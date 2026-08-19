ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పెరిగిన అడ్మిషన్లు - శాసనమండలిలో ప్రకటించిన మంత్రి నారా లోకేశ్
2025-26లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలు 41.40% - 2026-27 నాటికి 42.34%- ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో తగ్గిన అడ్మిషన్లు - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు తగ్గాయన్న మంత్రి లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 1:58 PM IST
Minister Lokesh Comments in Mandali About Admissions in Govt Schools : రాష్ట్రంలో జననాల సంఖ్య తగ్గడంతో అన్ని యాజమాన్యాల పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గుతోంది. గతేడాది 84.37 లక్షలుగా ఉన్న మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఈ ఏడాది 81.75 లక్షలకు చేరింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల వాటా 41.40 శాతం నుంచి 42.34 శాతానికి పెరిగింది. గత రెండేళ్లలో ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలను మూసివేయలేదని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ శాసనమండలిలో వెల్లడించారు.
రాష్ట్రంలోని అన్ని యాజమాన్యాల పాఠశాలల్లో కలిపి ఈ ఏడాది 81.75 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. గతేడాది ఈ సంఖ్య 84.37 లక్షలుగా ఉండగా, ఒక్క ఏడాదిలో 2.62 లక్షల మేర తగ్గింది. 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో 6.18 లక్షల మంది పదో తరగతి పూర్తి చేసి పాఠశాలల నుంచి బయటకు వెళ్లారు. అయితే అదే స్థాయిలో కొత్త విద్యార్థుల ప్రవేశాలు లేకపోవడంతో మొత్తం సంఖ్య తగ్గింది. రాష్ట్రంలో జననాల రేటు తగ్గడం బడుల్లో చేరికలపై ప్రభావం చూపుతోంది.
రాష్ట్రంలో 21.1 శాతం : జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం దేశంలో ఐదేళ్లలోపు పిల్లల వాటా 8 శాతం ఉంటే ఏపీలో 6.9 శాతంగా ఉంది. 15 ఏళ్లలోపు జనాభా దేశంలో 25.5 శాతం ఉండగా, రాష్ట్రంలో 21.1 శాతంగా ఉంది. ఉద్యోగాలు, ఉపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన కుటుంబాలు అక్కడే స్థిరపడటం కూడా విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గడానికి మరో కారణంగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య గతేడాది 34.92 లక్షల నుంచి ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 34.61 లక్షలకు చేరింది. అదే సమయంలో ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో 48.48 లక్షల నుంచి 46.24 లక్షలకు విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గింది. ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లోనూ 95,710 నుంచి 89,335కు సంఖ్య తగ్గింది. ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో ఎక్కువగా తగ్గడంతో మొత్తం విద్యార్థుల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల వాటా పెరిగింది.
2026-27లో 42.34 శాతానికి : 2025-26లో 41.40 శాతంగా ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల వాటా 2026-27లో 42.34 శాతానికి చేరింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు వరుసగా తగ్గిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. 2022-23లో 7.6 శాతం, 2023-24లో 3.03 శాతం, 2024-25లో 3.24 శాతం మేర తగ్గుదల నమోదైందన్నారు. ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అవకతవకలను అరికట్టి, నకిలీ డేటాను తొలగించామని లోకేశ్ తెలిపారు.
జననాల తగ్గుదల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గుతోంది. దీంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల వాటా పెరగడం గమనార్హంగా మారింది. విద్యా రంగంలో పారదర్శకత, నాణ్యత పెంచుతూ మరింత మంది విద్యార్థులను ప్రభుత్వ పాఠశాలల వైపు ఆకర్షించడమే కీలకం కానుంది.
"ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు పెరిగాయి. 2025-26లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉన్న ప్రవేశాలు 41.40% నుంచి 2026-27 నాటికి 42.34%కి పెరిగాయి. దీనికి అనుగుణంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్ల శాతం తగ్గింది. గత రెండేళ్లలో రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలను మూసేయలేదు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు 2022-23లో 7.6%, 2023-24లో 3.03%, 2024-25లో 3.24 శాతం తగ్గాయి. ఇవి గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జరిగాయి. ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక అవకతవకలను నివారించాం. నకిలీ డేటాను తొలగించాం." -నారా లోకేశ్, మంత్రి
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