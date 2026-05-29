రాష్ట్రంలో గాలివానబీభత్సం - నేలకూలిన విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హడలెత్తిచిన గాలివాన - ఈదురు గాలులతో కురిసిన వర్షానికి నేలకొరిగిన భారీ వృక్షాలు - వేసవి ఉక్కపోతతో ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 9:50 AM IST
Rains in Andhra Pradesh : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గాలివాన హడలెత్తిచింది. గురువారం ఉదయం నుంచి వేసవి ఉక్కపోతతో ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. ఈదురు గాలులతో కురిసిన వర్షానికి భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. పలుచోట్ల ప్రధాన రహదారులపై చెట్లు విరిగిపడగా మరికొన్ని చోట్ల వడగళ్ల వాన దంచికొట్టింది. విద్యుత్ లైన్లు తెగిపడి సరఫరా నిలిచిపోయింది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం నియోజకవర్గంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ ఈదురుగాలి, వడగళ్ల వాన కురిసింది. చెట్లు, కరెంట్ స్తంభాలు నేలకొరగటంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. కోనసీమలో సుడిగాలి బీభత్సం సృష్టించింది. కొత్తపేట వద్ద పలివెల సమీపంలో బైక్పై భారీ వృక్షం పడటంతో వాహనదారుడికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. భారీ వృక్షం రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిపోవడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో భారీ వడగళ్ల వాన కురిసింది. హుకుంపేట మండలం ఉక్కుర్భ, మెట్టు రహదారి మల్లెల తివాచీపరిచినట్టుగా వడగళ్లతో నిండిపోయింది. కోడిలి గ్రామంలో భారీ సైజులో వడగళ్లు పడ్డాయి. సుమారు గంటపాటు కురిసిన వర్షానికి ఏజెన్సీ చల్లబడింది.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ, జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన గాలి వానకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. గన్నవరం పరిసరాల్లో ఈదురుగాలులకు విద్యుత్ స్తంభాలు హోర్డింగులు నేలకులాయి. కడప జిల్లా మైదుకూరులో ఈదురుగాలులు స్థానికలను వణికించాయి. దువ్వూరు మండలం పెద్ద జొన్నవరం, మీర్జాఖాన్ పల్లె ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వర్షం పడింది.
భారీ గాలులతో ఆలయ ధ్వజస్తంభం విరిగిపడి : పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలో గురువారం రాత్రి గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. నాదెండ్ల మండలం గణపవరం గ్రామం బొడ్రాయి సెంటర్లో భారీ ఈదురు గాలులు, వర్షానికి ఆలయ ధ్వజస్తంభం విరిగిపడింది. దీంతో విద్యుత్ తీగలు తెగి ఆ ప్రాంతంలో సరఫరా నిలిచిపోయింది. ప్రమాద సమయంలో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో పెద్ద ముప్పు తప్పింది. చిలకలూరిపేట పట్టణంలో ఈదురుగాలులకు విద్యుత్ సరఫరా తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. రాత్రి 10:30కు సరఫరా నిలిచిపోయింది. నేడు(శుక్రవారం) తెల్లవారుజామున 2.30 కి కూడా సరఫరా పునరుద్ధరించలేదు. పైనుంచి వచ్చే విద్యుత్ సరఫరా లైను ఎక్కడ అంతరాయం ఏర్పడిందో అర్థం కాక విద్యుత్ అధికారులు వెతుకులాట ప్రారంభించారు.
బాపట్ల జిల్లా చీరాల, పర్చూరు నియోజకవర్గాల్లో గురువారం ఉదయం నుంచి ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో ప్రజలు ఉక్కపోతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే రాత్రి 8 గంటల తర్వాత ఒక్కసారిగా వాతావరణంలో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. చల్లటి ఈదురు గాలులులతోపాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. ఒక్కసారిగా బలంగా వీచిన ఈదురు గాలులతో దుమ్ము, ధూళి ఎగిసిపడటంతో ప్రయాణికులు, వ్యాపారస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అక్కడక్కడా హోర్డింగులు విరిగిపడ్డాయి.
బీభత్సం సృష్టించిన బలమైన సుడిగాలి : కోనసీమ ప్రాంతంలో గురువారం రాత్రి 8:30 గంటలకు బలమైన సుడిగాలి బీభత్సం సృష్టించింది. పలుచోట్ల చెట్లు చెట్ల కొమ్మలు పడిపోయి విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర ఇబ్బంది ఏర్పడింది. కొత్తపేట వద్ద పలివెల సమీపంలో ఒక భారీ వృక్షం రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిపోయింది. అదే సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న ద్విచక్ర వాహనదారుడుపై చెట్టు పడిపోవటంతో ఆ యువకుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. కోనసీమ వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల చెట్లు పడిపోయాయి.
కడప జిల్లా మైదుకూరు ప్రాంతంలో గురువారం రాత్రి ఉరుములు మెరుపులు, పెనుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. దువ్వూరు మండలం పెద్ద జొన్నవరం, మీర్జాఖాన్ పల్లె ప్రాంతాల్లో వడగళ్లతో కూడిన వర్షం కురిసింది. గత కొద్దిరోజులుగా ఎండల వేడితో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న ప్రజానీకం వర్షంతో వాతావరణ చల్లబడుతుందనే ఆశాభావంతో ఉన్నారు.
గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల పరిధిలో గురువారం రాత్రి ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. పగలంతా భరించలేని ఉక్కబోతతో ఉడికించిన వాతావరణం రాత్రి 11 నుంచి మారిపోయింది. వేగంగా వీచిన గాలులతో చెట్లు పడిపోయాయి. విద్యుత్తు స్తంభాలు నేల కొరిగాయి. కరెంటు తీగలు తెగిపడ్డాయి. జిల్లాలో అత్యధిక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచిపోయింది. కొన్నిచోట్ల ముందస్తు జాగ్రత్తగా అధికారులు సరఫరాను నిలిపేశారు. మరికొన్నిచోట్ల పిడుగులు పడ్డాయి. మంగళగిరి, వట్టిచెరుకూరు, తాడికొండ, మంగళగిరి, పెదనందిపాడు, తుళ్లూరు, మేడికొండూరు, దుగ్గిరాల, తెనాలి, ప్రత్తిపాడు, కొల్లిపర, కొల్లూరు, తదితర మండలాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి.
