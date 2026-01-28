బస్సులో నుంచి తల బయటకు పెట్టిన విద్యార్థి - టోల్ప్లాజా గడ్డరు తగిలి మృతి
అన్నంపల్లి టోల్ ప్లాజా వద్ద గడ్డరు తగిలి విద్యార్థి మృతి - బస్సులో నుంచి తల బయటకు పెట్టడంతో ప్రమాదం -సీసీ కెమెరా దృశ్యాలు పరిశీలించి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
Student Died in Bus Accident at Konaseema District: రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు బస్సులు, కారుల్లో చేతులు, తలలు బయటకు పెట్ట వద్దని ఎన్ని సార్లు చెప్పినా కొందరు అస్సలు వినిపించుకోరు. దీంతో ప్రమాదాలు కొని తెచ్చుకుంటారు. తాజాగా ఓ బస్సు కిటీకీ సీటులో కూర్చున్న ఓ ఇంటర్ విద్యార్ధి అనుకోని విధంగా దుర్మరణం చెందాడు.
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ ఇంటర్ విద్యార్థి అనుకోని విధంగా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థి తలను కిటికీ నుంచి బయట పెట్టడంతో ప్రమాదం సంభవించింది. ఓ టోల్ ప్లాజా వద్ద వెంకట విద్యార్థి తలకు గడ్డరు తగలడంతో తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ నేపథ్యంలో బస్సులో ప్రయాణించే సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు చెప్తున్నారు. ఈ ఘోరం డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో జరిగింది.
పోలీసులు, స్థానికుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం జిల్లాలోని ముమ్మిడివరం మండలంలో ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సోంపల్లి వెంకట రవీంద్ర (16) అనే ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థి ప్రమాదవశాత్తు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. విద్యార్థి అజాగ్రత్త వల్ల జరిగిన ఈ దుర్ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. అన్నంపల్లి శివారు లక్ష్మీదేవీలంకకు చెందిన రవీంద్ర విద్యార్థి అమలాపురంలోని ఓ ప్రైవేటు కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు. రోజూ లానే ఈ రోజు కూడా ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో అన్నంపల్లి టోల్ ప్లాజా సమీపంలో బస్సు కిటికీ గుండా వెంకట రవీంద్ర తన తల బయటకు పెట్టాడు. దురదృష్టవశాత్తు అతని తల టోల్ ప్లాజా వద్ద ఉన్న గడ్డరుకి బలంగా తగలడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
గుండెలవిసేలా విలపిస్తున్న కుటుంబసభ్యులు: మరోవైపు చేతికందిన కన్న కొడుకు కళ్ల ముందే మృతి చెందడంతో వెంకట రవీంద్ర కుటుంబసభ్యులు గుండెలవిసేలా విలపిస్తున్నారు. విద్యార్థి మృతితో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రయాణ సమయంలో కిటికీల గుండా తలలు, చేతులు బయటకు పెట్టడం ఎంత ప్రమాదకరమో అన్నంపల్లి శివారులో జరిగిన ఈ దుర్ఘటన మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా టోల్ ప్లాజాలు, వంతెనలు, మలుపుల వద్ద ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
