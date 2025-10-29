ETV Bharat / state

YUVA : వ్యవసాయం చేస్తున్న విద్యార్థులు - భవిష్యత్తులో రైతులకు అండగా ఉంటామని హామీ!

అన్నదాతల అవతారమెత్తిన నాలుగో ఏడాది విద్యార్థులు - విద్యలో భాగంగా ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన పంటల సాగు - పత్తి, కూరగాయాలు, బంతి, గులాబీ పూలతోటలు సాగు

Aswaraopeta Agricultural students
Aswaraopeta Agricultural students (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Aswaraopeta Agricultural students : పుస్తకాల్లో చదువుకున్న మేధస్సుతో సాగుకు పదును పెడుతున్నారీ విద్యార్థులు. పంటలు పండించడమే కాదు అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించి ఔరా అనిపిస్తున్నారు. మరో అడుగు ముందుకేసి రైతాంగం పంటలు పండించడం ఒక ఎత్తైతే ఆ వచ్చిన దిగుబడులను మంచి మార్కెటింగ్ చేసుకుని వచ్చిన డబ్బును కళాశాల అభివృద్ధికి వినియోగిస్తున్నారు.

వీరంతా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని అశ్వారావుపేట వ్యవసాయ కళాశాలలో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ నాలుగో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు. అందరూ గ్రామీణ ప్రాంతం వారే. దాదాపు అందరివీ వ్యవసాయ కుటుంబాలే. భవిష్యత్తుకు పునాది వేసుకునేందుకు గానూ మంచి డిమాండ్ ఉన్న బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ విభాగాన్ని ఎంచుకున్నారు.

6 బృందాలుగా పంటల సాగు : వ్యవసాయ విద్యలో భాగంగా మూడేళ్ల పాటు కళాశాలలో ఈ విద్యార్థులు పాఠాలు నేర్చుకున్నారు. నాలుగో ఏడాదిలో ప్రయోగాత్మక శిక్షణ పొందుతున్నారు. విద్యలో భాగంగా ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన పంటల సాగు చేస్తున్నారు. 8 మంది సభ్యుల చొప్పున ఒక బ్యాచ్‌గా ఏర్పడి మొత్తం 6 బృందాలుగా పంటల సాగు చేపట్టారు. వ్యవసాయ కళాశాలకు చెందిన మొత్తం 5 ఎకరాల భూముల్లో వివిధ రకాల పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. పత్తితో పాటు బంతి, చామంతి, గులాబీ పూలతోటలు సాగు చేస్తున్నారు.

YUVA : ఇక్కడ విద్యార్థులే వ్యవసాయం చేస్తారు - మంచి దిగుబడులు సాధించి ఔరా అనిపిస్తున్న విద్యార్థులు (ETV)

"మేము ఏఈఎల్​పీలో విభాగంలో సేంద్రియ పద్ధతిలో పత్తిని అధిక సాంద్రత పద్ధతిలో పండిస్తున్నాము. సాధారణంగా ఒక ఎకరానికి 6000 నుంచి 8000 మొక్కలు వేస్తాము. అదే ఈ పద్ధతిని వినియోగించి 22 వేల నుంచి 25 వేల మొక్కలు వేస్తాము. మామూలుగా ఎకరానికి 10 క్వింటాలు మాత్రమే వస్తుంది. ఈ పద్ధతిలో 12-15 క్వింటాల దిగుబడి వస్తుంది. దీనిలో మొక్కల మధ్య దూరం 15 సెంటీమీటర్లు రెండు వరసల మద్య 120 సెంటీమీటర్ల దూరాన్ని ఉంచాము." - సాయి నిఖిత, అగ్రికల్చర్ విద్యార్థి

కూరగాయల సాగు : అదే విధంగా కూరగాయల పంటలూ సాగు చేస్తున్నారీ విద్యార్థులు. రెండు ఎకరాల్లో బీర, సోర, మిర్చి, కాకర వంటి కూరగాయల పంటలను సాగు చేస్తున్నారు. వీటితోపాటు వానపాముల ఎరువు తయారీ, పుట్టగొడుగుల పెంపకం కూడా విద్యార్థులు చేపట్టారు.

తక్కువ ఖర్చుతో అధిక దిగుబడి : దుక్కులు దున్నడం నుంచి విత్తనాలు వేయడం, పంట సాగు చేయడం వరకు అన్నీ తామే చూసుకుంటున్నారు. ఏ పంటలు ఎప్పుడు వేయాలి, తక్కువ ఖర్చుతో అధిక దిగుబడులు సాధించేందుకు చేపట్టే యాజమాన్య పద్ధతులు, తీసుకోవలసిన సస్యరక్షణ చర్యలు ఏమిటి అనే విషయాలతో పాటు పండించిన పంటలను మార్కెట్ ఎలా చేయాలో స్వయంగా విద్యార్థులే చేస్తున్నారు.

భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలు లేకపోయినా ఇక్కడ నేర్చుకున్న పాఠాలతో స్వయంగా ఆదాయాన్ని పొందటమే కాకుండా పలువురికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు విద్యార్థులు. క్షేత్రస్థాయిలో పంటల సాగు చేయడం ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో ఈ విద్యార్థులు రైతు లోకానికి పంటల సాగులో కీలక సూచనలు, సలహాలు ఇస్తారని అధ్యాపకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఇండియన్​ కౌన్సిల్​ ఆఫ్​ అగ్రికల్చరల్ రిసెర్చ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదివిన విద్యార్థులు వారి చదువు పూర్తయ్యాక వారు జాబ్ కోసం వెతికే వారిగా ఉండకుండా వారే ఉద్యోగాలు ఇచ్చే వారిగా ఉండటమే 'అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్​పీరియన్షల్ లెర్నింగ్ ప్రొగ్రమ్'​ ముఖ్యఉద్దేశ్యం." - డా.నీలిమ ,అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్

రైతుల సాగుకు దన్నుగా ఉంటాం : సాగులో మంచి దిగుబడులు సాధించడం తమలో ఎంతో ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంచిందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. తొలి మూడేళ్ల పాటు తరగతి గదుల్లోనే గురువులు చెప్పిన పాఠాలు వినే నేర్చుకునే వాళ్లమని ఈ క్షేత్రస్థాయిలో పంటల సాగుతో భవిష్యత్తులో రైతుల సాగుకు దన్నుగా ఉంటామని ఈ వ్యవసాయ విద్యార్థులు అంటున్నారు.

TAGGED:

ASWARAOPETA AGRICULTURAL COLLEGE
BSC AGRICULTURE STUDENTS
అశ్వారావుపేట వ్యవసాయ కళాశాల
ASWARAOPETA AGRICULTURAL STUDENTS
AGRICULTURAL STUDENTS TELANGANA

