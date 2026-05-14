ప్రమాదం జరిగితే వెంటనే అలర్ట్​ - తాకకుండానే తెరుచుకునే డస్ట్​ బిన్​ - యువకుల వినూత్న ఆవిష్కరణలు

రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్‌లో ఆవిష్కరణలు - సామాన్యుల కష్టానికి విద్యార్థుల సాంకేతిక పరిష్కారం - స్మార్ట్ డివైస్‌ రూపొందించిన యువ పారిశ్రామికవేత్తలు - ప్రతిభ చాటిన విజేతలకు నగదు బహుమతులు అందజేత

Techtrix 2026 Startup Expo in Vijayawada
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:50 PM IST

Techtrix 2026 Startup Expo in Vijayawada : సాంకేతికత అంటే కేవలం ఖరీదైన సాఫ్ట్‌వేర్లో భారీ యంత్రాల్లోనే ఉంటుందని అనుకుంటాం. కానీ అసలైన ఆవిష్కరణ సామాన్యుల కష్టం తీర్చినప్పుడే పుడుతుందని నిరూపించారు విజయవాడ యువత. రోబోటిక్స్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వరకు వ్యవసాయం నుంచి పర్యావరణ రక్షణ వరకు విద్యార్థులు రూపొందించిన వినూత్న ప్రాజెక్టులు ఔరా అనిపించాయి. మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో చూసేయండి.

విజయవాడ రతన్ టాటా ఇన్నొవేషన్ హబ్‌లో అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలు కొలువుదీరాయి. ఇటీవల ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, ఆర్​టీఐహెచ్​ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌పోను జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ, సీఈవో జి.కృష్ణన్‌తో కలిసి ప్రారంభించారు. ప్రతి స్టాల్‌ను సందర్శించిన కలెక్టర్ విద్యార్థులు రూపొందించిన ప్రాజెక్టుల పనితీరును ఆసక్తిగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. యువతలో ఉన్న సృజనాత్మక ఆలోచనలు సమాజానికి ఉపయోగపడేలా ఉండటం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

ఇక్కడ జరిగిన టెక్‌ట్రిక్స్ 2026 వేదికగా దాదాపు 120 స్టార్టప్‌లు తమ ప్రతిభను చాటాయి. సామాన్యుల రోజువారీ సమస్యలకు సాంకేతిక పరిష్కారాలు చూపేలా ఈ ప్రాజెక్టులు రూపుదిద్దుకున్నాయి. ముఖ్యంగా సేంద్రియ సాగుకు ఉపయోగపడే డబుల్ పవర్ పంప్‌సెట్ స్ప్రేయర్, ప్రమాదాలను ముందే పసిగట్టే యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్ టెక్నాలజీ, డీ హైడ్రేటెడ్ విజిటబుల్స్ వంటి ఆవిష్కరణలు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. చిన్నారుల కోసం రూపొందించిన ఈజీ లెర్నింగ్ మోడల్స్ యువ మేధస్సుకు నిదర్శనంగా నిలిచాయి.

ప్రమాద సమయాల్లో ప్రాణాలు కాపాడే "ఆపద్భందు": అత్యవసర సమయాల్లో ప్రాణాలను కాపాడేందుకు ఈ విద్యార్థులు ఆపద్భందు అనే స్మార్ట్ డివైస్ రూపొందించారు. నిగాటెక్ గ్లోబల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పారిశ్రామిక ఐవోటీ రంగంలో తమకున్న అనుభవంతో సామాన్య ప్రజల భద్రత కోసం దీనిని తయారు చేశారు. ఇది కేవలం వెహికల్ ట్రాకింగ్ లేదా ఇన్సూరెన్స్‌కే పరిమితం కాకుండా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు, ఆసుపత్రులు, పోలీసులు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు ఒకేసారి అలర్ట్స్ పంపిస్తుంది. దీనివల్ల బాధితులకు తక్షణమే రెస్క్యూ, వైద్య సహాయం అందుతాయి. ప్రస్తుతం పబ్లిక్ రోడ్లపై ట్రయల్ వెర్షన్‌లో ఉన్న ఈ పరికరం తక్కువ ధరకు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నారీ యువత.

యూరియాకు ప్రత్యామ్నాయంగా "బయో స్టిమ్యులెంట్": నాటు కోళ్లకు నాణ్యమైన సస్టైనబుల్ ప్రోటీన్ అందించాలనే లక్ష్యంతో బీఎస్​ఎఫ్​ ఫార్మింగ్ ప్రారంభించాడీ యువకుడు. మిగిలిన వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేసి శక్తిమంతమైన బయో స్టిమ్యులెంట్​ను రూపొందిస్తున్నాడు. బయో స్టిమ్యులెంట్‌లో ప్లాంట్ హార్మోన్లు సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల మొక్కల్లో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. దీనిని యూరియాకు ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా వినియోగించవచ్చు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు బజార్స్, రైతు సాధికార సంస్థతో కలిసి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద టెస్టింగ్ స్టేజ్​లో ఉన్నామని చెబుతున్నాడీ యువకుడు.

చేత్తో తాకాల్సిన అవసరం లేదు: మరో యువకుడు స్మార్ట్ డస్ట్‌బిన్ తయారు చేశాడు. చేత్తో తాకాల్సిన అవసరం లేకుండా పూర్తిగా సెన్సార్ల ద్వారా ఆపరేట్ చేయవచ్చు. ఇందులో అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్, ఆర్డినో యూనో సర్వో మోటార్, జంపర్ వైర్లను ఉపయోగించాము. డస్ట్‌బిన్ దగ్గరకు వెళ్లి అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్ ముందు చెయ్యి చూపగానే, అది హ్యాండ్ మూవ్‌మెంట్‌ను గుర్తించి ఆర్డినోకు సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. వెంటనే ఆర్డినో సర్వో మోటార్‌ను ఆపరేట్ చేయడం ద్వారా బిన్ మూత ఆటోమేటిక్‌గా ఓపెన్ అవుతుంది. మనం చెత్త వేసిన 3 సెకన్ల తర్వాత అది మళ్లీ దానంతట అదే మూసుకుపోతుందని వివరిస్తున్నాడీ యువకుడు.

"మేము నిగాటెక్​ గ్లోబల్ ప్రైవేట్ లిటిమిటెడ్​ స్టార్టప్​ పేరిట ఇండస్ట్రీస్​కి ఐవోటీ రంగం ద్వారా వర్క్ చేస్తున్నాం. సామాన్య ప్రజల భద్రత కోసం "ఆపద్భందు"ను డిజైన్​ చేశాం. సాధారణంగా వెహికల్ ట్రాకింగ్ కోసం ఉపయోగించే జీపీఎస్​ సెన్సార్లు చూస్తుంటాం. అలాగే ఇన్సూరెన్స్​లు ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్​ డివైస్​ ద్వారా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సమీపంలో ఉన్న ఆసుపత్రులు, పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం చేరవేస్తుంది. అదే విధంగా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు అలర్ట్స్ పంపిస్తుంది." ​- విద్యార్థులు

ప్రతిభ కనబరిచిన స్టార్టప్‌లకు ప్రోత్సాహకాలు: సాధారణంగా కూరగాయల్లో 85 శాతం నుంచి 95 శాతం వరకు నీరు ఉంటుంది. అవి తాజాగా ఉండాలంటే వాతావరణంలో తగినంత తేమ ఉండటం చాలా ముఖ్యం. శాస్త్రీయంగా కూరగాయల నిల్వకు 70 శాతం తేమ, 30 శాతం చల్లదనం అవసరం. కానీ సాధారణ రిఫ్రిజిరేటర్లు ఈ తేమను కాపాడలేవు. అందుకే సిసిరా క్లే ఫ్రిడ్జ్‌ను రూపొందించామని అంటున్నాడు నున్నాకు చెందిన రవి. ఈ ఎక్స్‌పోలో ప్రతిభ కనబరిచిన స్టార్టప్‌లకు ప్రోత్సాహకాలు కూడా అందజేశారు. పోటీలో నిలిచిన ఉత్తమ స్టార్టప్‌లకు మొదటి, రెండు, మూడు స్థానాల కింద వరుసగా 30 వేలు, 20 వేలు మరియు 15 వేల రూపాయల నగదు బహుమతులను ప్రకటించారు.

