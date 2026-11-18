అంతుచిక్కని విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు - గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో ఏం జరుగుతోంది?
Student Deaths in Schools : మన్యం జిల్లాలోని గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు బలవన్మరణాలు విషాదాన్ని నింపుతోంది. చిన్నవయసులో ప్రాణాలు తీసుకోవడం వెనుక ఎలాంటి కారణాలు ఉన్నాయోననే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:45 AM IST
గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల బలవన్మరణాలు విషాదాన్ని నింపుతున్నాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా మక్కువ మండలం అనసభద్ర ఏకలవ్య మోడల్ స్కూల్లో 7వ తరగతి విద్యార్థి సవర అర్పిత్ తరగతి గదిలోని కిటికీకి ఉరేసుకుని మృతిచెందిన ఘటన మరువకముందే గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలం పి.ఆమిటి ఆశ్రమ పాఠశాల ఏడో తరగతి విద్యార్థిని బిడ్డిక భానుశ్రీ (12) స్వగ్రామం కారివలసలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడడం విషాదాన్ని నింపింది. ఆటపాటలు తప్ప మరో విషయంవైపు దృష్టివెళ్లని వయసులో బలవంతంగా ప్రాణాలు తీసుకోవడం వెనుక ఎంతటి బలమైన కారణాలు ఉన్నాయోననే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
విద్యార్థిని బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులు పాఠశాల యాజమాన్యానికి తెలపడంతో సిబ్బంది అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వారు గోప్యంగా ఉంచడంలో ఆంతర్యమేమిటని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. కాగా ఈ ఘటనపై గిరిజన సంక్షేమ అధికారులు కేసు నమోదు చేయించాలని పాఠశాల ఉపాధ్యాయులపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినట్లు సమాచారం. అదే అధికారులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వకపోవడం విచారకరం.
స్కూల్ నుంచి ఎలా బయటకు వచ్చింది : ఇంత జరిగినా అధికారులు కనీసం పాఠశాలకు వెళ్లి తెలుసుకునే ప్రయత్నమూ చేయలేదు. విద్యార్థిని తల్లిదండ్రుల నుంచి సిబ్బంది ఒక లేఖ రాయించుకుని చేతులు దులిపేసుకున్నారు. ఈనెల 3న సాయంత్రం వార్డెన్ అనుమతి లేకుండా బాలిక ఇంటికి వచ్చిందని ఆ విషయాన్ని వారికి తెలియజేశామని లేఖలో తండ్రి ప్రస్తావించినట్లు రాయించారు. అసలు భానుశ్రీ పాఠశాల నుంచి ఎలా బయటకు వచ్చింది? ఆ సమయంలో వార్డెన్, సెక్యూరిటీ ఏం చేస్తున్నారు? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
ఏదైనా అవాంఛనీయ ఘటన పాఠశాలల్లో జరిగితే అధికారులు దానికి దారితీసిన పరిస్థితుల నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఇటీవల బలవన్మరణాలు చోటుచేసుకుంటున్నా విద్యార్థుల మానసిక స్థితిగతులను పట్టించుకోవడం లేదు. పిల్లల్లో మానసిక స్థైర్యాన్ని పెంపొందించేందుకు సర్వశిక్షాలో భాగంగా కౌన్సిలర్ల వ్యవస్థ పనిచేస్తోంది. వీరు అన్ని పాఠశాలలను సందర్శించి కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలి. ఈ వ్యవస్థ జిల్లాలో పక్కాగా పనిచేస్తున్న పరిస్థితి కనిపించడం లేదు.
పరిమితులు విధిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు : బాలికను 5వ తరగతి వరకు స్థానికంగానే చదివించారు. ఉన్నత విద్యకు పీ.ఆమిటి గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాలలో చేర్పించారు. గతంలో రెండుసార్లు సెలవులకు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తిరిగి వెళ్లేందుకు బాలిక ఇష్టపడలేదు. ఎప్పుడైనా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లినా సాయంత్రానికి చేరుకునేది. ఎప్పటిలాగే తిరిగి వస్తుందని అనుకున్నామని కాని పొలంలో చున్నీతో ఉరివేసుకుంటుందని ఊహించలేదని తల్లిదండ్రులు విలపిస్తున్నారు. ముగ్గురు పిల్లల్లో భానుశ్రీ వీరికి మొదటి సంతానం.
కొన్ని పాఠశాలల్లో విద్యార్థులతో మాట్లాడడానికి కూడా కౌన్సిలర్లకు ప్రధానోపాధ్యాయులు పరిమితులు విధిస్తున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ప్రధానంగా ఆశ్రమ పాఠశాలల్లోని లోటుపాట్లను పిల్లలు బయటకు చెబుతారేమోనని ఆంక్షలు విధిస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి. భానుశ్రీ ఆత్మహత్యకు చదువుపై ఆమెకు ఉన్న భయమే కారణమని అంటున్నారు. సరైన సమయంలో మానసిక ఒత్తిడిని అధిగమించేలా కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తే విద్యార్థిని కుదుటపడే అవకాశం ఉండేది.
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