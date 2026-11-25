ఏపీలో రసవత్తరంగా పల్లె రాజకీయం - తొలి విడతలో సర్పంచ్ పీఠం కోసం సై అంటే సై
AP Panchayat Elections 2026: ఏపీ తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ రసవత్తరంగా రాజకీయం మారింది. సర్పంచ్ పీఠం దక్కించుకునేందుకు అభ్యర్థులు హోరాహోరీగా తలపడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:20 AM IST
తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 10,000ల మందికి పైగా ఓటర్లు ఉన్న పెద్ద పంచాయతీల్లో సర్పంచ్ స్థానాల కోసం పోరు హోరాహోరీగా సాగుతోంది. ఇవి పేరుకు మాత్రమే పెద్ద పంచాయతీలు. వీటిలో జరుగుతున్న పోటీ నగర పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలకు ఏమాత్రం తీసిపోని రీతిలో ఉంది. ఈ స్థానాల్లో గెలుపును ప్రధాన పార్టీలన్నీ ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. పంచాయతీ ఎన్నికలు పార్టీ గుర్తు లేకుండా జరుగుతున్నట్లు కనిపించినా పోటీలో నిలబడే వారిని వెనకుండి నడిపించేది ప్రధాన పార్టీలే.
మొదటి విడతలో 10,000ల మంది కంటే ఎక్కువ ఓటర్లున్న పెద్ద పంచాయతీలు 55 ఉండగా సర్పంచ్ స్థానాలకు ఒక్కటి మినహా ఎక్కడా ఏకగ్రీవాలు జరగలేదు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కాట్రేనికోన పంచాయతీ (11,627 మంది ఓటర్లు) టీడీపీ మద్దతుదారుకు ఏకగ్రీవమైంది. అన్నమయ్య జిల్లా పీలేరులో 40,000ల మంది ఓటర్లున్నారు. ఈ స్థానంతోపాటు మరో 14 పెద్ద పంచాయతీల్లో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల మధ్య గట్టిపోటీ ఉంది. మరో 19 చోట్ల తెలుగుదేశం మద్దతుదారులు ముందంజలో ఉన్నారు. కొన్ని స్థానాల్లో ప్రధాన పార్టీల మద్దతుదారుల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది.
త్రిముఖ పోటీ : కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం పంచాయతీలో (18,061 మంది ఓటర్లు) త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. తెలుగుదేశం మద్దతుతో రంగబాబు, వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరుడైన మోదుగుమూడి వెంకటేశ్వరరావు పోటీ చేస్తున్నారు. టీడీపీ నాయకుడు తంగిరాల శ్రీనివాస్ రెబల్ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచారు. సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా రంగబాబు ఎంపికపై స్థానిక టీడీపీ క్యాడర్లో అసంతృప్తి ఉంది.
- శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట సర్పంచి స్థానంలో తెలుగుదేశం మద్దతుతో చిత్రాడ శేఖర్, వైఎస్సార్సీపీ అండతో పిట్ట రాజు బరిలో ఉన్నారు. బీజేపీ జిల్లా కార్యదర్శి బీన వంశీ కూడా పోటీ చేస్తున్నారు. టీడీపీ మద్దతుదారుడు ముందంజలో ఉన్నారు.
- శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ముదిగుబ్బలో టీడీపీ మద్దతుతో నారాయణస్వామి, బీజేపీ మద్దతుతో నాగభూషణం, వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరుడిగా ఖమర్తాజ్ పోటీ చేస్తున్నారు. కూటమి పార్టీల మధ్య ఓట్లు చీలే అవకాశముంది.
- తూర్పుగోదావరి జిల్లా చాగల్లు సర్పంచి స్థానానికి టీడీపీ అండతో కేతా సాహెబ్, బీజేపీ మద్దతుతో రామకృష్ణ, వైఎస్సార్సీపీ సహకారంతో దుర్గామల్లేశ్వరరావు పోటీ చేస్తున్నారు. కూటమి శ్రేణుల మద్దతు కేతా సాహెబ్కే ఉంది.
- పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఆచంట సర్పంచి స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుతో పృధ్వీ, జనసేన సహకారంతో కె. సత్యనారాయణ, వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరుడైన పి.సత్యనారాయణ పోటీ చేస్తున్నారు. ఏకగ్రీవంగా తనని ఎన్నుకుంటే గ్రామాభివృద్ధికి రూ.2 కోట్లు ఇస్తామని కొడిదల సత్యనారాయణ ప్రకటించినా చర్చలు ఫలించక పోటీ అనివార్యమైంది
టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల మధ్య గట్టిపోటీ : తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియం, ఏలూరు జిల్లా కామవరపుకోట, ప్రగడవరం, నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వాసవీ పెనుగొండ, ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ, మార్కాపురం జిల్లా పామూరు, కృష్ణా జిల్లా కేసరపల్లి, కోనసీమ జిల్లా పల్లంకుర్రు, పేరూరు, నంద్యాల జిల్లా శిరివెళ్ల, చాగలమర్రి, అనంతపురం జిల్లా కణేకల్లు సర్పంచి స్థానాలకు టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల మధ్య గట్టిపోటీ ఉంది. ఇక్కడ ఎవరు గెలిచినా అతి స్వల్ప మెజారిటీనే.
పీలేరు (40,000ల మంది ఓటర్లు) సర్పంచి స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుతో రిహానా పర్వీన్, వైఎస్సార్సీపీ అండతో షేక్ ఆరిఫా పోటీ పడుతున్నారు. అనంతపురం జిల్లా కక్కలపల్లి కాలనీ సర్పంచి (12,007 ఓట్లు) స్థానంలో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో భార్యాభర్తలిద్దరూ బరిలో నిలిచారు. ఓట్లు మాత్రం తన భార్య రాధకే వేయాలని ధనుంజయ్ యాదవ్ ప్రచారం చేస్తున్నారు. వీరికి మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్రెడ్డి మద్దతుంది. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత మద్దతుతో ఎ.కవిత బరిలో నిలిచారు. ఇక్కడ గట్టి పోటీ ఉంది.
వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులకు రెబల్స్ షాక్ : విజయనగరం జిల్లా శృంగవరపుకోట (22,000ల మంది ఓటర్లు) సర్పంచి స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుతో రమణాజీ, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో ఎం.కుమార్ పోటీ చేస్తుండగా రెబల్ అభ్యర్థిగా ఆ పార్టీ నాయకుడు షేక్ రెహ్మాన్ బరిలో ఉన్నారు. ఆయన వైఎస్సార్సీపీ ఓట్లను చీల్చే అవకాశముంది.
- అనంతపురం జిల్లా రుద్రంపేట సర్పంచి (14,317 మంది ఓటర్లు) స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుతో ఉప్పర హరిప్రసాద్ పోటీ చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో ఎం.లక్ష్మినారాయణ బరిలో ఉండగా ఆ పార్టీ మద్దతు ఆశించిన బాలాజీ రెబల్గా పోటీ చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ఓట్లు చీలే అవకాశముంది.
- వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పోరుమామిళ్ల (13,507 మంది ఓటర్లు) సర్పంచ్ స్థానంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, ఎమ్మెల్సీ గోవిందరెడ్డి, విశ్వనాథరెడ్డిలు తమ మద్దతుదారులను బరిలో నిలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ ఓట్లు చీలే అవకాశముంది. టీడీపీ మద్దతుతో రంగమ్మ పోటీ చేస్తున్నారు.
కూటమిలో కొట్లాట : విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస (21,000ల మంది ఓటర్లు) సర్పంచి స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుతో బొబ్బాది నాగపైడమ్మ పోటీచేస్తుండగా రెబల్గా బొబ్బాది శ్రీనివాస్ బరిలో ఉన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అండతో కె.పల్లవి పోటీచేస్తున్నారు. గట్టిపోటీ ఉంది.
- అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం సర్పంచ్ (21,950 మంది ఓటర్లు) స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుతో గూనూరు సత్యనారాయణ బరిలో ఉండగా రెబల్గా ఇద్దరు అభ్యర్థులు (కోటేశ్వరరావు, సుధాకర్నాయుడు) పోటీ చేస్తున్నారు. రెబల్ అభ్యర్థులది నామమాత్రపు ప్రభావమే. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో గూనూరు రామచంద్రనాయుడు పోటీ చేస్తున్నారు.
- కర్నూలు జిల్లా హొళగొంద (13,051 మంది ఓటర్లు) సర్పంచ్ స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుతో తిప్పేష్ పోటీ చేస్తుండగా రెబల్గా కొట్రమ్మ బరిలో ఉన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుగా నాగేశ్ బరిలో ఉన్నారు.
- ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు సర్పంచ్ స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుదారు బెల్లం జయంతిబాబు, ఆ పార్టీ రెబల్ వెంకటేశ్వర్లు మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. వెంకటేశ్వర్లుకు మాజీ ఎమ్మెల్యే పోతుల రామారావు మద్దతుంది.
- కాకినాడ జిల్లా సర్పవరం పంచాయతీలో (14,015 మంది ఓటర్లు) జనసేన మద్దతుదారు పుల్లా కృష్ణవేణి, టీడీపీ నేత పుల్లా సుధ (రెబల్ అభ్యర్థి) మధ్యనే పోటీ ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులెవరూ పోటీలో లేరు.
- కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు పంచాయతీ (13,679 మంది ఓటర్లు) ఎన్నికలో టీడీపీ, జనసేన సానుభూతిపరులిద్దరూ బరిలో నిలిచారు. జనసేనకు సర్పంచ్ సీటును కేటాయించగా టీడీపీ మద్దతుతో వి.లక్ష్మి, జనసేన మద్దతుతో చలమలశెట్టి అరుణ నామినేషన్లు వేశారు. కూటమి పార్టీల మధ్య ఓట్ల చీలిక వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు సునీతకు కలిసొచ్చే అంశం.
- తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియపులంక సర్పంచ్ స్థానానికి జనసేన నాయకుల మధ్యనే పోటీ ఉంది. పీఏసీఎస్ ఛైర్మన్ గట్టి నర్సయ్యకు ఆ పార్టీ మద్దతివ్వగా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రచార కమిటీ కార్యదర్శి గెడ్డం శివ పోటీ చేస్తున్నారు.
- తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణం పరిధిలో కోలమూరు సర్పంచ్ స్థానానికి టీడీపీ, జనసేన సానుభూతిపరుల మధ్య పోటీ ఉంది. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బుచ్చయ్యచౌదరి పిన్నంశెట్టి ఈశ్వరుడిని పోటీలో నిలిపారు. జనసేన నేత చెరుకూరి రామారావు పోటీలో ఉన్నారు.
- తిరుపతి జిల్లా కరకంబాడి సర్పంచ్ (10,649 మంది ఓటర్లు) స్థానంలో టీడీపీ మద్దతుదారుడు, వైఎస్సార్సీపీ రెబల్కీ మధ్య పోటీ ఉంది. తెలుగుదేశం మద్దతుతో రాజేంద్ర పోటీ చేస్తున్నారు. రెబల్గానూ ఆ పార్టీ నేత మునిరాజా బరిలో ఉన్నారు. మురుగయ్యకు వైఎస్సార్సీపీ మద్దతిచ్చినప్పటికీ రెబల్గా కేశవులు పోటీ చేస్తున్నారు. తిరుపతికి ఈ పంచాయతీ శివారునే ఉంటుంది.
- కడప జిల్లా చెన్నూరు సర్పంచ్ స్థానంలో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు ముదిరెడ్డి దినేశ్రెడ్డి, టీడీపీ మద్దతుదారు శ్రీకాంత్రెడ్డిల మధ్య పోటీ నెలకొంది. గోవింద్రెడ్డి టీడీపీ రెబల్గా బరిలోకి దిగారు.
ముందంజలో టీడీపీ మద్దతుదారులు : ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని నున్న, గొల్లపూడి, వైఎస్సార్, మైలవరం పంచాయతీలు, చిత్తూరు జిల్లా వి.కోట, తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంట, అన్నమయ్య జిల్లా వాల్మీకిపురం, అనంతపురం జిల్లా కంబదూరు పంచాయతీల సర్పంచ్ స్థానాల్లో తెలుగుదేశం మద్దతుదారులే పోటీలో ముందంజలో ఉన్నారు.
- పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని వేంపల్లి పంచాయతీ (29,562 మంది ఓటర్లు)లో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల మధ్య పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. తెలుగుదేశం మద్దతుతో గౌస్ బాషా, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో షబ్బీర్ అలీ పోటీ పడుతున్నారు. పట్టు నిలుపుకొనేందుకు వైఎస్సార్సీపీ శ్రమిస్తోంది.
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా గొల్లపూడి (25,834 మంది ఓటర్లు) సర్పంచ్ స్థానంలో టీడీపీ మద్దతుదారుడు ముందంజలో ఉన్నారు. తెలుగుదేశం మద్దతుతో బొమ్మసాని జయంత్సాయి, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో కె. రామ్మోహన్రావు పోటీ చేస్తున్నారు.
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా ప్రసాదంపాడు (19,863 మంది ఓటర్లు) సర్పంచ్ స్థానంలో టీడీపీ మద్దతుదారుడు బొప్పన హరికృష్ణ గెలుపు లాంఛనమే. ఇక్కడ 16 వార్డులకుగాను నాలుగు వార్డులు తెలుగుదేశం, నాలుగు వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులకు ఇచ్చేలా స్థానిక నాయకత్వం మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది.
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా నిడమానూరు (10,338 మంది ఓటర్లు) సర్పంచ్ స్థానంలో టీడీపీ మద్దతుదారుడు బండి వెంకటరావు గెలుపు నల్లేరు మీద నడకే. ఇక్కడ చివరి నిమిషం వరకూ వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుగా నామినేషన్ వేసేందుకు కూడా ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఏడాదిగా వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో ఈ స్థానం నుంచి పోటీ చేసేందుకు అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్న పరిమి సింధూర ఎంపీటీసీ ఫలితాల్ని చూసి వెనక్కి తగ్గారు. వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి వల్లభనేని వంశీ పట్టుబట్టడంతో ఆఖరి నిమిషంలో శీలం రంగారావు పోటీకి సమ్మతించారు.
- ఇదే జిల్లా గుంటుపల్లి (10,700 మంది ఓటర్లు) పంచాయతీ టీడీపీకు కంచుకోట. ఇక్కడ ఆ పార్టీ మద్దతుతో ఆనంద్కుమార్ పోటీ చేస్తున్నారు. పార్టీ మద్దతు ఆశించిన తెలుగుదేశం నేత రవికాంత్కు వైఎస్సార్సీపీ మద్దతిచ్చి బరిలో నిలిపింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అనూహ్యంగా ఆ పార్టీ నేత రత్నం మేరి రెబల్గా బరిలో నిలిచారు. రత్నం మేరి వైఎస్సార్సీపీ ఓట్లను చీల్చే అవకాశముంది. ఆనంద్కుమార్ ముందంజలో ఉన్నారు.
- కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు సర్పంచ్ (10,813 మంది ఓటర్లు) స్థానంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరులు పోటాపోటీగా తలపడుతున్నారు. తెలుగుదేశం మద్దతుతో జయన్న, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో మురళీకృష్ణ బరిలో ఉన్నారు. జయన్నకు వివాదరహితుడనే పేరుంది. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుడు ఎక్కువగా బళ్లారిలో ఉంటారనే అభిప్రాయంలో స్థానిక ఓటర్లలో ఉంది.
- తిరుపతి జిల్లా రైల్వేకోడూరు(23,714 మంది ఓటర్లు)లో టీడీపీ ముందంజలో ఉంది. ఆ పార్టీ మద్దతుదారుడిగా మురళీధర్గౌడ్ పోటీ చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో శ్యామున్నీసా బరిలో ఉన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ పోటీ నామమాత్రమే : ఎన్టీఆర్ జిల్లా రామవరప్పాడు (22,062 మంది ఓటర్లు) సర్పంచి స్థానంలో టీడీపీ మద్దతుతో కొల్లా ఆనంద్, జనసేన మద్దతుతో రత్నం నాగేశ్వరరావు బరిలో ఉన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో నామినేషన్ వేసిన సాంబశివరావు పెద్దగా ప్రచారం కూడా చేయడం లేదు. విజయవాడలో కలిసిపోయిన గ్రామం ఇది.
- పశ్చిమగోదావరి జిల్లా మొగల్తూరు సర్పంచ్ (13,795 మంది ఓటర్లు) స్థానంలో టీడీపీ సానుభూతిపరులు, రెబల్ మధ్య పోరు హోరాహోరీగా ఉంది. తెలుగుదేశం మద్దతుతో మామిడిశెట్టి వరలక్ష్మి, రెబల్గా మన్నే దేవి, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో నాగలక్ష్మి పోటీ చేస్తున్నారు.
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఎనికేపాడు (11,065 మంది ఓటర్లు) సర్పంచ్ స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుదారు కొడాలి పద్మావతిని విజయం వరించే అవకాశముంది. ఇక్కడ వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో మాదు చంద్రిక పోటీ చేస్తున్నారు. రెబల్ అభ్యర్థిగా జనసేన నాయకుడు టంకశాల కృష్ణకుమార్ బరిలో ఉన్నారు. విజయవాడకు శివార్లలో ఉండే ఎనికేపాడు అభివృద్ధికి కేంద్రంగా ఉంది.
- బాపట్ల జిల్లా మార్టూరు సర్పంచ్ (15,860 మంది ఓటర్లు) స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుతో గౌతుకట్ల వీరాంజనేయులు, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో కుందుర్తి గఫూర్ పోటీ చేస్తున్నారు. టీడీపీ మద్దతుదారుడు ముందంజలో ఉన్నారు. ఇదే జిల్లా ఇంకొల్లు (13,600 మంది ఓటర్లు) స్థానంలోనూ ఇదే పరిస్థితి. ఇక్కడ తెలుగుదేశం మద్దతుతో షేక్ మహమ్మద్ రఫీ, వైఎస్సార్సీపీ తరఫున అద్దంకి సాయి బరిలో ఉన్నారు.
- కోనసీమ జిల్లా రాజోలు పంచాయతీలో టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల మధ్యనే ప్రధాన పోటీ ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరుడైన మట్టా ఏడుకొండలు పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 10,634 ఓటర్లున్నారు. తెలుగుదేశం మద్దతుదారు పామర్తి రమణను జడ్పీ ఛైర్పర్సన్, నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇంఛార్జ్ గొల్లపల్లి అమూల్య బలపరిచారు. జనసేన మద్దతుదారు దారపురెడ్డి బాబ్జీకి ఎమ్మెల్యే దేవవరప్రసాద్ అండదండలున్నాయి.
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