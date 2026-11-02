ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగానే కొలువు - అర కోటికి పైగా వేతనం - నిర్మల్ విద్యార్థికి జొమాటో జాబ్ ఆఫర్
Nirmal Student Gets Job with Rs.59 Lakh Package : నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన చేతన్ అనే విద్యార్థి రూ.59 లక్షల ప్యాకేజీతో జొమాటోలో ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు.
Published : November 2, 2026 at 10:55 AM IST
ప్రస్తుతం సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో నెలకొన్న ఒడుదొడుకులు, మారుతున్న నియామక పద్ధతులు, ఉద్యోగాల అనిశ్చితి విద్యార్థులతో పాటు తల్లిదండ్రులకు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా చదువు పూర్తి కాకుండానే, అదీ స్వదేశంలోనే అర కోటికి పైగా వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగ అవకాశం పొందితే అది గొప్ప విషయమే అవుతుంది. తన ప్రతిభతో ఈ అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన విద్యార్థి దూస చేతన్.
సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజినీర్గా
నిర్మల్లో నివసించే లక్ష్మణచాంద గ్రామానికి చెందిన రాజమణి, లక్ష్మీనారాయణ దంపతుల కుమారుడే ఈ చేతన్. వీరిద్దరూ ఉపాధ్యాయులుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. చేతన్ ప్రస్తుతం ఐఐటీ ఇండోర్లో మ్యాథమెటికల్ కంప్యూటింగ్ విభాగంలో ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. ఇటీవల జరిగిన క్యాంపస్ సెలక్షన్లో జొమాటో సంస్థ చేతన్ను సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజినీర్గా ఎంపిక చేసింది. ఇందుకు గానూ అతనికి ఏడాదికి రూ.59 లక్షల వేతనం లభించనుంది. చదువు పూర్తయ్యాక చేతన్ దిల్లీ లేదా బెంగళూరులో విధులు నిర్వహించేందుకు జొమాటో సంస్థ అవకాశం కల్పిస్తుంది.
"చదువుకునే సమయాల్లో, ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతుంటాయి. చాలాసార్లు లక్ష్యానికి చాలా దగ్గరగా వచ్చి, కొద్దిలో అవకాశాన్ని కోల్పోవచ్చు. ఇది చాలా ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అలాంటి సమయాల్లోనే సానుకూల దృక్పథంతో ఉంటే తిరిగి పుంజుకొని, అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చని నమ్మాను. ఆ దిశగా పట్టుదలతో నేను చేసిన ప్రయత్నాల వల్లే విజయం సాధించాను" - చేతన్, విద్యార్థి
ఫలితం ప్రతికూలంగా వచ్చినా నిరాశ చెందలేదు
కొన్ని నెలల కిందట ఐఐటీ ఇండోర్లో క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ జరిగింది. ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ పరీక్షకు రెండు వందలకు పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. పలు దశల్లో జరిగిన సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో భాగంగా విద్యార్థులను వడబోయగా ప్రతి దశలో సగానికి పైగా వెనుదిరిగారు. ఆఖరి రౌండ్కు వచ్చేసరికి కేవలం ముగ్గురు విద్యార్థులు మాత్రమే మిగిలారు. అప్పటికే రాత్రి 12 గంటలవుతోంది. ఆ ముగ్గురిలో ఒకరికి మాత్రమే కొలువు లభించే అవకాశం ఉంది.
మంచి సంస్థలో ఉద్యోగం సాధించాలని ఆశించిన చేతన్కు ఈ రిక్రూట్మెంట్లో ప్రతికూల ఫలితం వచ్చింది. అయినా అతను నిరాశ చెంది కుంగిపోలేదు. ఆరోజు నుంచే మెరుగైన ఫలితం సాధించాలంటే తాను ఇంకేం చేయాలన్న అంశాలపై దృష్టి సారించాడు. తన ప్రతిభ, అంకితభావంతో కేవలం 21 ఏళ్ల వయసులోనే తాజాగా రూ.59 లక్షల ప్యాకేజీ కొలువును దక్కించుకున్నాడు. దీంతో అతనికి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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