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విశాఖలో దారుణం - ప్రైవేట్​ స్కూల్​లో కుప్పకూలి విద్యార్థి మృతి

టీచర్ దెబ్బలు తాళలేక తేజ మరణించాడని తల్లిదండ్రుల ఆరోపణ - కేజీహెచ్ వద్ద విద్యార్థి తేజ తల్లిదండ్రులు, బంధువుల ఆందోళన - విచారణ చేపట్టిన అధికారులు

Student Died in Vizag
Student Died in Vizag (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 5:21 PM IST

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Student Died in Vizag : విశాఖలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. నగరంలోని వన్‌టౌన్‌ పరిధిలో లిటిల్ గార్డెన్‌ స్కూల్‌లో టీచర్ దెబ్బలు తాళలేక ఆరేళ్ల విద్యార్థి మృతి చెందాడు. ఇవాళ ఉదయం పాఠశాలకు వచ్చిన విద్యార్థి ప్రణయ్‌ తేజ (6)ను హోంవర్క్‌ చేయలేదని ఉపాధ్యాయురాలు మందలించారు. ఈ క్రమంలో ఆమె చిన్నారిపై చేయి చేసుకున్నారు. టీచర్‌ కొట్టిన దెబ్బలకు తాళలేక క్లాస్‌రూమ్‌లోనే విద్యార్థి స్పృహ తప్పిపడిపోయాడు.

అనంతరం ప్రణయ్ తేజను ఆసుపత్రికి తరలించగా మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధరించారు. చిన్నారి మృతదేహాన్ని పోస్ట్​మార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్‌కు తరలించారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న విద్యార్థి తల్లింద్రుడులు, బంధువులు కేజీహెచ్​ ఆందోళన చేపట్టారు. టీచర్ నిర్వాకంతోనే తమ కుమారుడు మరణించాడని తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు.

తన కుమారుడు తనకు కావాలని చిన్నారి తల్లి పేర్కొన్నారు. లిటిల్ గార్డెన్‌ స్కూల్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. హుషారుగా వెళ్లిన పిల్లవాడు శవంగా వచ్చాడని విలపించారు. హోమ్‌వర్క్ చేయడం లేదని కొట్టడమేంటని ప్రశ్నించారు. కళ్లు తిరిగి పడిపోయాడని స్కూల్ యాజమాన్యం చెప్పినట్లు తెలిపారు. ఆ స్కూల్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని, మరే పిల్లాడికి ఇలా జరగకూడదని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.

Visakha Pranay Teja Incident : గ్రౌండ్‌లో పడిపోయి తేజ మరణించాడని స్కూల్ యాజమాన్యం అంటోందని చిన్నారి బంధువులు పేర్కొన్నారు. అసలు లిటిల్ గార్డెన్‌ స్కూల్‌కు గ్రౌండ్ లేదని చెప్పారు. తేజ పడిపోతే తమకు ఎందుకు సమాచారం ఇవ్వలేదని ప్రశ్నించారు. స్కూల్‌ కిందే చిన్నారి తండ్రి క్యాటరింగ్ సర్వీసు నడుపుతున్నాడని ఆయనకు కూడా సమాచారం ఎందుకు ఇవ్వలేదని వారు ప్రశ్నించారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై జిల్లా విద్యాశాఖ విచారణ చేపట్టింది.

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TAGGED:

VISAKHAPATNAM SCHOOL TRAGEDY
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