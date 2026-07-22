ఎల్లుండి విద్యా సంస్థల బంద్ - ప్రకటించిన విద్యార్థి సంఘాలు
విద్యార్థులపై లాఠీ ఛార్జ్ చేయటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ నెల 24న రాష్ట్రవ్యాప్త విద్యా సంస్థల బంద్ చేపడుతున్నట్లు విద్యార్థి సంఘాల ప్రకటన - సహకరించాలని విద్యాసంస్థలకు విజ్ఞప్తి
Published : July 22, 2026 at 6:39 PM IST
Telangana Schools and Colleges Bandh on July 24 : నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై లాఠీ ఛార్జ్ చేయటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ నెల 24న రాష్ట్రవ్యాప్త విద్యా సంస్థల బంద్ చేపట్టనున్నట్టు ఎస్ఎఫ్ఐ సహా పలు విద్యార్థి సంఘాలు ప్రకటించాయి. వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలతో కలిసి ఈ బంద్ చేపట్టనున్నట్టు స్ఫష్టం చేశాయి. విద్యా సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా బంద్లో పాల్గొనాలని విద్యార్థి సంఘాల నేతలు విజ్ఞప్తి చేశారు.
నీట్ పేపర్ లీకేజీకి సంబంధించి కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ దిల్లీలో ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులకు విద్యార్థి సంఘాలు సంఘీభావం ప్రకటించాయి. ఈ ఘటనపై కేంద్ర మంత్రి రాజీనామాతో పాటు ఎన్టీఏను రద్దు చేయాలని, దిల్లీలో యువతపై జరిగిన దాడులకు సంబంధించి పాదర్శకంగా విచారణ చేయాలని కోరాయి. దేశంలో విద్యా కేంద్రీకరణ విధానాలను వీబీఎస్ఏ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ బంద్ చేపట్టనున్నట్టు విద్యార్థి సంఘాల నేతలు ప్రకటించారు.
బంద్ను విజయవంతం చేయండి : దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులపై జరుగుతున్న అన్యాయాలు, ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీచార్జ్, విద్యా వ్యవస్థపై కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ ఎస్ఎఫ్ఐ, తదితర వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలతో కలిసి, జులై 24న తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల బంద్కు పిలుపునిచ్చినట్లు ఎన్ఎస్యూఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు యాదవల్లి వెంకటస్వామి తెలిపారు. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ విద్యార్థుల హక్కుల కోసం దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న పోరాటానికి సంఘీభావంగా, తెలంగాణలోని విద్యార్థులు ఈ బంద్ను విజయవంతం చేయాలని సూచించారు. విద్యార్థుల గొంతును అణచివేయాలనే ప్రయత్నాలను ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎదుర్కొంటామని వెల్లడించారు.
ఎన్ఎస్యూఐ డిమాండ్లు : -
- కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలి
- ఎన్టీఏను వెంటనే రద్దు చేయాలి
- దిల్లీలో విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీచార్జ్కు బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి
- విద్యార్థుల ప్రజాస్వామ్య హక్కులను, శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కును పరిరక్షించాలి
వెంటనే పరిష్కరించాలి : రాహుల్ గాంధీపై జరిగిన నిర్బంధ చర్యలు, విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీచార్జ్ ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని ఎన్ఎస్యూఐ నాయకులు పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల గొంతును అణచివేయడం ద్వారా సమస్యలు పరిష్కారం కావని, వారి న్యాయమైన డిమాండ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
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