క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌లో కొత్తతరం - పని చేసేందుకు సిద్ధం

క్వాంటం కంప్యూటర్లపై పనిచేసేందుకు యువత సిద్ధం - క్వాంటమ్ సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడమే లక్ష్యం - నిపుణులతో క్వాంటం సాంకేతికతపై విద్యార్థులకు శిక్షణ - క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌లోనూ విద్యార్థులు భాగస్వామ్యం

Published : April 14, 2026 at 2:07 PM IST

Student Experience In Quantum Computers : దేశ భవిష్యత్తు సాంకేతిక రంగాన్ని మలుపు తిప్పే చరిత్రాత్మక ఘట్టానికి అమరావతి వేదిక ముందడుగు పడింది. ఇందులో భాగంగానే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లపై పని చేసేందుకు నేటి యువతరం సిద్ధమవుతోంది. క్వాంటమ్ మిషన్‌ లక్ష్యాలను అనుగుణంగా ఈ సాంకేతికతను కొత్తతరం అంది పుచ్చుకుంటోంది. SRM యూనివర్శిటి ప్రత్యేకంగా నిపుణుల్ని పిలిపించి క్వాంటమ్ సాంకేతికతపై విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇప్పించింది. మెుట్టమెుదటి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్‌ ప్రక్రియలో విద్యార్థులు భాగస్వామ్యం అవుతున్నారు.

SRM యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులకు మంచి అవకాశం: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మొట్టమొదటి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు, అలాగే మొదటి తరం క్వాంటమ్ నిపుణులు కూడా తయారవుతున్నారు. SRM యూనివర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు ఈ రంగానికి సంబంధించిన శిక్షణ అందిస్తున్నారు. ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్‌కు సంబంధించిన శిక్షణకు విద్యార్థులు చాలా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

కొత్త తరం టెక్నాలజీ భళా : కొత్త తరం టెక్నాలజీ గురించి ప్రపంచ నలుమూలల నిపుణులు ఇక్కడకు వచ్చి శిక్షణ అందిస్తున్నారని మల్లేశ్వర్ అనే విద్యార్థి వెల్లడించారు. ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు SRM యూనివర్సిటీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చిన్నతనం నుంచి ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు ఉపయోగించడం నేర్చుకున్నప్పటికీ, ఈ కొత్త తరం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలో ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. కొత్త రకం టెక్నాలజీని నేర్చుకోవడం మంచి అనుభవాన్ని ఇస్తుందని మల్లేశ్వర్ వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రాక్టికల్​ నాలెడ్జ్​ చాలా ముఖ్యం : పుస్తకాల్లో ఉన్న విషయాలను చదవడం, రాయడం, సమస్యలను పరిష్కరించడం వేరు, ప్రాక్టికల్స్ ద్వారా నేర్చుకోవడం వేరు అని కావ్య అనే విద్యార్థిని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి పద్ధతిలో నేర్చుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అందరికీ అవసరమైన సబ్జెక్ట్ అని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

ఉద్యోగ అవకాశాలు : ఈ యూనివర్సిటీలో సాధారణంగా ఫార్ములా ఆధారిత అనుభవాల కన్నా నిజమైన హార్డ్‌వేర్ పైన పని చేసే అవకాశాన్ని అందించడం వలన థియోరిటికల్, ప్రాక్టికల్ మధ్య తేడా తెలుస్తుందని శ్వేత అనే విద్యార్థిని తెలిపారు. ఇది మెరుగైన అవకాశాలను తెస్తుందని, జాబ్ అవకాశాలు పెరుగుతాయని, ప్రస్తుతం AI కారణంగా లే ఆఫ్‌లు పెరుగుతున్నా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ వల్ల ఉద్యోగ అవకాశాలు విస్తృతమవుతాయని పేర్కొన్నారు. యువత ఈ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తే అనేక అవకాశాలు ఎదురవుతాయని ఆమె అభిప్రాయపడింది.

"ఈ క్వాంటమ్​ కంప్యూటర్​ ఉపయోగించడం ద్వారా ఏదైన ఒక ప్రాజెక్ట్​ డిజైన్​ చేయాలని అనుకుంటే దానికి కొన్ని నెలల సమయం పడుతుంది. కానీ ఈ క్వాంటమ్​ కంప్యూటర్​ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి పని చేయడం వల్ల కొన్ని నిమిషాల్లోనే పూర్తవుతుంది. ఏఐకు ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం వల్ల సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది" - సుందర్​

చేతులతో ఫిట్ చేసి పైకి తీసుకువచ్చిన కంప్యూటర్ : క్లాసికల్ కంప్యూటర్ - క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ మధ్య తేడాల గురించి, ఏ విధంగా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్‌లో ముందుకు వెళ్లవచ్చో నేర్పించినట్లు ప్రొఫెసర్​​ జాన్ తెలిపారు. AI మిషన్ లెర్నింగ్‌ను ఉపయోగించి విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వవచ్చని, దీనికి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్తలు పుస్తకాల రూపంలో సమాచారం అందించినట్లు తెలిపారు. వాటిని తెలుసుకొని యువత మరింత ఎదగవచ్చని అన్నారు. ఈ యూనివర్సిటీలో శిక్షణ తీసుకుంటున్న విద్యార్థులు తమ చేతులతో ఫిట్ చేసి పైకి తీసుకువచ్చిన కంప్యూటర్ అని, ఈ అవకాశాన్ని కల్పించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు జాన్ తెలిపారు.

