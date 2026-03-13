ETV Bharat / state

'లేబర్ల పిల్లలు అవసరం లేదు, టీసీ ఇచ్చి పంపిస్తాం!' - గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థినికి అవమానం

గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థినికి అవమానం - తనను పాఠశాల సిబ్బంది తిరిగి చేర్చుకోవట్లేదంటూ వాపోయిన బాధితురాలు - సిబ్బంది తనను దుర్భాషలాడుతున్నారని కలెక్టర్​కు ఫిర్యాదు చేసిన విద్యార్థిని

Student Complaint To Collector (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 2:11 PM IST

Updated : March 13, 2026 at 2:20 PM IST

Student Complaint To Collector : అనారోగ్య సమస్యకు సంబంధించి చికిత్స చేయించుకుని తిరిగొచ్చిన విద్యార్థినిని గురుకుల సిబ్బంది దుర్భాషలాడుతూ ఇంటికి పంపించిన అమానవీయ ఘటన మెదక్​ జిల్లాలో జరిగింది. 22 రోజులుగా తమ కుమార్తెను పాఠశాలకు రానివ్వకపోవడంతో ఆ విద్యార్థిని తండ్రి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్​ను కలిసి విన్నవించడంతో ఈ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. అసలేం జరిగిందంటే?

బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : మెదక్​ జిల్లా కొల్చారం మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థిని మెదక్‌ బాలికల గురుకులంలో ఏడో తరగతి విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 20న కిడ్నీలో రాళ్లుండటంతో అనారోగ్య సమస్యతో బాధ పడుతుండడంతో, పాఠశాల సిబ్బంది తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో వారు పాఠశాలకు వచ్చి వైద్యచికిత్స చేయించి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. వారం రోజుల తర్వాత గురుకులానికి తీసుకెళ్లగా, అక్కడి నర్సు పూర్తిగా తగ్గిన తర్వాతే రావాలని సూచించగా, ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. ఈ నెల 6వ తేదీన మరోసారి వచ్చి గురుకుల ప్రిన్సిపల్‌ తారాసింగ్‌ను కలిశారు. తరగతి ఉపాధ్యాయురాలు లేరని, మరో వారం తర్వాత రావాలని సూచించి పంపించారు. అదే సమయంలో లేబర్లను చేర్చుకోవద్దని, టీసీ ఇచ్చి పంపిస్తామంటూ నర్సు, వాచ్‌మెన్లు దుర్భాషలాడారని విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు వాపోయారు.

పాఠశాల సిబ్బంది దురుసు ప్రవర్తన : స్కూల్లో జరిగే విషయాలన్నీ తల్లిదండ్రులకు చెబుతున్నానని పాఠశాల సిబ్బంది తనని బెదిరిస్తున్నారని విద్యార్థిని వాపోయారు. నివ్వింకా మూడేళ్లు ఇక్కడ ఎలా చదువుతావో చూస్తామని తనను భయపెట్టిస్తున్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. అంతేకాకుండా అనారోగ్యానికి గురై వాంతులు చేసుకున్న సందర్భంలో కూడా తన పట్ల ఆశాజ్యోతి అనే నర్సు దురుసుగా ప్రవర్తించారని విద్యార్థని బోరున విలపించింది.

తన తల్లిదండ్రులను కూడా కించపరిచేలా అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేసిందని వాపోయింది. ఇదే విషయంపై ప్రిన్సిపల్‌ను వివరణ కోరగా ఈ నెల 6వ తేదీన విద్యార్థిని, ఆమె తండ్రి రాగా, నొప్పి తగ్గిందా అని అడగ్గా ఇంకా పూర్తిగా తగ్గలేదని చెప్పడంతో చికిత్స పొంది రావాలని సూచించినట్లుగా చెప్పినట్లుగా ఆమె తెలిపారు. దుర్భాషలాడిన విషయం తనకు తెలియదని, దీనిపై విచారించి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

"నేను ఏడో తరగతి చదువుతున్నాను. పాఠశాల సిబ్బంది నన్ను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. సూటిపోటి మాటలతో టార్చర్ చేస్తున్నారు. తోటి విద్యార్థులందరి ముందు మా తల్లిదండ్రులను తక్కువ చేస్తూ లేబర్ ముఖాలు అన్నారు. అన్ని విషయాలు తల్లిదండ్రులకు ఎందుకు చెబుతున్నావు అని నన్ను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. నీవు ఇప్పుడే అబద్ధాలాడితే మూడేళ్లు ఎలా చదువుతావో చూస్తామని బెదిరిస్తున్నారు. ఈ పాప ప్రవర్తన ఏం బాగోలేదు టీసీ ఇచ్చేయండి అని అంటున్నారు"- మనస్విని, విద్యార్థిని

పాఠశాలలో తిరిగి చేర్చించేలా చూడండి మేడం : ఇరవై రోజుల నుంచి తాను ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని పాఠశాలకు వెళ్తానని చెప్పినప్పటికీ తనను పాఠశాలకు రానివ్వడం లేదని విద్యార్థిని కన్నీరు మున్నీరైంది. తన కుమార్తెను పాఠశాలలో చేర్పించేలా చూడాలని కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్​కు తమ గోడును విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు ఎల్లం, జ్యోతిలు విన్నవించుకున్నారు.

"మా పాప అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతుందంటే ఆస్పత్రిలో వైద్యచికిత్స చేయించాం. ఆ తర్వాత పది రోజులు ఇంటివద్ద ఉంచాం. అనంతరం స్కూల్​కు తీసుకువచ్చా. పాపకు పూర్తిగా తగ్గిన తర్వాతే తీసుకురండని సిబ్బంది చెబుతున్నారు. మేం ఎప్పుడు స్కూల్​ వద్దకు వెళ్లినా పాపను నానా దుర్భాషలాడుతుంటారు. ఏమైనా అంటే టీసీ ఇస్తామంటున్నారు. మేం లేబర్​ పని చేస్తామని, మా లాంటి వాళ్లను పాఠశాలలో చేర్చుకోమని, ఇలాంటి లేబర్​ మాకు అవసరం లేదు టీసీ ఇస్తామని చెబుతున్నారు"- ఎల్లం, విద్యార్థిని తండ్రి

ఈ విషయంపై ప్రిన్సిపల్ తారా సింగ్ ఫోన్​లైన్​లో వివరణ కోరగా ఏడో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని మనస్వినిపై వచ్చిన ఆరోపణలు అవాస్తవమని ఆరోగ్యం కుదుటపడ్డాక తిరిగి పాఠశాలకు రావాలని సూచించినట్లు ప్రిన్సిపల్ తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

