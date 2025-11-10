8వ తరగతిలో మందలించిన గురువు - 6 ఏళ్లుగా పగ పెంచుకుని దాడి!
6 ఏళ్ల క్రితం తరగతి గదిలో మందలించిన గురువుపై కక్ష పెంచుకున్న ఓ విద్యార్థి - ఆ ఉపాధ్యాయుడు పాఠశాల నుంచి ఇంటికి వెళ్తుండగా మధ్యలో అడ్డగించి దాడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 6:50 PM IST
Student Takes Revenge on Headmaster in Vizianagaram District: చిన్ననాటి నుంచి వ్యక్తిపై కక్ష పెంచుకోవడం ఆ తర్వాత అతనిపై పగ తీర్చుకోవడం సినిమాల్లో చూసి ఉంటాం. కానీ నిజ జీవితంలో ఓ కుర్రాడు తనకు చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయుడిపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఎప్పుడో 6 ఏళ్ల క్రితం ఆయన తరగతి గదిలో మందలించడంతో ఇప్పుడు ఆయనపై ఎలాగైనా పగ తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆ ఉపాధ్యాయుడిపై ఒకసారి కత్తితో దాడి చేయగా గాయాలతో బయటపడ్డారు. అప్పుడు ప్రాణపాయం తప్పింది. కాని తాజాగా మరోసారి కూడా అదే ప్రయత్నం జరిగింది.
అస్సలు ఎన్నేళ్లయినా ఎక్కడున్నా చిన్నప్పుడు చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయులను మాత్రం ఎన్నటికీ మరిచిపోలేము. కలిసినప్పుడల్లా నమస్కరించకుండా ఉండలేం. కానీ అల్లరి చేస్తున్న కారణంగా తరగతి గదిలో మందలించిన గురువుపై ఓ విద్యార్థి కక్ష పెంచుకుని అప్పటి నుంచి తరుచూ దాడికి యత్నిస్తున్నాడు. ఈ ఘఠన విజయనగరం జిల్లా రామభద్రాపురం మండలంలో జరిగింది. పోలీసుల వివరాల మేరకు.
అక్టోబరు 4న కత్తితో దాడి: జుమ్మువలస ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు సువ్వాడ వెంకట అప్పలనాయుడు కోట శిర్లాం యూపీ పాఠశాలలో 2019లో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు. ప్రవర్తన బాగోలేదని, మంచిగా చదువుకోవాలని అప్పట్లో 8వ తరగతి విద్యార్థి చందాపురం గ్రామానికి చెందిన వై.దిలీప్ను మందలించారు. అప్పటి నుంచి కక్ష పెట్టుకున్న దిలీప్ గతేడాది అక్టోబరు 4న ఆ ప్రధానోపాధ్యాయుడిపై కత్తితో దాడి చేసి గాయపరిచాడు. అప్పట్లో యువకుడిపై కేసు కూడా నమోదైంది. అయినప్పటికీ అప్పుడప్పుడూ బెదిరిస్తూ వస్తున్నాడు. కాగా శనివారం ఆ ప్రధానోపాధ్యాయుడు పాఠశాల నుంచి ఇంటికి వెళ్తుండగా దిలిప్ మధ్యలో అడ్డగించాడు. స్థానికులు కొంతమంది తోడుగా వచ్చి హెచ్ఎంను పంపించారు. ఈ మేరకు ప్రధానోపాధ్యాయుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. యువకుడికి మతిస్థిమితం లేదని, తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి చర్యలు తీసుకుంటానని ఎస్సై ప్రసాదరావు తెలిపారు.
ఉపాధ్యాయుడిపై విద్యార్థి తండ్రి దాడి: ఇటీవల కర్నూలు జిల్లా గోనెగండ్ల మండలంలోని గాజులదిన్నెలో ఉపాధ్యాయుడిపై ఏకంగా విద్యార్థి తండ్రి దాడి చేశాడు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం గాజులదిన్నె గ్రామంలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో బసవరాజు ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తున్నారు. పాఠశాలలో 4వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి హర్షవర్ధన్ను పాఠశాలకు పంపాలని బాలుడి తండ్రి రంగస్వామికి ఆయన సూచించారు. తన కుమారుడిని బడికి పిలుస్తావా అంటూ రంగస్వామి దారిలో కాపు కాసి బైక్పై వస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు బసవరాజుపై కర్రతో దాడి చేశాడు.
దీంతో ఉపాధ్యాయుడి తల, ముక్కు, చేతులకు గాయాలయ్యాయి. ఆయన్ను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ఘటనపై మండల విద్యాశాఖ అధికారులు, వివిధ ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు స్థానిక పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు ఉపాధ్యాయుడికి న్యాయం చేయాలని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.
