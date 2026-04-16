స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తుండగా విద్యార్థినికి వడదెబ్బ - చికిత్స పొందుతూ మృతి

విజయనగరం జిల్లాలో వడదెబ్బతో విద్యార్థిని మృతి - పాఠశాల నుంచి ఇంటికి వెళుతుండగా దారిలో ఎండ తీవ్రతకు స్పృహ తప్పి పడిపోయిన ముంతాజ్ - ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 8:00 PM IST

Student Died of Heatstroke at Vizianagaram District: రాష్ట్రంలో రోజురోజుకీ ఎండలు, వడగాడ్పులు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. దీంతో ఎక్కడికక్కడ ప్రజలు బయటకు రావాలంటే భయపడుతున్నారు. కాని ఉద్యోగస్తులకు, విద్యార్థులకు, రోజుకూలీలకు ఎండలో తిప్పలు తప్పడం లేదు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది ఎండ తీవ్రతకు వడదెబ్బకు గురవుతున్నారు. తాజాగా విజయనగరం జిల్లాలో ఓ విద్యార్థిని వడదెబ్బ తగిలి మృతి చెందింది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే జిల్లాలోని రాజాం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని షేక్ ముంతాజ్ వడదెబ్బతో మృతి చెందింది. రాజాం పట్టణం టానా వీధికి చెందిన షేక్ ముంతాజ్ పాఠశాల ముగిసిన అనంతరం ఇంటికి వెళ్తుండగా దారిలో పుచ్చల వీధిలో ఎండ తీవ్రతకు ఒక్కసారి సొమ్మసిల్లి పడిపోయింది. అక్కడే ఉన్న స్థానికులు గమనించి విద్యార్థినిని రాజాం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. దీంతో తల్లిదండ్రులు బంధువులు గుండెలు పగిలేలా రోదిస్తున్నారు.

వడదెబ్బ వల్ల నమోదైన కేసులు: ఎండలు, వడగాడ్పుల వల్ల వడదెబ్బలు తగిలే ప్రమాదం లేకపోలేదు. ‌రాష్ట్రంలో 2023లో 833, 2024లో 4,444, 2025లో 5,154 చొప్పున వడదెబ్బ కేసులు నమోదయ్యాయి. 2025లో అత్యధికంగా ఏలూరు జిల్లాలో 1,284, కృష్ణా జిల్లాలో 1,214, విశాఖలో 1,089, కడపలో 325, పల్నాడు జిల్లాలో 268 చొప్పున వడదెబ్బ కేసుల నమోదయ్యాయి.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: వడగాడ్పుల తరుణంలో ఎండలో బయటకు వెళ్లేప్పుడు తలకి టోపి పెట్టుకోవాలని, తెలుపురంగు కాటన్ వస్త్రాలను ధరించాలని అధికారులు చెప్తున్నారు. కళ్ల రక్షణ కోసం సన్ గ్లాసెస్ ఉపయోగించాలని, చెవుల్లోకి వేడిగాలి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలని, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, షుగర్, బీపీ ఉన్నవారు ఎండలో తిరగరాదని తెలిపారు. నిమ్మకాయ నీరు, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీరు, మంచినీరు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని అంటున్నారు. పగటిపూట ప్రయాణించేవారు టోపీలు, మాస్కులు, మహిళలైతే ముఖానికి వస్త్రాలు రక్షణగా ధరిస్తున్నారు. ఇక విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, కూలీలు ఎండలోనే ప్రయాణిస్తున్నారు. కొందరు వేసవి నుంచి ఉపశమనం కోసం చలివేంద్రాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కొందరు కొబ్బరి బోండాలు, శీతల పానీయాల బళ్ల వద్దకు చేరుతున్నారు.

