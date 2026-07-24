ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో అధ్యాపకుల కొరత - ఎంబీబీఎస్​, పీజీ సీట్లపై ప్రభావం

భర్తీకి నోచుకోని 881 అధ్యాపకులు, ట్యూటర్ల పోస్టులు - పదవీ విరమణ వయసు పెంపు ప్రతిపాదనలతో పరిస్థితి కుదుటపడుతుందా ?- పరిస్థితి మారకుంటే భవిష్యత్తులో సీట్లు కోల్పోయే ప్రమాదం

Faculty And Tutor Posts In Medical Colleges
Faculty And Tutor Posts In Medical Colleges (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Faculty And Tutor Posts In Medical Colleges : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు అధ్యాపకుల కొరతతో తీవ్రంగా సతమతమవుతున్నాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, జాతీయ వైద్య కమిషన్ (NMC) నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక కీలక చర్యలు చేపట్టింది. అధ్యాపకుల కొరత వైద్య విద్య, ఆరోగ్య సేవల నాణ్యతపై ప్రభావం చూపడమే కాకుండా, అదనపు MBBS, PG సీట్ల మంజూరుకు కూడా అడ్డంకిగా మారింది.

పదవి విరమణకాలం పెంపునకు ఆమోదం : నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ (NMC) నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి మూడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ (PG) సీట్లకు ఒక ప్రొఫెసర్ ఉండాలి. అయితే, పదోన్నతులకు అర్హులైన అభ్యర్థులు లేకపోవడం, అర్హత ప్రమాణాలు అందుకోకపోవడం వల్ల ప్రొఫెసర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న సిబ్బందిపై పనిభారం పెరగడం వల్ల నాణ్యమైన పరిశోధనలకు తగినంత అవకాశం లేకుండా పోతోంది. ఏటా 40 నుంచి 50 మంది అధ్యాపకులు పదవీ విరమణ చేస్తుండటంతో ఖాళీల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు 63 ఏళ్లు కాగా, ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలల్లో ఇది 70 ఏళ్లుగా ఉంది.

దీనివల్ల, ప్రభుత్వ సేవ నుంచి పదవీ విరమణ పొందిన తర్వాత చాలామంది ప్రైవేట్ సంస్థలలో చేరుతున్నారు. విద్యార్థి-అధ్యాపక నిష్పత్తి ఆధారంగా ప్రైవేట్ కళాశాలలు తమ MBBS, PG సీట్ల సంఖ్యను పెంచుకుంటుండగా, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు అటువంటి సమతుల్యత లేకపోవడం వల్ల అదనపు సీట్లను పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో ప్రొఫెసర్ల కొరతను తీర్చడానికి వారి పదవీ విరమణ వయస్సును పెంచే అంశంపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (DME) ను నివేదిక కోరగా, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పదవీ విరమణ వయస్సును 63 నుంచి 65 ఏళ్లకు పెంచాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రతిపాదనకు ప్రభుత్వం ఆమోదం లభించి, ఖాళీలను క్రమం తప్పకుండా భర్తీ చేసే చర్యలు తీసుకుంటే ఈ సమస్య పరిష్కారమవుతుంది.

భవిష్యత్తులో సీట్లు పోయే ప్రమాదం : NTR యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ పరిధిలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాలలన్నింటిలో కలిపి 6,765 MBBS సీట్లు, 3,772 PG సీట్లు, 202 సూపర్-స్పెషాలిటీ సీట్లు ఉన్నాయి. NMC నిబంధనల ప్రకారం, క్లినికల్ విభాగాలలో ప్రతి ముగ్గురు నుంచి ఐదుగురు వైద్య విద్యార్థులకు ఒక అధ్యాపకుడు ఉండాలి. నాన్-క్లినికల్ విభాగాలలో, ప్రతి పది మంది విద్యార్థులకు ఒక అధ్యాపకుడు ఉండటం తప్పనిసరి. రాష్ట్రంలోని 17 ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు 3,115 MBBS సీట్లు, 1,915 PG కోర్సు సీట్లు, 138 సూపర్-స్పెషాలిటీ సీట్లను అందిస్తున్నాయి. అదనంగా, రెండు దంత వైద్య కళాశాలలు 140 BDS సీట్లు, 47 MDS సీట్లను అందిస్తున్నాయి.

అయితే, ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో విద్యార్థి-అధ్యాపక నిష్పత్తిలో అసమతుల్యత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, ట్యూటర్లతో కూడిన మొత్తం 881 పోస్టులు ఖాళీగా ఉండటం ఒక సమస్యగా మారింది, దీనివల్ల భవిష్యత్తులో సీట్లు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.

ఒకే వైద్య కళాశాల నుంచి 8 మందికి పద్మశ్రీలు - జీఎంసీ అరుదైన రికార్డు

దంచి కొడుతున్న ఎండలు - ద్రవరూప ఆహారమే మేలు: డాక్టర్ శ్రీదేవి

TAGGED:

MEDICAL FACULTY SCARCITY
FACULTY AND TUTOR POSITIONS IN AP
వైద్య కళాశాలలు అధ్యాపకుల కొరత
GOVT AND PRIVATE MEDICAL COLLEGES
NO FACULTY IN MEDICAL COLLEGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.