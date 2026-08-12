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సొంతంగా పెట్టుబడి పెట్టుకోవాలి, నష్టాన్నీ భరించాలి - చెమటోడ్చి కష్టపడుతున్న కౌలు రైతుల పరిస్థితి ఇది!

ఎకరా పొలానికి యాసంగిలో రూ. 17వేలు, వానాకాలంలో రూ. 20 వేల కౌలు - 6 నెలల కష్టం చివరకు మిగిలేది కొంచెం - ఎల్​ఈసీ కార్డులతో కౌలు రైతులకు భరోసా

SITUATION OF TG TENANT FARMERS
SITUATION OF TG TENANT FARMERS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 5:41 PM IST

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Problems Of Tenant farmers : వారికి గుంట భూమి కూడా ఉండదు. కానీ బతుకుదెరువు కోసం భూస్వాములు, పెద్ద రైతుల భూములను కౌలుకు తీసుకుంటారు. పొలం దున్నినప్పటి నుంచి పంట చేతికొచ్చేవరకు పెట్టుబడి అంతా వారే పెట్టుకుంటారు. దీని కోసం తలకుమించిన అప్పులు చేస్తుంటారు. ఒకవేళ దిగుబడి తగ్గితే భరించాల్సిన బాధ్యత కూడా వారిదే. నష్టాలు వచ్చిన సరే గడువు సమయానికి యజమానికి కౌలు చెల్లించాల్సిందే. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే పెట్టుబడి సాయం కూడా యజమానులే తీసుకుంటున్నారు. ఇది ఒకరిద్దరి కౌలు రైతుల పరిస్థితి కాదు. ఇంచుమించు అందరి దుస్థితి కూడా ఇదే!

కౌలు రైతుల పెట్టుబడి లెక్కలు ఇవే! : యజమాని దగ్గర ఎకరా భూమి కౌలుకు తీసుకుంటే యాసంగిలో అయితే రూ. 17వేలు, వానాకాలం అయితే బోనస్​తోపాటు రూ.20 వేలు చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత పంట కోసం విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందులు, కూలీలు, రవాణా, పంట అమ్మకం వరకు దాదాపు రూ.35 వేల వరకు ఖర్చు అవుతోందని అంచనా. అంటే మొత్తంగా రూ.55 వేల వరకు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఒకవేళ అప్పుతెచ్చి వ్యవసాయం చేస్తే దానికి అదనంగా వడ్డీ కట్టాలి. పంట ఏ-గ్రేడ్​ అయితే క్వింటా రూ.2461 అదే సాధారణ రకం అయితే రూ.2441 అవుతోంది. ఈ లెక్కన 30 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తే రూ.73,230 వరకు వస్తుంది. క్వింటాకు రూ.500 బోనస్​ ఉంటే మరో రూ.15 వేలు అదనంగా వస్తాయి. అంటే మొత్తం ఆదాయం రూ.88,230 వస్తుంది. ఇక అందులో రూ.55 వేలు తీసేస్తే, కౌలు రైతుకు మిగిలేది రూ.33వేలు మాత్రమే. దీనికోసం 6 నెలల రేయింబవళ్లు కష్టపడాల్సిందే.

చట్టం అమలులో వెనుకంజ : కౌలు రైతుల కోసమని తెలంగాణలో ల్యాండ్​ లైసెన్స్​డ్​ కల్టివేటర్​ చట్టం-2011 అమలులో ఉండేది. దీని కింద వారికి లోన్​ ఎలిజిబిలిటీ​ కార్డును అందించేవారు. కౌలు రైతులు ఈ కార్డు ద్వారా పంట బీమా, రుణాల వంటి ప్రయోజనాలను పొందేవారు. అయితే ఈ చట్టం ప్రస్తుతం అమలులో లేదు. దీనిని మళ్లీ తీసుకుని వస్తే కౌలు రైతులకు భరోసాగా ఉంటుందని పలువురు కౌలు రైతులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు గ్రామాల వారీగా కౌలు రైతులకు ప్రత్యేక రిజిస్టర్​ ఉండాలి. భూయజమాని హక్కులకు భంగం కలగకుండా గుర్తింపు కార్డులను అందించాలని కౌలు రైతులు కోరుతున్నారు. అలాగే వ్యవసాయ విత్తనాలు, యంత్రాలు, ఎరువులపై రాయితీ కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

ఓ కౌలు రైతు ఆవేదన ఇది! : పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన ఒడ్నాల సూర్యం అనే రైతు గత 25 ఏళ్లుగా కౌలు చేస్తున్నారు. గతంలో రూ. 5 వేలకు కౌలు చేసేవాడినని ప్రస్తుతం రూ.20 వేలు చేస్తున్నానని వాపోయారు. ప్రభుత్వం నేరుగా పెట్టుబడి సాయం, బ్యాంకు రుణాలను అందించాలని కోరుతున్నారు.

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STRUGGLES OF TG TENANT FARMERS
తెలంగాణ కౌలురైతుల కష్టాలు
SITUATION OF TG TENANT FARMERS

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