ఇబ్రహీంపట్నం మండలం ఎర్దండికి చెందిన అల్లెపు సంతోష్, గంగోత్రి పెద్దలను ఒప్పించి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. దసరా రోజు అత్తిగారింటికి వెళ్లిన సంతోష్ మటన్లో కారం ఎక్కువైందని భార్యతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అత్తింటికి వచ్చిన గంగోత్రి అదే రోజు ఆత్మహత్య చేసుకుంది. దీపావళి రోజున సంతోష్ తనువు చాలించాడు. నాలుగేళ్ల పాటు ప్రేమించుకొని ఒక్కటైన జంట సంతోషం నెల రోజుల్లోపే ఆ ఇంట్లో విషాదాంతమైంది.
బైక్ కొనివ్వలేదని మరో ఘటన : వీణవంక మండలం ఇప్పలపల్లికి చెందిన పదో తరగతి విద్యార్థి గత జులైలో బైక్ కావాలని తండ్రిని అడిగాడు. అయితే కొద్ది రోజుల్లో కొనిస్తానని సముదాయించినా వినకుండా పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. చదువుకునే వయసులోనే తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకాన్ని మిగిల్చాడు. కళ్లెదుట బంగారు భవిష్యత్తున్నా చిన్నా కారణానికే ప్రాణం తీసుకున్నాడు. తమ వద్ద బైక్ లేదని, తల్లిదండ్రులు సెల్ఫోన్ కొనివ్వలేదని, పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోయామనే బెంగతో ఇలా ఎంతోమంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. వీటన్నింటినీ అధిగమించి ఉన్నతంగా ఎదిగిన వారి గురించి ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఆ క్షణాన నిర్ణయం మారే అవకాశం ఉంది.
