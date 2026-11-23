స్థానిక గురుకులం నుంచి పార్లమెంట్ వరకు - జాతీయ వేదికపై ప్రశంసలు అందుకున్న లిప్సి
PRIDE Event In Delhi :సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థినులకు ఒక అరుదైన అవకాశం లభించింది.స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల గురించి అధ్యయనం చేసి జాతీయ స్థాయిలో వారి గురించి మాట్లాడే వేదిక దక్కింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:42 PM IST
ఒక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో వికసించిన ప్రతిభ, చారిత్రాత్మక 'సంవిధాన సదన్' (పాత పార్లమెంటు భవనం)లోని సెంట్రల్ హాల్లో ప్రతిధ్వనించింది. భారత 'ఉక్కు మనిషి' సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతిని పురస్కరించుకుని, అక్టోబర్ 31న దిల్లీలో నిర్వహించిన ప్రతిష్టాత్మక 'నో యువర్ లీడర్' కార్యక్రమంలో ఈ అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ, కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖల సహకారంతో, పార్లమెంటరీ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డెమోక్రసీస్ (ప్రైడ్) ఆధ్వర్యంలో లోక్సభ సచివాలయం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నెల్లూరు జిల్లా కోడూరు (టి.పి. గూడూరు మండలం)లోని సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థినులకు ఒక అరుదైన అవకాశం లభించింది. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల ఆశయాలు, దేశ నిర్మాణంలో వారి పాత్ర, వారి జీవిత విశేషాల గురించి అధ్యయనం చేసిన ఈ విద్యార్థినులకు, జాతీయ స్థాయిలో వారి గురించి మాట్లాడే వేదిక దక్కింది. ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న ఇ. లిప్సి, డి. రాజశ్రీ, సిహెచ్. వీణ, ఐ. విష్ణు ప్రియ ఈ కార్యక్రమానికి ఎంపికయ్యారు. వీరిలో ఇ. లిప్సి ప్రసంగించడానికి ఎంపిక కాగా, ఆమె ఎంతో అనర్గళంగా, స్పష్టంగా ప్రసంగించి జాతీయ వేదికపై అందరి ప్రశంసలను అందుకున్నారు.
ఈ అవకాశం ఒక మరపురాని అనుభవం: సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడే అవకాశం లభించినందుకు లిప్సి ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అనుభవం తనకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"నేను ఎంపీసీ (గణితం, భౌతికశాస్త్రం, రసాయనశాస్త్రం) విభాగంలో సీనియర్ విద్యార్థిని. ఈ నేపథ్యంలోనే నేను 'నో యువర్ లీడర్' కార్యక్రమానికి ఎంపికయ్యాను. జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం సందర్భంగా, దిల్లీలోని సంవిధాన సదన్ (పాత పార్లమెంటు భవనం)లో జరిగిన సదస్సులో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గురించి మాట్లాడే అవకాశం నాకు లభించింది. ఇంతమంది సమక్షంలో ప్రసంగించడం ఒక మరపురాని అనుభవం. దీని ద్వారా నేను ఎన్నో కొత్త విషయాలను నేర్చుకోగలిగాను. గతంలో నేను జాతీయ స్థాయి సైన్స్ పోటీలలో కూడా పాల్గొన్నాను" - ఇ. లిప్సి
ప్రసంగాలన్నీ శ్రద్ధగా విన్న రాజశ్రీ : సర్దార్ వల్లభభాయి పటేల్ జయంతి సందర్భంగా, తాను తన తోటి విద్యార్థినులతో కలిసి పార్లమెంటును సందర్శించినట్లు ఆమె పేర్కొంది. అక్కడ మాట్లాడే అవకాశం లభించకపోయినప్పటికీ, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు చేసిన ప్రసంగాలను తాను ఎంతో శ్రద్ధగా విన్నానని తెలిపింది. విద్య ద్వారా ఉన్నత శిఖరాలను ఎలా చేరుకోవచ్చో తాను గ్రహించానని ఆమె పేర్కొంది. తన ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ, దిల్లీ పర్యటన తనకు ఒక ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇచ్చిందని, అది ఒక సరికొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినట్లుగా అనిపించిందని ఆమె చెప్పింది.
"దేశ రాజధానిలోకి అడుగుపెట్టి, పాత పార్లమెంటు భవనంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఏదో ఒక సరికొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినట్లు అనిపించింది. 'నో యువర్ లీడర్'కార్యక్రమం ద్వారా నేను మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుసుకోగలిగాను" - సీహెచ్ వీణ
విషయాన్ని ఎంతో ఆసక్తితో గమనించిన కె. విష్ణుప్రియ : గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి దేశ రాజధాని వరకు సాగిన ఈ ప్రయాణం విద్య, నా ఉపాధ్యాయుల మద్దతు వల్లనే సాధ్యమైంది. సమావేశంలో జరిగిన ప్రతి విషయాన్ని నేను ఎంతో ఆసక్తితో గమనించాను. వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులతో సంభాషించే, వారితో పరిచయాలు పెంచుకునే అవకాశం లభించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.
ఏపీలో 13 కార్పొరేషన్లకు ప్రమాణ స్వీకారం స్టార్ట్ - కొనసాగుతున్న డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక