వాగ్దేవి కరుణించినా లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి
ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో పక్కా ప్రణాళికతో అసాధ్యం అనుకునే లక్ష్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి చూపింది సరిత. ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో సీటు సాధించి లక్ష్యానికి చేరువైనా ఆ కుటుంబం దాతల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
Published : September 24, 2026 at 6:50 PM IST
Student Waiting for Donors at Securing MBBS Seat : కొందరు పేదరికంలో జన్మించినా కన్నవారి కలల సాకారానికి, జీవితంలో లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని చదువులో రాణిస్తున్నారు. మరికొందరు తండ్రి మరణించినా తల్లి కష్టాలను చూసి భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థానంలో స్థిరపడి ఆమెను చూసుకోవాలని ఆరాటపడుతున్నారు. అలానే ఓ విద్యార్థిని కూడా లక్ష్యం సాధించాలనే పట్టుదల, నిరంతర కృషి ఉంటే విజయానికి పేదరికం అడ్డుకాదని నిరూపించారు. తాను రూ.లక్షల్లో ఫీజులు కట్టి చదవలేదు. పేరుపొందిన సెంటర్లో ఎలాంటి శిక్షణ తీసుకోలేదు. అందరిలాగే ప్రభుత్వ కళాశాలలో చదివినా ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో పక్కా ప్రణాళికతో అసాధ్యం అనుకునే లక్ష్యాన్ని సుసాధ్య చేసి చూపింది ఆమే. అంత కష్టపడి చదివి వైద్యవిద్యలో సీటు సంపాదించిన డబ్బుల్లేక చదివేందుకు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతోంది. తన ఎంబీబీఎస్ శిక్షణ పూర్తికి అవసరమైన డబ్బులు లేక ఆపన్నహస్తానికి ఎదురుచూస్తోంది వైద్య విద్యార్థిని సరిత.
అసలే నిరుపేద కుటుంబం చిన్నప్పుడే తండ్రిని కోల్పోయారు. తల్లి దినసరి కూలీ. అక్క నర్సుగా పని చేస్తోంది. వైద్యురాలు కావాలని విద్యార్థిని కలలు కన్నారు. దీంతో ఇంటర్ వరకు స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాల, ఆదర్శ విద్యాలయంలో చదివి ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో సీటు సాధించి లక్ష్యానికి చేరువైనా ఆ కుటుంబం దాతల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
వివరాల్లోకి వెళితే
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండ మండలం కేంద్రంలోని ఆలువేలు, శేఖర్ దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. తండ్రి అనారోగ్యంతో 2018లో చనిపోయారు. అప్పటి నుంచి తల్లి ఆలువేలుపై పోషణభారం పడింది. రోజూ కూలి పని చేస్తూ వచ్చిన నగదుతో ఇద్దరు పిల్లలను చదివించారు. ఎకరం పొలం ఉన్నా నీటి వసతిలేక బీడుగానే వదిలేశారు. కుమార్తె సరితకు చదువుపై ఉన్న శ్రద్ధను గుర్తించిన తల్లి ఎంతో కొంత మేర కష్టపడుతూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్నారు.
రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎస్సీ కోటాలో ర్యాంకు
పదో తరగతి 10/10 గ్రేడ్ సాధించిన సరిత ఇంటర్లో 1000కి 907 మార్కులు తెచ్చుకున్నారు. నీట్లో 432 మార్కులతో రాష్ట్రస్థాయిలో ఎస్సీ కోటాలో 608వ ర్యాంకు సాధించారు. ఎంబీబీఎస్లో ర్యాంకు పొందారు. ఇటీవల నిర్వహించిన కౌన్సెలింగ్లో మహబూబాబాద్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో సీటు పొందారు. కళాశాల, వసతి, తదితర ఫీజులకు రూ.1.22 లక్షలు చెల్లించాలి. అయితే ఇప్పటికే దాతల సాయంతో రూ.27 వేలు చెల్లించారు. ఎంబీబీఎస్ పూర్తి కావాలంటే ప్రతి సంవత్సరం వసతిగృహంతో పాటు కళాశాల ఫీజులు, పుస్తకాలు, ఇతర ఖర్చులకు రూ.1.50 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుందని, చెల్లించే పరిస్థితి లేదని, ఎవరైనా సాయమందిస్తే డాక్టరై తనలాంటి పేద ప్రజలకు సేవలందిస్తానంటున్నారు సరిత.
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