చిన్ననాటి నుంచే కథలపై ఆసక్తి - 8వ తరగతిలోనే పుస్తకం రాసిన ప్రతిభ

8వ తరగతిలోనే పుస్తకం రచించిన విద్యార్థిని - 'బీ మిస్టీరియస్' అనే పుస్తకాన్ని రాసిన ప్రతిభ - చిన్ననాటి నుంచే కథలపై ఆసక్తి పెంచుకున్న బాలిక - అమెజాన్‌లోనూ అందుబాటులో 'బీ మిస్టీరియస్' పుస్తకం

Published : May 11, 2026 at 3:40 PM IST

8th Grade Girl Writes a Book in Eluru District : కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న సాంకేతికత వల్ల జరుగుతున్న మేలు ఎంత ఉందో అంతే చేటు ఉంటోంది. ముఖ్యంగా AI టూల్స్‌ ద్వారా వచ్చిపడుతున్న డేటా సునామీ విద్యార్థుల ఆలోచనా శక్తిని మింగేస్తోంది. ఇవేవీ తన మేథోశక్తికి అడ్డుకట్టలు కావని నిరూపిస్తోంది ఓ బాలిక. మదిలో మెదులుతూ వస్తున్న ఆలోచనలకు చిన్న ప్రాయంలోనే పుస్తకరూపం ఇచ్చింది. ఆ ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థిని రాసిన ఆ పుస్తకమేంటి? బాల్యంలోనే ఓ పుస్తకం రాసేంతలా ఆమెను ప్రేరేపించిన విషయాలేంటో తెలుసుకుందాం.

పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్న ఈ అమ్మాయి పేరు ప్రతిభ. పేరుకు తగినట్లుగానే చిన్ననాటి నుంచే పుస్తకరచనలో ప్రతిభ చూపుతోంది. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలోని 8వ తరగతి చదువుతోంది. ప్రతిభకు చిన్న ప్రాయంలోనే కథలు రాయడం పట్ల ఆసక్తి ఏర్పడింది. బాలిక నాయనమ్మ, తల్లి కూడా కథలు రాయడంలో సిద్ధహస్తులు కావడంతో సహజంగానే ఆ ప్రభావం ప్రతిభపై పడింది.

ఉత్కంఠభరితంగా కథ, కథనాలు : కుమార్తె ఆసక్తిని గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించడంతో ఆలోచనలకు అక్షర రూపమిస్తూ 'బీ మిస్టీరియస్' అనే పుస్తకం రాసింది. కథ, కథనాలు ఉత్కంఠభరితంగా ఉండటంతో చదివినవారు, విన్నవారి నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. దీంతో ప్రతిభ రాసిన ఈ రచనలకు పాఠశాల యాజమాన్యం, విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు.

"నేను ఈ పుస్తకాన్ని చిన్న పిల్లల్లో థ్రిల్లర్ స్టోరీస్ తీసుకురావడానికి రాశాను. నాకు కథ, కథనాలు అంటే ఇష్టం. భవిష్యత్తులో ఇంకో పుస్తకం రాస్తాను. అది 'బీ మిస్టీరియస్' పార్ట్-2 లేదా ఇంకో కొత్త పుస్తకం కావొచ్చు. నేను జాతీయ స్థాయిలో ఎంపిక అయ్యాను." - ప్రతిభ, విద్యార్థిని

ఆలోచనాశక్తికి పదును పెట్టేందుకు : ప్రస్తుతం పిల్లలు టీవీలు, ఫోన్లకు అతుక్కుపోతున్న తరుణంలో వారి కోసం ప్రతిభ రాసిన ఈ పుస్తకం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని స్కూల్ యాజమాన్యం, విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు. అమెజాన్‌లోనూ ఈ పుస్తకం అందుబాటులో ఉందని తెలిపారు. ఆలోచనాశక్తికి పదును పెట్టేందుకు టెక్నాలజీని వాడుకోవాలి కానీ దానిపైనే ఆధారపడటం సరికాదని ప్రతిభ నిరూపిస్తోంది.

"ప్రస్తుతం ఏఐ వచ్చినప్పటినుంచి పిల్లల్లో ఆలోచన శక్తి తగ్గిపోతుంది. టీవీలు, ఫోన్లకు అతుక్కుపోతున్నారు. అలాంటి వారిలో మార్పు తీసుకురావడానికి ప్రతిభ ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకువచ్చింది. ముందు సరదాగా ఒక స్టోరీ రాయటం మొదలు పెట్టింది. క్రమక్రమంగా పుస్తకం రాసే స్థాయికి ఎదిగింది." - సుభాష్, ప్రతిభ తండ్రి

